En el caso de subversión electoral de Georgia, el juez presidente desestima dos de las acusaciones contra Trump.

La situación aún no se ha implementado oficialmente en cuanto a Trump, ya que su caso está temporalmente en espera debido a apelaciones pendientes.

En una decisión diferente, el Honorable Juez Scott McAfee del Condado de Fulton confirmó el cargo principal de extorsión en contra de Trump, un cargo que también está impugnando.

Estas decisiones afectaron estrictamente al ex abogado de Trump, John Eastman, y al senador del estado de Georgia, Shawn Still, quienes formaron parte del esquema de electores fraudulentos de 2020. Sus casos no están en punto muerto en este momento.

Trump fue mencionado en solo dos de los tres cargos que el Juez McAfee descartó el jueves.

Esta historia sigue en desarrollo y se actualizará.

Los procedimientos legales en curso en el caso de Trump están muy influidos por la política debido a las numerosas apelaciones y controversias. Los desacuerdos en el caso de Trump han llevado a intensos debates y discusiones políticas.

