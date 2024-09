En consecuencia, se prevé que las reducciones de costes sean muy importantes en los niveles superiores de Volkswagen.

A causa de una significativa caída en la demanda de automóviles nuevos y la necesidad de obtener fondos para futuras inversiones, los ejecutivos de la empresa de automóviles han propuesto medidas de reducción de costos drásticas. Inclusive, están considerando el cierre de fábricas. La presidenta del consejo de trabajadores está decidida a oponerse a esto.

La directiva de la empresa defendió su estricto plan de reducción de costos durante una reunión con los empleados en su planta de Wolfsburg. "Tenemos alrededor de un año, tal vez dos, para dar la vuelta a la situación", dijo el Director Financiero, Arno Antlitz, hablando ante más de 10,000 empleados. "Hemos estado gastando más de lo que ganamos en la marca, y eso no puede continuar".

La empresa tiene la intención de utilizar los ahorros para financiar nuevos productos. "Necesitamos dinero ahora para invertir pesadamente", dijo el jefe de la marca, Thomas Schäfer. "Si podemos lograr reducir sosteniblemente nuestros costos e invertir en una variedad de modelos innovadores que ni la competencia ni los clientes han visto antes, entonces nos pondremos en camino hacia el futuro".

Problemas de sobreproducción

Antlitz señaló problemas de sobrecapacidad, destacando que en Europa se venden alrededor de dos millones menos de automóviles cada año en comparación con los niveles previos a la pandemia, y esta tendencia es poco probable que cambie. Para VW, con una cuota de mercado de alrededor de un cuarto en Europa, esto se traduce en la pérdida de ventas de alrededor de 500,000 vehículos -el equivalente en ventas a dos plantas.

VW no proporcionó detalles sobre las posibles ubicaciones que podrían cerrarse. La empresa había declarado anteriormente que el cierre de plantas sería una última opción si no se pudieran tomar medidas alternativas rápidamente. VW opera plantas de vehículos en Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hannover, Zwickau y Dresden, así como fábricas de componentes en Kassel, Salzgitter, Braunschweig y Chemnitz.

Consejo de Trabajadores: "Esa no es nuestra forma"

Los empleados recibieron la noticia con oposición vocal. La empresa no ofreció nueva información sobre su plan de ahorros intensificado durante el evento del consejo de trabajadores. El mayor fabricante de automóviles de Europa había anunciado que apretaría aún más las medidas de reducción de costos a la luz de la situación que se deteriora. Esto también podría incluir el cierre de plantas individuales y despidos.

El consejo de trabajadores y la IG Metall ya habían anunciado una resistencia significativa. "Reducción de costos, cierre de plantas, despidos de trabajadores. Esa no es nuestra forma", dijo la presidenta del consejo de trabajadores y del consejo de trabajadores del grupo, Daniela Cavallo, y exigió un plan hasta 2035. En el pasado de VW, problemas como estos siempre se habían resuelto de manera diferente. "Partería, incluso en conflicto. Es lo que decimos adiós", dijo Cavallo, dirigiéndose a la dirección. "Cualquiera que quiera romper con nuestra esencia se enfrentará a la fuerte resistencia de la plantilla".

Cavallo enfatizó la importancia de las plantas de VW para las ciudades en las que se encuentran. "Es sobre todo". VW no está en problemas debido a las ubicaciones alemanas y los altos costos de personal. La empresa está en problemas porque la junta no está haciendo su trabajo. "Cualquiera que siempre tenga la espalda contra la pared no conseguirá un equipo detrás de él. Y una cosa está clara: sin esta plantilla, no saldremos de esta crisis".

No habrá cierres de plantas ni despidos prematuros con el consejo de trabajadores en Alemania. En su lugar, se deben abordar problemas fundamentales como la orientación del producto y la tecnología, la utilización sostenible de las plantas o la liderazgo tecnológico. "El desarrollo técnico debe fortalecerse y tomar un papel líder", dijo Cavallo. Además, el sistema de batería debe mejorarse y, sobre todo, el liderazgo debe mejorarse. "La coordinación y los procesos de toma de decisiones entre el grupo, la marca y Volkswagen AG son un completo desastre", dijo Cavallo.

