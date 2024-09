En desafío a una orden internacional emitida para su arresto, Putin recibió un saludo ceremonial en Mongolia.

Autoridades Mongolias Dan la Bienvenida al Presidente Putin a Pese de la Orden de Detención de la ICC por el Presunto Deportación de Niños UcranianosEl Presidente de Rusia, Vladimir Putin, fue recibido calurosamente en Mongolia a pesar de una orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por las acusaciones de deportar ilegalmente a niños ucranianos durante el conflicto en curso en Ucrania. El gobierno ucraniano ha prometido imponer "consecuencias" a Mongolia en colaboración con sus partenaires. La CPI ha acusado a Putin de haber desempeñado un papel en el desplazamiento forzado de niños ucranianos. Al llegar a la capital mongol, Ulaanbaatar, Putin fue recibido por una guardia de honor para conmemorar el 85º aniversario de la victoria de las fuerzas soviéticas y mongolas sobre Japón. Está programado para reunirse con el Presidente mongol Uchnaa Khurelsukh.

El Ejército Ucraniano Utiliza el Drone "Palianytsia" por Primera Vez contra un Blanco en CrimeaEl ejército ucraniano ha informado del uso del drone "Palianytsia" fabricado en el país contra un objetivo en Crimea ocupada por Rusia por primera vez en agosto, según ha documentado el periódico ucraniano "Ukrainska Prawda". El nombre del drone se eligió deliberadamente para ser difícil de pronunciar para los rusos, siguiendo el uso del término "Palianytsia" para referirse a personal militar o saboteadores rusos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

Ataque con Bombas y Drones Rusos Hiere a Cuatro en NikopolCuatro personas resultaron heridas en Nikopol, Óblast de Dnipropetrovsk, debido a un ataque ruso que involucró drones y artillería, según informó el jefe de la administración militar regional Serhii Lysak en la plataforma Telegram, que posteriormente fue informado por Ukrinform. Lysak informó que el enemigo bombardeó Nikopol con artillería de tubos y golpeó con drones kamikaze, lo que resultó en un total de cuatro personas heridas.

Ukraine Considera Cambiar el Nombre de sus Monedas para Distanciarse de RusiaUkraine planea cambiar el nombre de sus monedas pequeñas como parte de un esfuerzo más amplio para distanciarse de Rusia. El cambio propuesto supondrá la eliminación de "Kopiyka" a favor de "Shah", según anunció el banco central de Kyiv. El jefe del banco central, Andriy Pyshnyi, explicó que "Kopiyka" es un símbolo de la ocupación rusa, mientras que la unidad monetaria de Rusia también se conoce como "Kopeyka". No hay planes para canjear las monedas existentes y ambas coexistirán.

Expert en Seguridad Gressel sobre la Situación en Donetsk: Pokrovsk es la Última Línea de Defensa FortificadaAunque las fuerzas rusas han ralentizado su avance en Kursk, se han vuelto más activas cerca de Pokrovsk, una ciudad de importancia central debido a su papel como la última línea de defensa bien fortificada. El experto en seguridad Gustav Gressel cree que la tolerancia de Ucrania por los errores en la zona está disminuyendo continuamente debido a su ubicación estratégica.

Aliados de Ucrania Esperan la Pronta Entrega de Misiles Balísticos Iraníes a RusiaLos aliados de Ucrania esperan que Irán proporcione pronto misiles balísticos a Rusia. Tal movimiento se espera que desencadene una rápida respuesta de los aliados de Ucrania, según fuentes anónimas que hablan con "Bloomberg". Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Irán ya ha suministrado a Rusia cientos de drones.

Zelensky: Tropas Rusas No Han Avanzado en Pokrovsk en Dos DíasEl Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que las tropas rusas no han avanzado en la región de Donetsk durante dos días, mientras que la situación en Pokrovsk en el frente este sigue siendo difícil. Los intensos combates en y alrededor de Pokrovsk han tenido lugar durante meses, ya que sirve como un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas.

