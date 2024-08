Movilidad y Medidas de Protección - En el caso de Solingen, la política de asilo busca reforzar su normativa.

A raíz del trágico incidente de apuñalamiento en Solingen, el gobierno federal ha acordado implementar nuevas medidas para combatir el terrorismo islámico, moderar la migración y fortalecer la regulación de armas. La ministra del Interior, Nancy Faeser (SPD), presentó estas medidas comprehensivas y estrictas.

Disminución de la ayuda para ciertos solicitantes de asilo

El gobierno de la coalición ha acordado reducir la ayuda para ciertos solicitantes de asilo. Este cambio afecta a los migrantes whose responsabilidad recae en otro estado europeo que ha acordado readmitirlos. El objetivo es aumentar la presión para que abandonen el país. Sin embargo, Faeser enfatizó que "nadie se morirá de hambre o vivirá en las calles en Alemania". En Alemania, la ayuda ya no se concederá - el país responsable será responsable de esta provisión.

Escepticismo de la portavoz del grupo parlamentario de Los Verdes, Britta Hasselmann

Britta Hasselmann, portavoz del grupo parlamentario de Los Verdes, expresó sus reservas sobre este plan. Ella señaló que las personas deportables tienen derechos limitados a la asistencia, y la Corte Constitucional Federal tiene directrices claras sobre el mínimo de subsistencia para todos, incluidos los refugiados, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Deportaciones facilitadas, expansión de los fundamentos de exclusión para el asilo

En el futuro, las personas podrán ser deportadas más fácilmente si han cometido un delito con un arma o instrumento peligroso. Además, los migrantes podrán ser excluidos más fácilmente de la protección en Alemania si han violado la ley. "En el futuro, el contrabando de personas y los delitos motivados por antisemitismo, racismo, xenofobia, factores específicos de género, orientación sexual o otras formas de falta de respeto por la dignidad humana pueden llevar también a la pérdida del estado de protección", dice el documento.

Un grupo de trabajo federal y estatal explorará formas de mejorar el procedimiento de Dublín - las regulaciones para deportar solicitantes de asilo a otros estados europeos responsables de ellos.

Las personas que regresan a su país sin razones válidas perderán la protección en Alemania, por ejemplo, durante viajes de vacaciones. Sin embargo, un regreso para un funeral puede permitirse, explicó la secretaria de Estado Anja Hajduk del Ministerio Federal de Economía.

Menos armas en público

Además, el manejo de armas en espacios públicos se regulará aún más. Esto incluye una prohibición de llevar armas en autobuses y trenes de larga distancia, en festivales populares y otros grandes eventos. Las navajas también estarán prohibidas, con excepciones como para los cazadores. Los criterios para los permisos de armas se aumentarán para asegurarse de que los extremistas no obtengan armas y explosivos.

Mayores poderes para las autoridades de seguridad

Los poderes de las autoridades de seguridad en la lucha contra el islamismo se ampliarán. Las autoridades investigadoras podrán comparar imágenes biométricas públicamente accesibles con fotos de sospechosos o personas buscadas. La Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (Bamf) también podrá hacerlo para verificar la identidad de los solicitantes de asilo.

Una nueva fuerza especial centrada en la prevención del islamismo, compuesta por miembros de la academia y la práctica, asesorará al gobierno federal en el futuro. El instrumento de prohibición de asociaciones continuará utilizándose contra las asociaciones islamistas.

Un ataque sospechoso de ser islamista tuvo lugar en un festival de la ciudad de Solingen el viernes por la noche, lo que resultó en tres muertos y ocho heridos. El presunto perpetrador es el sirio Issa Al H., quien actualmente se encuentra bajo custodia. La Fiscalía Federal lo investiga por asesinato y pertenencia a una organización terrorista, el grupo Estado Islámico (EI), que reivindicó la responsabilidad del incidente. El sospechoso estaba previsto para ser deportado a Bulgaria el año pasado, pero el proceso falló.

La Unión pide más medidas, AfD lo ve como "PR del pánico"

El portavoz del grupo parlamentario de la CSU, Alexander Dobrindt, dijo: "Parece que las cosas que la coalición de semáforo siempre ha rechazado hasta ahora son ahora posibles". Anunció un examen detallado. Las cifras de migración ilegal y deportaciones deben disminuir, dijo Dobrindt a la Agencia Alemana de Prensa. El primer portavoz parlamentario del grupo de la Unión, Thorsten Frei (CDU), dijo al "Tagesspiegel": "Hay poco que esté mal en el documento, pero también hay muy poco para abordar el desafío actual". Además, las rechazos en la frontera son cruciales.

La líder de AfD, Alice Weidel, no tomó en serio el proyecto. "Los principales responsables del desastre migratorio y el deterioro de la seguridad interior ahora pretenden, justo antes de las elecciones estatales, que están abordando en serio la crisis migratoria que ellos mismos han causado", escribió en X. "Los votantes no serán engañados por esta pura PR del pánico".

La presidenta del partido afiliado BSW, Sahra Wagenknecht, también cuestionó la seriedad de los planes. "Mientras que el BSW ha estado abogando por un alto a la migración descontrolada antes de los crímenes en Mannheim y Solingen, la coalición de semáforo no está anunciando las medidas por convicción, sino por miedo al domingo", dijo a dpa.

El "paquete de seguridad" probablemente desencadenará discusiones, especialmente entre los Verdes. "El hecho de que la coalición de semáforo esté reaccionando al terrible ataque terrorista en Solingen con un nuevo endurecimiento de la ley de asilo es un pobre testimonio", criticó la coportavoz de la Juventud Verde, Katharina Stolla. Sin embargo, el líder del partido, Omid Nouripour, elogió los planes: "Es bueno que se fortalezcan las autoridades de seguridad, se endurezca la ley de armas y se haga progreso en la prevención".

La líder de los socialdemócratas, Saskia Esken, compartió en "Augsburger Allgemeine" su lucha continua contra el terrorismo orquestado por islamistas. Ella enfatizó que en la implementación de las acciones necesarias, la humanidad y el cumplimiento de los acuerdos internacionales seguirán siendo prioritarios para los socialdemócratas. El ministro de Justicia, Marco Buschmann (FDP), destacó la relevancia y efectividad de un posible fortalecimiento de la situación de seguridad de Alemania.

Los grupos que se oponen al plan se reunirán la semana siguiente para discutir más.

El proceso de elaborar este conjunto de medidas ya había comenzado durante el fin de semana, impulsado por el reciente ataque. La urgencia de ejecutar estas medidas fue enfatizada por Faeser, sin limitarla al próximo año. Además, el Canciller Olaf Scholz (SPD) prometió organizar conversaciones con los estados federales y la Unión, siendo la mayor fuerza de oposición, para el miércoles. Esta primera reunión colaborativa reunirá a representantes de los tres partidos de la coalición semáforo, programada para la próxima semana.

Las nuevas medidas también incluyen consecuencias más estrictas para los migrantes que cometen delitos, según se indica en el documento: "En el futuro, las personas serán deportadas más fácilmente si han cometido un delito con un arma o instrumento peligroso".

El partido verde ha expresado preocupaciones sobre el posible impacto de estas medidas en los derechos de las personas, con Britta Hasselmann stating: "El Tribunal Constitucional Federal tiene directrices clarasRegarding the subsistence minimum for everyone, including refugees, as well as the European Court of Justice’s case law".

