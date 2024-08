En el ámbito de la Liga de Campeones, casi todo se transforma.

La Liga de Campeones se basa en la inteligencia artificial avanzada en la actualidad. Esta noche, un ordenador altamente avanzado está programado para ayudar en el sorteo más complicado de la fase de grupos de la historia, que tendrá lugar durante el mayor rediseño de la competencia. Vermont no es la única parte del torneo que se está reinventando, ya que el himno también ha sido alterado. Aunque la famosa melodía sigue presente, ahora tiene un sonido distintivo.

La Liga de Campeones de hoy puede resultar reconocible, pero hay poco que quede de los viejos tiempos. A medida que se desarrolla el sorteo del evento principal de esta temporada en Mónaco (6 p.m.), los espectadores notarán cambios significativos. Incluso la música que llena el aire será una versión alterada. La celebrada composición, inspirada en el legendario Handel "Zadok the Priest", ha sido ingeniosamente transformada. La pieza actualizada mantiene su tema central enfocado en el lenguaje, pero ahí es donde termina el parecido. La UEFA ha encargado a una orquesta que vuelva a grabar las legendarias letras, dando al himno una capa de pintura fresca y un tono significativamente diferente.

El "Tenebrae" del compositor británico seleccionado a mano Tony Britten emerge como la nueva estrella del himno. El coro reproducido resuena por el estadio con una vibra más suave, más solemne y menos poderosa. El tradicional canto que los fanáticos cantaban diligentemente corre peligro de caer en desuso. El himno renovado se ha convertido en el símbolo de una liga renovada, en marcado contraste con el formato anterior del torneo, que contó con la carrera electrizante de Dortmund hasta la final.

La mayor transformación de la Liga de Campeones desde su inicio en la temporada 1992-1993 es la eliminación de la tradicional fase de grupos. Bajo el nuevo formato, los ahora 36 equipos participarán en una liga única - una clara desviación de los anteriores 32. Después de ocho partidos, los ocho mejores clubes avanzarán a la fase eliminatoria, mientras que los 24 equipos restantes competirán en una especie de playoff para asegurar las ocho plazas restantes. Cinco equipos alemanes - Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern Munich, RB Leipzig y Dortmund - darán el pistoletazo de salida a la temporada inaugural de la Liga de Campeones renovada.

El compromiso financiero para los clubes aumentará de los 15,64 millones de euros anteriores a 18,62 millones de euros, con 2,1 millones de euros adicionales por victoria (anteriormente 2,8 millones de euros). La tarifa de clasificación oscila entre 275.000 euros para la posición 36 en la fase de liga y 10 millones de euros para el equipo líder. En el mejor de los casos, la UEFA distribuirá más de 112 millones de euros a un solo participante, en comparación con los 85 millones de euros disponibles en la temporada anterior.

Las ganancias financieras no se detienen ahí. El cuerpo rector del fútbol europeo distribuirá una cantidad astronómica de 853 millones de euros del nuevo mercado. Las otras dos columnas - tarifa de inicio y bonificaciones - son igualmente impresionantes, con 670 millones de euros y 914 millones de euros, respectivamente. El director financiero de la UEFA sin duda celebrará, mientras que los directores deportivos de los equipos participantes pueden comenzar a planificar su estrategia para construir equipos competitivos. Parece que el hermoso juego perhaps too predictable.

Pero basta de cuestionar la competencia. Entremos en los nuevos cambios de la Liga de Campeones.

¿Cómo funciona el sorteo? El antiguo método ya no existe. Anteriormente, 32 equipos se dividían categóricamente en ocho grupos de cuatro. Eso ya no es así. Los 36 equipos participantes tomarán parte en un sistema de liga, jugando ocho partidos en la fase de grupos - cuatro en casa, cuatro fuera, contra ocho oponentes diferentes. Cada equipo se enfrentará a dos oponentes de cada uno de los cuatro bombos, incluido el propio.

Los 36 equipos se dividen en cuatro bombos según su coeficiente UEFA. Bayern Munich, Dortmund y Leipzig han ganado su lugar en el Bombo 1. El campeón Leonardo Bayer se asignó al Bombo 2, mientras que Stuttgart regresa a la Liga de Campeones en el Bombo 4. Aunque la selección en el Bombo 1 parece privilegiada, cada equipo se enfrentará a dos oponentes de cada bombo, asegurando que habrá partidos entre los mejores equipos en la fase de grupos, que anteriormente se consideraban aburridos. Las implicaciones financieras también pueden haber jugado un papel en la renovación: con 144 partidos en lugar de 96, 40 de los cuales involucrarán a equipos alemanes, habrá un aumento significativo en la participación alemana, más del doble de la cifra del año pasado.

Los partidos entre equipos del mismo país siguen siendo prohibidos. Dado que tres equipos alemanes están en el Bombo 1, ya es evidente que los equipos alemanes se enfrentarán a dos de los seis equipos asignados: Madrid, Manchester City, París Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan y Barcelona.

