En el ámbito financiero, George Clooney se enfrenta al Commerzbank

El empresario italiano Andrea Orcel encarna el estereotipo del banquero de inversiones implacable. A pesar de múltiples reveses de miles de millones, sigue sin desanimarse en su persecución de liderar uno de los bancos más valiosos de Europa, incluso si eso significa problemas para Commerzbank. Su tema de tesis universitaria parece anticipar futuros problemas con el banco alemán.

Andrea Orcel no es conocido por formar relaciones cercanas. En cambio, cultiva la imagen de un gerente severo, manteniendo la personalidad de un banquero de inversiones estereotipado y un exitoso empresario, incluso en tiempos de dificultades financieras.

Nacido en Roma, Orcel se ganó la reputación de ser un "adicto a los negocios" y es afectuosamente conocido como "el tiburón de las finanzas" y "George Clooney del banking". The New York Times simplemente lo llama "el banquero de inversiones más notorio de Europa". Durante los últimos tres años, el hombre de 61 años ha servido como CEO de UniCredit, el segundo banco más grande de Italia, que pronto podría fusionarse con Commerzbank, lo que lo convertiría en el arquitecto de una de las fusiones bancarias más grandes de Europa.

Una indemnización de despedido de €25 millones

Criado en una familia de clase media en Roma, Orcel estudió economía en la Universidad "La Sapienza" de su ciudad natal antes de obtener su maestría en la prestigiosa escuela de negocios INSEAD. A los 25 años, Orcel se fue a Londres a trabajar para Goldman Sachs, luego se trasladó a París para trabajar en Boston Consulting. A principios de la década de 1990, el italiano se unió a Merrill Lynch, ocupando various roles de liderazgo. Después de una temporada en el Royal Bank of Scotland, aceptó un puesto en el banco suizo UBS en 2012 como director de banca de inversiones, aceptando un bono de firma de €25 millones.

A pesar de ser el responsable de la operación de rescate más cara de un banco de Europa durante la crisis financiera, la reputación de Orcel parecía indemne. Advisó al Royal Bank of Scotland para que adquiriera el banco holandés ABN Amro justo antes de la crisis - entonces la adquisición más cara de la historia de un banco. Cuando los mercados se desplomaron poco después, los contribuyentes británicos tuvieron que pagar una factura de £45 mil millones para rescatarlo.

True to form, Orcel dismissed the criticism and continued to put his interests first. In 2018, he was slated to become CEO of Spanish bank Santander, but disagreements over terms ultimately prevented him from taking the role. Nevertheless, he walked away with a €51 million payout from UBS.

¿Perdió el gobierno alemán el control?

En 2021, Orcel regresó a Italia como CEO de UniCredit, que tiene una capitalización de mercado de €60 mil millones, lo que lo convierte en uno de los bancos más valiosos de Europa. Es worth más que Commerzbank (€18.5 mil millones) y Deutsche Bank combinados (€29 mil millones) y reportó €8.6 mil millones en ganancias el año pasado. UniCredit ha poseído el banco alemán Hypovereinsbank desde 2005 y su próximo objetivo podría ser Commerzbank, lo que lo convertiría en el segundo banco privado más grande de Alemania.

Se han circulado rumores de adquisición desde el nombramiento de Orcel, pero fue sólo el verano pasado cuando comenzó a aumentar la participación de su institución en Commerzbank - sorprendiendo al gobierno alemán la semana pasada con la compra del 4.5 por ciento de las acciones ofrecidas a la venta por el gobierno federal. UniCredit ahora posee un total del 9 por ciento de Commerzbank y ha expresado su interés en adquirir más acciones. Sólo el gobierno alemán posee más acciones en Commerzbank con el 12 por ciento.

Reportes del "Financial Times" sugieren que el gobierno alemán fue asesorado por el banco estadounidense JP Morgan Chase en la venta de su 4.5 por ciento de participación, lo que podría haber animado la oferta de UniCredit. Sin embargo, los altos funcionarios alemanes afirmaron que sólo se enteraron del interés y la participación existente de UniCredit en Commerzbank la noche de la venta. "En el momento en que el proceso de librobuilding se volvió irreversible, el Ministerio Federal de Finanzas no sabía que Unicredit poseía más acciones en Commerzbank", dijo el ministerio al periódico. Los altos funcionarios alemanes ahora parecen frustrados con el resultado de la venta, con un funcionario stating que la acción de UniCredit se percibió como "comportamiento altamente hostil".

Orcel niega estas acusaciones en una entrevista con el "Handelsblatt". "Fueron contactados por representantes del Ministerio Federal de Finanzas y sus asesores en el nivel de trabajo antes de la subasta del paquete de acciones del 4.5 por ciento del estado", dice. "Durante la subasta de la participación federal, la agencia de finanzas entonces recogió ofertas de diversos inversores y ultimately chose la nuestra. All parties involved were aware that our share would thereby increase to 9 percent and what implications that has". Orcel maintains that UniCredit's interest in Commerzbank has been known to all relevant parties in Germany for a long time, which is why they were contacted in the first place.

Orcel prefers to keep his personal matters tucked away and maintains a low profile on social platforms. Since 2009, he's been hitched to interior designer Clara Batalim-Orcel and shares a child with her.

Should a Commerzbank takeover occur under his guidance, it would essentially seal the deal: Orcel wrote his undergraduate thesis on bank hostile takeovers.

