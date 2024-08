- En el ámbito de las enfermedades cardíacas, dejar de fumar reduce drásticamente a la mitad el riesgo de sufrir un ataque cardíaco.

Es comúnmente conocido que fumar puede ser perjudicial para la salud y potencialmente letal. "Casi ninguna enfermedad no está negativamente relacionada con el humo de cigarrillo", asegura Ulrich Laufs, asesor científico de la Fundación Alemana del Corazón y director de cardiología en el Hospital Universitario de Leipzig. A pesar de que los cigarrillos se han demostrado que causan tumores, accidentes cerebrovasculares y ataques al corazón, muchas personas encuentran difícil dejar de fumar.

Un estudio revela que incluso después de ser diagnosticados con enfermedad coronaria estable, dejar de fumar sigue ofreciendo beneficios significativos - reduciendo significativamente el riesgo de eventos cardiovasculares graves como los ataques al corazón. "La enfermedad coronaria estable ocurre cuando las arterias coronarias se estrechan debido a los depósitos de calcio", explica Laufs. El término 'estable' significa que no han resultado eventos cardiovasculares potencialmente mortales a partir de un vaso sanguíneo obstruido, como los ataques al corazón o los accidentes cerebrovasculares.

Los investigadores encontraron que el riesgo de tales eventos peligrosos disminuyó casi a la mitad (44 por ciento) en cinco años si los pacientes dejaban de fumar después del diagnóstico. En contraste, aquellos que simplemente reducían su consumo de cigarrillos no mostraban ninguna diferencia significativa en el riesgo en comparación con aquellos que mantenían el hábito.

Si no después de un diagnóstico, ¿entonces cuándo?

El primer año después del diagnóstico es particularmente crucial, según el autor del estudio Jules Mesnier del Hospital Bichat-Claude Bernard en París. Un impresionante 73 por ciento de aquellos que dejaban de fumar después del diagnóstico permanecían abstinentes durante ese período, reduciendo significativamente su riesgo de ataques al corazón y otros eventos cardiovasculares graves.

Para el cardiólogo Harm Wienbergen del Klinikum Links der Weser en Bremen, es una consecuencia lógica que casi tres cuartas partes de los pacientes que dejan de fumar después del diagnóstico dejan de fumar dentro del primer año: "El deseo de dejar de fumar es particularmente fuerte después de recibir un diagnóstico shock potencialmente mortal".

Se debe animar fuertemente a los pacientes a que dejen de fumar en el momento del diagnóstico, sugiere Mesnier. Informarles que pueden reducir su riesgo de "evento grave o muerte" a la mitad es un mensaje poderoso.

Si bien los ex fumadores reducen rápidamente su riesgo de ataques al corazón y otros eventos cardiovasculares en comparación con los fumadores activos, no alcanzan el nivel de riesgo de los no fumadores incluso años después.

Sin embargo, para aquellos que perseveran en el hábito, el riesgo de eventos graves aumenta en un promedio del ocho por ciento cada año. "Un ataque al corazón puede llevar a una debilidad cardíaca permanente y defectos valvulares debido al daño a la función cardíaca en su conjunto", explica Wienbergen.

Y aquellos que dejan de fumar - o nunca empiezan - hacen más que solo favorecer a sus corazones, agrega él. No fumar no solo reduce el riesgo de ataque al corazón y accidente cerebrovascular, sino que también, por ejemplo, demencia y diabetes.

El experto: Entorno sin humo ayuda a dejar de fumar

Para ayudar a los fumadores, ya sean pacientes cardíacos o no, a dejar de fumar, su entorno inmediato debe ser libre de humo, aconseja Laufs: "La probabilidad de que alguien tenga éxito al dejar de fumar está relacionada con si se fuma en su entorno". Para algunos pacientes, el apoyo medicinal o la terapia de reemplazo de nicotina también puede ser una opción.

"Siempre le digo a mis pacientes que nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para dejar de fumar", enfatiza Mesnier. "Pero antes un paciente deje de fumar, mejor es para la salud del corazón".

