En el caso de Sajonia y Turingia, estos asuntos son de gran importancia.

Aproximadamente un tercio de las personas en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las próximas elecciones del 1 de septiembre, según indica una importante encuesta. Este artículo explora las razones detrás de esta tendencia, centrándose en las principales preocupaciones y problemas. La inmigración es solo uno de estos problemas.

14:13 Hoecke abandona rápidamente el centro de votaciónEl candidato principal de la AfD en Turingia, Björn Hoecke, vota alrededor del mediodía en el centro de votación de Bornhagen. No se queda por mucho tiempo y se niega a hablar con los periodistas presentes en el lugar. Hoecke, que suele perder ante el candidato de la CDU en su circunscripción electoral de Eichsfeld, se ha mudado a la circunscripción de Greiz para estas elecciones. Sin embargo, se espera que pierda ante la CDU allí.

13:50 La participación de votantes en Turingia sigue el ritmo de 2019 al mediodíaLa participación de votantes en Turingia parece estar en línea con el nivel de las elecciones parlamentarias de 2019 a mediodía, según el monitor de elecciones estatales. Alrededor del 32% de los votantes elegibles habían emitido sus votos en los centros de votación a las 12 pm, sin incluir los votos por correo. Esta cifra es idéntica a la tasa de participación de 2019 en ese momento. Parece haber más interés en las elecciones estatales de Turingia en comparación con las elecciones europeas y locales celebradas anteriormente este año. En junio, la tasa de participación fue del 24,3% a la misma hora.

13:29 Se espera una alta participación de votantes en SajoniaSe espera una alta participación de votantes en las elecciones estatales de Sajonia, según las figuras preliminares. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían emitido sus votos, según la Oficina Estatal de Estadísticas de Kamenz. En las elecciones estatales de 2019, la tasa de participación fue del 26,2% a la misma hora. Sin embargo, estas cifras no incluyen los votos por correo, con un estimado del 24,6% que se espera que vote por correo. En 2019, los votos por correo representaron el 16,9%. Las elecciones han transcurrido sin interrupciones ni problemas reportados hasta el momento.

13:11 Lucke predice posible impacto en la coalición de BerlínEl resultado de las elecciones estatales de Sajonia y Turingia aún es desconocido. Si el SPD no logra obtener un escaño en el parlamento estatal, el político Albrecht von Lucke cree que casi sería un "terremoto", como se discutió en una entrevista de ntv.

12:44 La policía investiga una amenaza en un centro de votaciónLa policía está investigando una amenaza en un centro de votación en Gera. Un hombre con una camiseta de la AfD entró al centro de votación para votar por la mañana. Al ser pedido que se quitara la camiseta, ya que la publicidad de partidos estaba prohibida dentro del centro de votación, el hombre accedió pero amenazó con regresar, insatisfecho con cómo lo habían tratado al salir del terreno del centro de votación. La policía tomó una declaración y emitió una advertencia al hombre. Además, la policía de Erfurt investiga el vandalismo, ya que un hombre escribió "Hoecke es un nazi" cerca de los centros de votación.

12:15 Correctiv advierte sobre la difusión de información falsaLa red de investigación Correctiv advierte sobre la continuación de la difusión de un falso reclamo que dice que firmar papeletas de votación previene el fraude electoral. La oficina del funcionario electoral alemán aclaró que los votantes no deben firmar sus papeletas de votación, ya que hacerlo compromete el secreto del voto, invalidando toda la papeleta de votación.

11:51 Voigt espera "relaciones mayoritarias estables"El candidato principal de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ha emitido su voto. Espera que muchos turingianos ejerzan su derecho a dar forma al futuro de su país, anticipando la creación de "relaciones mayoritarias estables" para permitir que el estado reanude el progreso.

11:25 Sonneberg experimenta un significativo aumento de ataques de extrema derechaSonneberg, el primer distrito en Alemania liderado por un político de la AfD, ha visto un significativo aumento en los ataques reportados de extrema derecha. Esto ha resultado en que numerosos ciudadanos renuncien a su trabajo debido a las percepciones de amenazas. El número de incidentes de extrema derecha también ha cuadruplicado en un año, con expertos atribuyendo esto al involucramiento del administrador del distrito de la AfD.

10:57 Kretschmer expresa sentimientos en el centro de votaciónEl primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, considera las elecciones estatales como "probablemente las más significativas desde 1989". Al emitir su voto en Dresde, Kretschmer expresa gratitud hacia aquellos que cambiaron sus hábitos de votación, optando por la "fuerza fuerte en el centro burgués", es decir, la Unión de Sajonia. El CDU de Kretschmer actualmente está cerca detrás de la AfD en las últimas encuestas.

10:30 Ramelow reconoce la ausencia de Wagenknecht en la boletaEl primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, considera el día de las elecciones como un "festín de la democracia" - incluso si su reelección se vuelve incierta. En una entrevista de ntv, Ramelow explica que no respalda un gobierno de minoría y duda de la competencia de la BSW. Wagenknecht, aunque asociada con el Partido de la Izquierda, no es candidata en estas elecciones.

09:59 "Sin sensibilidad histórica" - historiador lamenta la fecha de las eleccionesEl historiador Peter Oliver Loew expresa su descontento con la fecha de las elecciones estatales de Sajonia y Turingia en el 85º aniversario de la invasión alemana de Polonia en 1939. Loew, el director del Instituto Alemán para Asuntos Polacos, expresó su opinión a Redaktionsnetz Deutschland (RND), diciendo: "Cualquiera que pensara que era una buena idea celebrar elecciones el 1 de septiembre carece de sensibilidad histórica".

09:30 "Elección decisiva": Todos los datos sobre las elecciones estatales de SajoniaAproximadamente 3.3 millones de electores en Sajonia tienen hoy la oportunidad de decidir quién dará forma al panorama político del parlamento estatal de Dresde en el futuro. La CDU podría perder su posición como fuerza principal del estado por primera vez desde 1990. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, se refiere a esta elección como "decisiva". "Está todo en juego".

09:05 Kretschmer acusa al semáforo de "apuro antes de las elecciones"Hoy es día de elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿Logrará el ministro presidente Michael Kretschmer prolongar la racha ganadora de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, habla sobre su postura en el debate sobre los refugiados, el gobierno de semáforo y la guerra de Ucrania.

08:24 ¿Puede la AfD amenazar la democracia?

Las encuestas sugieren: La AfD probablemente ganará influencia significativa en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Esto representa una amenaza para las instituciones democráticas, según ha señalado un grupo de investigación. El estado de derecho puede no ser tan robusto como se piensa.

08:00 Las urnas están abiertas en Turingia y SajoniaHoy se eligen nuevos parlamentos en Turingia y Sajonia. En las encuestas, la AfD lidera en Turingia. En Sajonia, la CDU del ministro presidente incumbent Michael Kretschmer y la AfD están en una carrera ajustada. Se esperan las primeras proyecciones con el cierre de las urnas a las 6 pm. Las elecciones en los dos estados alemanes orientales sirven como barómetro para la coalición de semáforo en Berlín.

Para el gobierno actual de la coalición de Turingia liderado por el ministro presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no hay mayoría en las encuestas. Una opción postelectoral potencial incluye un gobierno compuesto por la CDU, la Alianza de Sahra Wagenknecht (BSW) y el SPD. En Sajonia, no está claro si la coalición actual de CDU, SPD y Verdes aún tiene mayoría. Kretschmer no descarta una alianza con la BSW. El partido de la Izquierda corre el riesgo de ser expulsado del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

12:44 Al preguntarle sobre el fuerte apoyo a la AfD en Turingia, un portavoz de la CDU expresó su preocupación, señalando que creen que una alta votación para la CDU es crucial para mantener un panorama político estable en el estado.

13:11 Dado el aumento del apoyo a la AfD y las posibles pérdidas para el SPD y los Verdes, algunos analistas sugieren que una coalición entre la CDU y la BSW podría emerger como una opción viable en Turingia, lo que potencialmente cambiaría el panorama político en Sajonia también.

Estas oraciones contienen la palabra ['La CDU'] y están precedidas por el texto dado. La primera oración trata sobre las preocupaciones de la CDU regarding el aumento de la AfD en Turingia, mientras que la segunda oración explora las posibles implicaciones de los resultados electorales tanto en Turingia como en Sajonia, mencionando el posible papel de la CDU en una nueva coalición.

