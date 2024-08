- En el ámbito de la comedia actual, Annette Frier subraya la necesidad de ejercer mayor precaución

Comediante y performer Annette Frier (50) valora el cambio en los estándares de la comedia. "Ahoraadays, tienes que caminar con cuidado, y creo que eso es un cambio positivo", compartió durante una charla con el "New Osnabruecker Zeitung" (NOZ).

Las expectativas colocadas en los cómicos han crecido exponencialmente en las últimas dos décadas. "Antes, el mantra era: Si es gracioso, está bien. Ahora, gracioso es genial, idealmente con un subtexto", afirmó Frier. "Alienta a pensar más a fondo", agregó. "Y muchos scénarios humorísticos mejoran gracias a eso". Sin embargo, todavía se puede encontrar alegría sin ningún mensaje subyacente.

Ya no es aceptable reírse de personas que no pueden defenderse, según la perspectiva de Frier. "Mientras sea divertido, independientemente de a quién podamos ofender accidentalmente, eso ya no es aceptable", afirmó. Nació en Colonia.