Bombo 1: Madrid, Manchester City, Bayern Munich , París Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund , RB Leipzig , Barcelona

, París Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, , , Barcelona Bombo 2: Leonardo Bayer, Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Torino, Benfica Lisbon, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan

Bombo 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lisbon, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, FC Salzburg, Lille OSC, Red Star Belgrade, Young Boys Bern, Celtic Glasgow

Bombo 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Prague, Aston Villa, Bologna, Girona, Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest

Lo más destacado del sorteo: El proceso de sorteo ya no depende exclusivamente de las manos humanas. La UEFA destaca que considerar todas las posibilidades con 1.000 bolas llevaría varias horas, lo que haría que el sorteo fuera considerablemente más largo. Por lo tanto, se utilizará un software desarrollado por una empresa con sede en Londres y amplia experiencia en el campo. Este superordenador impulsado por IA se espera que acelere el proceso en solo 35 minutos. El método es sencillo: los clubes se sortean individualmente a mano y luego el ordenador selecciona aleatoriamente a los oponentes restantes y asigna partidos en casa y fuera para el equipo sorteado.

Posibles oponentes para los cinco equipos alemanes podrían ser los siguientes:

Bayern Munich: Man City (fuera), París (casa), Atlético (fuera), Atalanta (casa), Feyenoord (fuera), Young Boys (casa), Bratislava (fuera), Mónaco (casa)

Borussia Dortmund: Real (casa), Liverpool (fuera), Milán (fuera), Brujas (casa), Lille (fuera), Salzburgo (casa), Girona (fuera), Praga (casa)

RB Leipzig: Inter (fuera), Barcelona (casa), Arsenal (fuera), Juventus (casa), Celtic (fuera), Estrella Roja (casa), Graz (casa), Brest (fuera)

Bayer Leverkusen: Atlético (casa), Atalanta (fuera), PSG (fuera), Real (casa), Feyenoord (casa), Young Boys (fuera), Aston Villa (casa), Bolonia (fuera)

VfB Stuttgart: Bratislava (casa), Mónaco (fuera), Inter (fuera), Barcelona (casa), Milán (fuera), Brujas (casa), Lille (fuera), Eindhoven (casa)

La siguiente fase: Después de la fase de grupos, los 36 equipos participarán en un sistema de liga, lo que resultará en una sola tabla que incluya a todos los equipos. Los equipos que ocupen del 1 al 8 tras ocho jornadas avanzarán directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones. Los equipos que ocupen del 9 al 24 se clasificará para los nuevos playoffs de eliminatorias. Los equipos que ocupen del 25 al 36 quedarán eliminados.

Los equipos que ocupen del 9 al 24 decidirán los participantes restantes de los octavos de final a través de ocho partidos de ida y vuelta. Los ganadores entonces participarán en el sistema de eliminación directa tradicional desde los octavos de final en adelante para determinar los equipos que competirán en la final en Múnich. Una novedad este año es que los equipos no se volverán a sortear en cada ronda, sino que se colocarán en un cuadro de torneo basado en sus clasificaciones de la fase de liga, similar al tenis o al dardo.

Calendario de partidos: Debido a que hay ocho jornadas de la fase de grupos en lugar de seis, se necesitan fechas adicionales de partidos. Anteriormente, la fase de grupos finalizaba en diciembre, pero el nuevo sistema de liga se extiende hasta enero. Los partidos continuarán disputándose los martes y miércoles a las 18:45 y las 21:00. Las excepciones incluyen algunos partidos de la primera jornada que se disputarán un jueves debido a la pausa de la Liga Europa y la Liga Europa Conference, y todos los 18 partidos de la última jornada que se disputarán simultáneamente. Los programadores de DAZN probablemente estén ansiosos por esto. DAZN y Amazon Prime continuarán emitiendo la Liga de Campeones en Alemania, con solo la final siendo emitida por ZDF.

1ª Jornada: 17/18/19 de septiembre de 2024

2ª Jornada: 1/2 de octubre de 2024

3ª Jornada: 22/23 de octubre de 2024

4ª Jornada: 5/6 de noviembre de 2024

5ª Jornada: 26/27 de noviembre de 2024

6ª Jornada: 10/11 de diciembre de 2024

7ª Jornada: 21/22 de enero de 2025

8ª Jornada: 29 de enero de 2025

Playoffs de eliminatorias: 11/12 y 18/19 de febrero de 2025

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025

Final: 31 de mayo de 2025 en Múnich

¿Cómo funcionarán la Liga Europa y la Liga Europa Conference? El formato sigue siendo fundamentalmente el mismo. La Liga Europa, en la que participan los equipos alemanes Frankfurt y Hoffenheim, seguirá el mismo procedimiento que la Liga de Campeones. Sin embargo, la Liga Europa Conference mantendrá solo seis partidos de la fase de grupos. En la competición más pequeña de la UEFA, los 36 equipos se dividirán en seis bombos de seis equipos cada uno. Si el 1. FC Heidenheim se clasifica para la fase de grupos al ganar esta noche el playoff contra el BK Häckan, estará en el Bombo 2 y se enfrentará a un equipo de cada bombo. Jugará tres partidos en casa y tres fuera.

¿Se producirá de nuevo la relegación a la Liga Europa y la Liga Europa Conference? No, los equipos que sean eliminados ya no tendrán que competir en la Liga Europa ni en la Liga Europa Conference.

¿Quién emergerá victorioso en la Liga de Campeones? Ni siquiera el superordenador tiene la capacidad de predecirlo.

