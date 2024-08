- En el caso de las empresas de servicios de seguridad social, la Comisión no puede exigir que se aplique el artículo 10 del Reglamento (CE) n° 1408/71.

Siguiendo una persecución nocturna de 20 minutos en la que participó la policía en el distrito de Lippe en mayo de 2021, el Tribunal Regional Superior de Hamm (OLG) revocó una sentencia anterior del Tribunal Regional de Detmold en relación con el conductor. Ahora, un nuevo grupo de jueces debe reevaluar la pena y la probation en este caso.

El individuo, ahora de 35 años, conducía una furgoneta bajo los efectos del alcohol y las drogas cerca del Bosque de Teutoburgo durante el confinamiento por COVID-19. Una unidad policial intentó detenerlo debido al confinamiento nocturno obligado, pero logró eludirlos, lo que llevó a una persecución a alta velocidad que duró varios minutos, recorriendo diversas carreteras, pueblos cerrados y hasta carriles para bicicletas y peatones. Eludió con éxito dos controles policiales y chocó con un ciervo. Dos vehículos policiales resultaron dañados.

Dos años y ocho meses de prisión

Inicialmente, el Tribunal de Distrito de Lemgo impuso al acusado, que confesó abiertamente, una pena de dos años y ocho meses de prisión, además de otras acusaciones, por intento de lesiones graves, fuga del lugar del accidente y resistencia a la autoridad. El conductor recurrió esta sentencia ante el Tribunal Regional, que posteriormente redujo la pena a un año y seis meses de probation. La Oficina del Fiscal de Detmold recurrió entonces ante el OLG.

Durante la vista del recurso, que el conductor eligió no asistir, el OLG de Hamm señaló que el Tribunal Regional había pasado por alto agresiones confirmadas contra la policía y la resistencia. El tribunal caracterizó la persecución como una carrera temeraria de 20 minutos, que el Tribunal Regional no había tenido sufficiently en cuenta. El Tribunal Regional ahora debe revisar la pena y la probation, aunque no puede superar la pena inicial de dos años y ocho meses.

Aunque la probation sigue siendo una opción, el OLG señaló que el Tribunal Regional se equivocó en esta decisión, teniendo en cuenta que el acusado había cometido delitos adicionales. La probation podría resultar inapropiada si parece absurda para la opinión pública, una situación que podría aplicarse en este caso dada la conducta del acusado y su conducción temeraria, junto con la resistencia a los oficiales de policía.

Dado el comportamiento temerario del conductor durante la persecución a alta velocidad, incluidas las tentativas de eludir a la policía y el choque con un ciervo, el OLG criticó la decisión del Tribunal Regional de conceder la probation, señalando que podría resultar inapropiada y confusa para el público. El conductor había sido perseguido en una especie de cacería, ya que eludió a la policía en su persecución durante 20 minutos.