Jefe de la IAEA Visitará Kyiv y la Central Nuclear de ZaporizhzhiaEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, planea visitar Kyiv y la central nuclear de Zaporizhzhia. La planta, que Rusia ha controlado desde su invasión, ha sido objetivo de ataques y sabotaje. A pesar de las acusaciones de ambos, Kyiv y Moscú, la IAEA ha expresado su preocupación por la situación que se agrava a mediados de agosto. Una explosión cerca de la zona de seguridad fue probablemente causada por un drone con carga explosiva.

Video Presuntamente Muestra el Uso de un Drone LanzallamasSe ha especulado ampliamente sobre el uso de diversas armas no convencionales durante la guerra de Ucrania, una de las cuales presuntamente sería drones lanzallamas. Recientemente, han circulado videos que parecen mostrar el uso de este tipo de drone, presuntamente quemando bases militares rusas y áreas forestales.

18:09 El Primer Ministro de Holanda Anuncia un Paquete de Ayuda Mayor para UcraniaEl nuevo Primer Ministro de Holanda, Dick Schoof, ha anunciado un paquete de ayuda sustancial para Ucrania durante su visita a la ciudad sudoriental de Saporizhzhia. Allí, se reunió con el Presidente Volodymyr Zelensky. El paquete asciende a más de 200 millones de euros. Marca la primera visita de Schoof a Ucrania desde que asumió el cargo en julio, sucediendo a Mark Rutte, quien se convertirá en el próximo Secretario General de la OTAN en octubre. "Sin lugar a dudas, Holanda ha jugado un papel clave en salvar innumerables vidas en Ucrania. Nuestro vínculo nunca ha sido más fuerte. Estamos juntos en la búsqueda de una paz justa y duradera", declaró Zelensky.

17:47 La refinería de PCK de Schwedt sigue bajo supervisión federal por ahora

El gobierno federal de Alemania planea prolongar su vigilancia sobre la mayoría de las acciones de la empresa rusa Rosneft en la refinería de PCK en Schwedt. La renovación de la administración fiduciaria habría finalizado el 10 de septiembre, pero el gobierno ha optado por no importar más petróleo ruso debido al conflicto en Ucrania. Como consecuencia, la refinería cambió a proveedores alternativos al comenzar 2023. Además de Schwedt, hay dos instalaciones más afectadas. Rosneft posee el 54% de las acciones de la refinería de PCK ubicada en el nordeste de Brandeburgo.

17:22 El ejército ruso registra las mayores ganancias terrestres en Ucrania desde octubre de 2022 - 15 kilómetros cuadrados diarios

Un estudio de AFP, basado en datos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU., muestra que el ejército ruso ha obtenido considerables avances en agosto de este año, replicando su éxito de octubre de 2022. Se estima que Rusia capturing 477 kilómetros cuadrados este mes, lo que equivale a más de 15 kilómetros cuadrados por día. La mayoría de estas ganancias se registraron en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. Anoche, el ejército ruso estaba reportedly a solo 7 kilómetros de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk.

16:56 Putin visita Mongolia mientras hay una orden de arresto de la CPI

El presidente ruso Vladimir Putin se encuentra en Mongolia en una visita oficial. Se reunirá con el presidente mongol Uchnaagiin Khürelsük el martes. Se ha programado una ceremonia conmemorativa de la victoria de las tropas soviéticas y mongolas sobre las fuerzas japonesas en 1939 para el miércoles. La visita de Putin marca su primera a un país que es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que el tribunal emitió una orden de arresto contra él hace casi 18 meses, por supuestos crímenes de guerra en Ucrania. Ucrania ha instado a Mongolia a capturar a Putin y entregarlo a la corte de La Haya. Recientemente, el portavoz de Putin expresó la confianza de que Putin no será arrestado en Mongolia.

16:25 Zelensky: la operación de Kursk avanza según lo planeado

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que la operación en la región rusa de Kursk está avanzando según lo planeado. Lo dijo durante una visita a Zaporizhzhia, según informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. "La operación de Kursk está logrando sus objetivos y está avanzando según lo planeado", dijo Zelensky. Zelensky agregó que las dificultades en las áreas de Pokrovsk y Torez podrían verse afectadas por la operación de Kursk. Sin embargo, señaló que la situación en estas regiones es actualmente difícil, con las brigadas más preparadas del ejército ruso concentradas allí.

15:52 Incendios forestales amenazan a pueblos en Luhansk ocupado - ¿No hay bomberos para responder?

Los habitantes de Luhansk ocupado enfrentan una doble amenaza tanto de la guerra como de la naturaleza: actualmente, incendios forestales están arrasando la región. Se han registrado numerous quejas en las redes sociales sobre la falta de bomberos para apagar los incendios.

15:16 Ucrania recibe el sistema Patriot de Romania - Aprobada la ley del gobierno

El gobierno rumano ha aprobado un proyecto de ley que permite el traspaso de un sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania. El proyecto de ley se presentará ahora ante el parlamento para su aprobación final, según informó Reuters. El año pasado, Rumania acordó proporcionar a Ucrania uno de sus dos sistemas de defensa aérea operativos, siempre y cuando los aliados lo reemplacen con un sistema de defensa aérea similar.

14:53 Petición para reducir la edad límite de movilización en Ucrania a 50

Una petición insta al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a reducir la edad límite para la movilización a 50 años. Más de 25.000 personas ya han firmado la petición, según el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Según la legislación ucraniana, una petición electrónica al presidente debe recopilar al menos 25.000 firmas en tres meses para ser considerada. Quedan 34 días para recopilar firmas.

14:34 Rusia: once personas, incluidas dos niñas, resultan heridas en ataques ucranianos en la zona fronteriza de Belgorod

Según Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod, once personas resultaron heridas en ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod y su ciudad principal. Esta información se compartió a través de un mensaje de Telegram. Dos niñas pequeñas estaban entre los heridos. Se informes de que un kindergarten supuestamente fue destruido. Gladkov publicó imágenes que muestran el edificio del kindergarten derrumbado y otras estructuras dañadas en la región. Después de los ataques, las autoridades regionales decidieron cerrar varias escuelas y kindergartens en la zona durante una semana, según informó Reuters. El 2 de septiembre es el primer día de escuela después de las vacaciones de verano en algunas partes de Ucrania y Rusia.

14:10 Ucrania: un misil ruso destruye una mezquita en Kyiv

Una mezquita y su centro cultural islámico adyacente受到严重破坏在俄罗斯导弹袭击Kyiv昨晚(请查看05:39, 06:20, 09:29条目)。乌克兰总统沃罗德米尔·泽连斯基在推特上说,俄罗斯对精神或人类价值没有尊重,对任何宗教或信仰都没有尊重。他指责俄罗斯继续对乌克兰人民进行破坏性的战争,试图摧毁所有社区,甚至是神圣的崇拜场所。当地社区的首席穆夫提,瓦迪姆·达舍夫斯基,告诉路透社,清真寺是在一次卑鄙的攻击中被击中的。

13:39 Video prueba un gran ataque con drones en y alrededor de Moscú

Ucrania lanzó un gran ataque con drones, golpeando objetivos en y alrededor de Moscú. Se observó una explosión en una refinería a solo 16 km del Kremlin. También se golpearon dos centrales eléctricas. Los informes rusos afirman que se interceptaron más de 150 drones ucranianos.

12:58 Polonia quiere derribar drones rusosEl ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, cree que Polonia tiene la obligación de derribar drones rusos y otros objetos aéreos que entren desde Ucrania antes de ingresar en el espacio aéreo polaco. Sikorski, político liberal conservador, le dijo al periódico británico "Financial Times" (FT) que considera que tal acción sería un acto legítimo de defensa propia. Sikorski discrepa de la visión de la OTAN de que el riesgo de escalar el conflicto al confrontar directamente a las fuerzas rusas es demasiado alto. Hasta ahora, la OTAN ha rechazado la idea de derribar drones y misiles rusos sobre Ucrania, así como la solicitud de Kyiv de establecer una zona de exclusión aérea sobre el país.

12:12 Munz: Respuesta rusa a las victorias electorales de AfD y BSW y la reacción de Moscú al mayor ataque con drones de la capitalLos resultados de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia también se discuten en Rusia. El corresponsal de ntv Rainer Munz informa sobre las reacciones a las victorias electorales de AfD y BSW y comparte información sobre cómo Moscú está lidiando con el mayor ataque con drones de la capital rusa jamás visto.

11:40 Putin elogia el ritmo de las fuerzas rusas en la captura de nuevos territorios en UcraniaEl presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado la velocidad de las tropas rusas en la captura de nuevos territorios en la vecina Ucrania. Putin señaló que el contraataque de Ucrania en la región de Kursk no tuvo éxito en detener el avance de las tropas rusas en el Donbass. El ritmo del ataque en el Donbass, dijo, era algo que no se había visto en mucho tiempo. Durante su viaje a Mongolia, Putin hizo una escala en la república siberiana de Tuva para asistir a una clase en la nueva asignatura "Conversaciones sobre lo Importante", destinada a acercar a los niños a la postura política del Kremlin.

11:07 Ucrania informa sobre la interceptación de 22 misiles y 20 drones rusosLa fuerza aérea de Ucrania informes haber interceptado 22 de 35 misiles, y haber destruido 20 de 23 drones de ataque rusos. Se interceptaron nueve misiles balísticos y 13 misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Zaporizhzhia.

10:36 Video revela ataque con misiles rusos en KharkivRusia ha estado bombardeando Kharkiv con misiles durante varios días. Según los informes ucranianos, al menos diez misiles fueron lanzados contra la ciudad el domingo, causando daños a un centro comercial y de entretenimiento. Varios personas resultaron heridas en este incidente.

10:01 Número de heridos en el ataque ruso a Sumy aumentaEl número de heridos en un ataque con misiles rusos en la ciudad de Sumy en el nordeste de Ucrania ha aumentado. Según el último informe del Ministerio del Interior de Ucrania, 18 personas resultaron heridas,cluding six children. Previously, at least 13 civilians, including four children, were reported injured. The attack hit a children's rehabilitation center and an orphanage in Sumy. The security situation in the Sumy region has deteriorated further since the cross-border incursion into the Russian region of Kursk on August 6. Sumy, with a population over 250,000, is approximately 350 km east of Kyiv.

09:29 Ucrania: Dos personas resultan heridas en el ataque aéreo ruso en KyivRusia ha vuelto a atacar Kyiv con misiles (ver entradas 05:39 y 06:20 para ataques anteriores). Al menos dos personas resultaron heridas por los escombros de los misiles derribados, según las autoridades locales. Se iniciaron incendios y se dañaron casas e infraestructura. Se emitió una alerta nacional de dos horas hasta la mañana temprana.

08:57 RUSIA: La mayoría de los rusos apoya el conflicto en UcraniaLos rusos siguen apoyando el conflicto de su país en Ucrania, incluso después de que Ucrania invadiera la región fronteriza rusa de Kursk. Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que se basa en datos del centro de sondeos ruso Levada Center, el apoyo a la operación militar de Rusia en Ucrania aumentó a alrededor del 78% en agosto, en comparación con el 75% en julio y el 77% en junio. A pesar del conflicto prolongado, parece que los rusos no se cansan de él, lo que da a

07:03 Superviviente rescatado de los escombros de KievLos trabajadores de rescate han sacado con vida a un hombre de los escombros de un salón de eventos derrumbado en la ciudad ucraniana de Kharkiv después de un ataque aéreo ruso, según informó Reuters. El individuo rescatado informó que se sentía "bien" poco después. Según las autoridades, más de 40 personas, incluidas cinco menores, resultaron heridas en los ataques con cohetes rusos en Kharkiv, que alcanzaron un centro comercial y un salón de eventos el domingo por la tarde.

06:20 Kiev bajo ataque ruso intensoRusia atacó Ucrania con una serie de drones, más de diez misiles de crucero y decenas de misiles balísticos, afectando la capital Kyiv y potentially otras ciudades, informó la fuerza aérea ucraniana. Muchos residentes de Kyiv buscaron refugio debido a una serie de explosiones en la ciudad. El alcalde Vitali Klitschko advirtió sobre varios incendios. El jefe de la administración militar de Kyiv, Serhiy Popko, también confirmó los incendios. Se informó que una persona resultó herida en el distrito de Shevchenkivskyi por escombros caídos. "Habrá una respuesta. El enemigo la sentirá", dijo el jefe de la Oficina del Presidente ucraniano, Andriy Yermak, en Telegram.

