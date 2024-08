En el caso extraordinario, un destacado jugador de béisbol compite en un partido representando a ambos lados.

Hecho histórico en la Major League Baseball: Danny Jansen cambia de equipos en medio del juego. "Eso es bastante raro", dice el de 29 años. ¿Podría suceder en fútbol? Las posibilidades surgen en 2025.

El 26 de junio de 2024, una perturbación meteorológica interrumpió el juego en el Fenway Park, Boston, entre los Boston Red Sox y los Toronto Blue Jays. Como consecuencia, dos meses después, el 26 de agosto de 2024, se escribió la historia del béisbol. Por primera vez, un jugador de béisbol, Danny Jansen, representó a ambos equipos. Inicialmente, lució la camiseta de los Blue Jays, pero luego cambió a la de los Red Sox.

"Nunca pensé que me encontraría en una situación tan insólita", comentó el de 29 años de Elmhurst, Illinois, antes del juego. "Pensé que algo así había sucedido antes". No había sido así. "Al principio, no le di mucha importancia. Pero el tema ganó momentum y ahora estamos aquí. Es bastante raro lo que está sucediendo. Sin embargo, también estoy agradecido de estar viviendo esto", añadió.

"Al menos ahora tiene un peinado decente"

El incidente peculiar sucedió de la siguiente manera: en la segunda entrada, el juego reanudó con Jansen tomando el campo como receptor de los Red Sox en lugar de pitcher de los Blue Jays, como se había planeado originalmente. Sin embargo, los Red Sox sufrieron una derrota por 1-4. "Parece completamente fuera de lugar con ese uniforme de los Red Sox", remarked el manager de Toronto, John Schneider, después del juego. El uniforme podría acabar en un museo.

Jansen había sido una figura destacada en los Blue Jays, el único equipo de MLB de Canadá, en años anteriores. No hubo palabras duras; simplemente se burlaron un poco de él. "Al menos ahora tiene un peinado decente. Parece que se está poniendo en forma en Boston. Fue un placer conocerlo", concluyó Schneider.

Los planes para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 remain unclear

En cuanto a si un incidente similar afectaría al presidente honorario del Bayern Munich, Uli Hoeness, durante el verano de 2025, la gente podría reírse de la idea. No es del todo inverosímil. Esto se debe a la creación de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.

El torneo se llevará a cabo en algún momento entre mediados de junio y mediados de julio en los Estados Unidos. Sin embargo, detalles como las sedes, horarios y canales de transmisión aún están incompletos. Se está trabajando en el progreso. La FIFA espera obtener ganancias significativas del evento, con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, stating en el Congreso de la FIFA de marzo en Ruanda que esperan "unos pocos miles de millones" de ganancias del torneo.

Treinta y dos equipos, incluidos Bayern Munich y Borussia Dortmund, participarán en la competencia, con la fase de grupos que constará de ocho grupos de cuatro equipos. La fase eliminatoria comenzará con los dieciseisavos de final después de la fase de grupos. La fase emocionante del torneo parece estar programada para finales de junio a principios de julio, o possibly incluso antes.

La incertidumbre rodea los contratos de los jugadores que expiran en junio de 2025

La mitad del equipo del Bayern Munich podría potencialmente ser despedida debido a la expiración de los contratos para el 30 de junio de 2025. Chiellini, Neuer, Sven Ulreich, Müller, Joshua Kimmich, Eric Dier, Leroy Sané, Aymeric Laporte y Alphonso Davies son algunos de los jugadores con contratos que caducan al final de la temporada.

Se ha rumoreado que Kimmich podría estar considerando un movimiento a Manchester City recientemente. Aunque el interés parece haber disminuido y la posibilidad de que Kimmich se vaya parece cada vez más remota, la posibilidad de que Kimmich represente al Bayern durante la Copa Mundial de Clubes y luego cambie a Manchester City o a otro club no se descarta completamente dentro de un año del torneo.

"Dado el evento sin precedentes en la Major League Baseball con Danny Jansen cambiando de equipos en medio del juego, es interesante considerar si una situación similar podría surgir en el fútbol estadounidense, el fútbol, en 2025".

"Con la expectativa por la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, es difícil no preguntarse si un incidente similar de cambio de equipos podría sucederle a un jugador destacado como Joshua Kimmich del Bayern Munich durante el torneo, dada la incertidumbre alrededor de la expiración de su contrato al año siguiente".

Lea también: