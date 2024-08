- En combate, no mostrará compasión ni indulgencia.

La ex campeona de boxeo Regina Halmich (47) se ha enfrentado a Stefan Raab (57) en el ring en dos ocasiones anteriores. Ahora se prepara para un rematch en alrededor de un mes, como recently ha revelado. Raab no debería esperar una victoria fácil en su regreso a la televisión y al boxeo.

"La compasión no será una opción esta vez," declaró Halmich durante una entrevista con Mareile Höppner (47) para el programa de televisión "Gala," que se emitirá el 17 de agosto a las 5:45 PM en RTL y a través del servicio de streaming RTL+. Esta vez, la colega de Höppner, Annika Lau (45), llevará a cabo la entrevista.

"Me he renacido como luchadora," había mencionado Halmich ya en junio en el programa "Antenne Bayern Sunday Breakfast". "Recientemente vi a mi madre y me dijo: 'Regina, el fuego ha vuelto'", recordó. Sin embargo, no tiene intención de regresar al boxeo de forma permanente: "Tendré que retirarme de nuevo después del 14 de septiembre. Colgaré los guantes de boxeo porque el deseo de luchar de nuevo es demasiado fuerte, y eso es simplemente demasiado desafiante en este momento".

Estrategia mental de Stefan Raab

Desde que se confirmó la pelea de televisión para mediados de septiembre, Halmich ha vuelto a entrenar. Y parece que lo necesitará, ya que ha oído que Raab también estará en forma. La antigua estrella de ProSieben, que dejó el negocio hace casi una década, trabaja actualmente con varios entrenadores.

"No lo he visto en persona ni una sola vez, y creo que eso es intencionado," explica Halmich. "Esa es la estrategia mental que está empleando ahora. Seguramente no me mostrará hasta que estemos los dos en el ring".

La tercera pelea de televisión entre Halmich y Raab está programada para el 14 de septiembre en Düsseldorf. RTL y RTL+ emitirán el evento. Elton (53), el compañero de Raab de toda la vida, será el anfitrión.

