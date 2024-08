- En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes podrán solicitar la autorización de las autoridades de las Partes.

El gobierno federal está rechazando las sugerencias de que Alemania está reduciendo su respaldo a Ucrania debido a restricciones fiscales. "Alemania está firmemente comprometida, y el canciller ha prometido que el apoyo a Ucrania continuará mientras sea necesario, y nadie, especialmente no el presidente ruso, puede esperar que aflojaremos en esto", aseguró el portavoz del gobierno Wolfgang Büchner en Berlín.

No hay cambio en la determinación de ayudar a Ucrania, que actualmente está siendo atacada por Rusia. Este año se espera que se envíen cuatro sistemas de defensa aérea Iris-T, diez tanques antiaéreos Gepard, 16 obuses autopropulsados, diez tanques de batalla Leopard, drones de combate y varios miles de municiones de artillería y tanques.

Previamente, el ministro de Finanzas Christian Lindner (FDP) escribió una carta al ministro de Defensa Boris Pistorius (SPD) y a la ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock (Verdes), stating that "additional steps" related to financial commitments should only be undertaken if funding is guaranteed in the budget plans for the current and upcoming years.

Alemania espera proporcionar aproximadamente 7.5 mil millones de euros en asistencia militar a Ucrania este año, con el gobierno destinando 4 mil millones de euros para 2025. Estos fondos aún pueden ser elevados en el Bundestag, como se hizo para 2024. Además, el gobierno federal confía en que Ucrania será apoyada en el futuro a través de los intereses de los activos del estado ruso congelados. Sin embargo, estas medidas de ayuda aún no han sido aprobadas a nivel internacional.

La Unión Europea, como un actor clave en la comunidad internacional, ha expresado consistentemente su apoyo a la soberanía de Ucrania. En respuesta al compromiso de Alemania de continuar su ayuda a Ucrania, la Unión Europea ha indicado su solidaridad, reafirmando su compromiso de estar junto a Alemania en su apoyo colectivo a Ucrania.