05:39 Kiev objetivo de ataque con cohetes rusosLa capital ucraniana Kyiv ha sido objetivo de un ataque con cohetes ruso, según representantes militares ucranianos en Telegram. Los residentes de Kyiv informaron sobre varias explosiones fuertes, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. El número exacto de cohetes lanzados y los daños son actualmente desconocidos.

04:46 Putin anuncia nuevo gasoducto a ChinaEl presidente Vladimir Putin anunció que se están realizando preparativos para la construcción de un nuevo gasoducto ruso a través de Mongolia hasta China. El estudio de factibilidad para el gasoducto "Fuerza de Siberia 2" se aprobó en enero de 2022 y se realizaron las investigaciones técnicas necesarias, dijo Putin en una entrevista con el periódico mongol "Onoodor", según un transcripto publicado en el sitio web del Kremlin. El gasoducto planeado transportará 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural desde la región rusa de Yamal a China anualmente.

03:34 Orfanato atacado en Sumy - 13 heridosLas tropas rusas atacaron un centro infantil para la rehabilitación social y psicológica y un orfanato en Sumy con cohetes. Según "Ukrainska Pravda", 13 personas resultaron heridas, incluidas dos menores. El edificio se encuentra en una zona residencial, según informó el periódico citando la administración militar local.

02:26 La mayoría de los polacos apoyan derribar drones espías rusosUna encuesta realizada por el periódico polaco "Rzeczpospolita" encontró que casi el 60% de los polacos cree que la militar polaca debería derribar drones rusos que entren en el espacio aéreo polaco durante los ataques aéreos sobre Ucrania. La encuesta se refiere a un objeto volador no identificado, presumiblemente un drone kamikaze Shahed, que sobrevoló Polonia durante 30 minutos el 26 de agosto antes de desaparecer. El brigadier general polaco Tomasz Drewniak dijo en una entrevista con Radio RMF24 que Rusia podría estar probando el sistema de defensa aérea de Polonia enviando drones a su espacio aéreo.

00:26 Muerte reportada en Belgorod por fuego ucranianoEl gobernador de la región rusa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informó sobre una muerte en Shebekino por fuego ucraniano. Tres personas resultaron heridas durante los ataques en el pueblo de Shebekino y al menos otro pueblo fue atacado por los ucranianos.

10:58 PM: Rusia informe 158 drones interceptadosRusia se jacta de haber frustrado lo que llama importantes ataques con drones ucranianos en Moscú y 14 otras áreas. Un total de 158 objetos aéreos fueron derribados durante la noche, según informó el ministerio de defensa en la plataforma de mensajería Telegram. Diez drones habrían objetivo Moscú, según registros oficiales.

9:54 PM: Ataque aéreo en Kharkiv: número de heridos aumenta a 47El número de personas heridas en el severo ataque aéreo ruso en Kharkiv ha ascendido a 47, incluidas 7 menores, según informes del servicio de emergencia estatal ucraniano en Telegram. Varios edificios civiles, incluidas un centro comercial, sufrieron daños, como se muestra en fotografías de agencias de noticias.

9:22 PM: Helicóptero ucraniano se estrella durante vuelo de entrenamiento - ambos pilotos muertosDos pilotos perdieron la vida en un accidente de helicóptero en la Universidad Nacional de la Fuerza Aérea Ivan Kozhedub de Kharkiv en Ucrania. El helicóptero Mi-2 estaba realizando ejercicios de entrenamiento, según informó la agencia de noticias estatal Ukrinform citando la página de Facebook de la universidad. "La universidad sufre una pérdida irreparable - la tripulación de dos personas falleció", dijo la universidad en un comunicado. Los investigadores, especialistas y personal del ministerio de defensa actualmente examinan el lugar del accidente. La causa del accidente sigue sin determinarse.

9:06 PM: Proveedor de energía ucraniano confirma interrupciones de energíaDebido a los severos ataques rusos a la red eléctrica del país, Ucrania experimentará varias interrupciones de energía al día siguiente. Esto fue informado por la empresa de energía ucraniana Ukrenergo, según informó Ukrinform. No habrá interrupciones en la Versorgung de infraestructura esencial. Sin embargo, Ukrenergo advierte que pueden haber modificaciones en la medida de las restricciones.

