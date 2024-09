En el Bundestag, Scholz y Merz se involucran en una acalorada discusión <unk> desacuerdo sobre la política de asilo.

Los representantes de la CDU/CSU finalizaron las negociaciones con el gobierno federal el día anterior, decidiendo que los planes de restricción migratoria del gobierno no eran lo suficientemente estrictos. Scholz criticó al líder de la CDU en un debate parlamentario posterior el miércoles, tachando sus tácticas de meras "posturas" y carecer de auténtica voluntad para abordar el problema migratorio. "Has estado escondiéndote. No es exactly bueno para Alemania", remarked Scholz.

Merz defendió la terminación de las negociaciones, stating que las propuestas del gobierno estaban "muy por debajo del nivel" - esencialmente requerían rechazos fronterizos sólidos para frenar la migración. Scholz debería haber presionado a la coalición para obtener más concesiones, apuntó Merz. Merz dejó claro que no estaban dispuestos a quedar atrapados en un ciclo interminable de discusiones con el gobierno.

La disputa entre Merz y Scholz se volvió muy personal en el Parlamento alemán, con el discurso a veces calentándose. Merz descartó las acusaciones de Scholz de haber intentado deliberadamente fracasar en las negociaciones migratorias como "ridículas".

Scholz cuestionó la credibilidad política de Merz. "Eres el tipo de político que piensa que dar una entrevista a 'Bild am Sonntag' resuelve el problema migratorio", bromeó Scholz. "Tan pronto como sales de las oficinas editoriales, parece que olvidas lo que acabas de proponer porque nunca tuviste la intención de seguir adelante".

Otros representantes de la coalición también criticaron la postura de la oposición. La jefa del grupo parlamentario de los Verdes, Katharina Dröge, acusó a Merz de explotar los miedos de las personas para obtener ganancias políticas. El jefe del grupo parlamentario del SPD, Rolf Mützenich, condenó el colapso de las negociaciones migratorias, stating, "Con tu salida ayer, has traicionado la democracia".

El jefe del grupo parlamentario del FDP, Christian Dürr, abogó por la cooperación entre los diferentes niveles del gobierno y los partidos en materia de migración: "Solo la acción real producirá resultados tangibles en el país".

Scholz anunció en el Parlamento alemán que su gobierno implementaría ahora la nueva propuesta de restricción migratoria, que la Unión había rechazado el día anterior, de forma independiente. La propuesta esencialmente propone un proceso de asilo rápido cerca de las fronteras, incluyendo la posibilidad de retener a los solicitantes de asilo mientras se espera la eventual negativa de sus solicitudes.

Su gobierno, dijo, estaba determinado a "tomar el control de la migración irregular". Sin embargo, el gobierno necesitará la aprobación de los estados liderados por la Unión en el Bundesrat para implementar las nuevas propuestas.

La líder de AfD, Alice Weidel, culpó a la "coalición de semáforo", así como al gobierno anterior liderado por la CDU, por dividir la sociedad con una política migratoria favorable. "Todos habéis contribuido al fracaso de la política migratoria durante años y incluso décadas", afirmó.

El propósito oficial del debate fue una discusión sobre el presupuesto de la Cancillería. Por lo general, esto ofrece una oportunidad para un intercambio general de opiniones sobre el desempeño del gobierno federal. La valoración de la oposición sobre la "coalición de semáforo" fue dura.

"'Avanzado' entre ellos solo es la erosión del estado de bienestar y la infraestructura pública", afirmó la jefa del grupo de la Izquierda, Heidi Reichinnek. "Nadie quiere ver la continuación de la coalición de semáforo", dijo el líder del grupo parlamentario de la CSU, Alexander Dobrindt. La presidenta de BSW, Sahra Wagenknecht, acusó a la coalición de fortalecer la extrema derecha: "La política de semáforo está 'llevando a la gente al desánimo de la democracia hasta el punto de que ahora incluso Björn Höcke parece menos peligroso'".**

