"En ciertos círculos, la confianza en los conciudadanos ha disminuido significativamente"

En resumen, los votantes de tres estados alemanes del este están votando para nuevos parlamentos estatales. ¿Cuál es la situación actual? Un encuentro con un alcalde en la región de Vogtland de Sajonia.

Cuando surge la noticia de Sajonia, a menudo no es muy halagadora. Incidentes como los ataques a hogares de refugiados, el descontento de los miembros de Pegida, protestas contra eventos del orgullo, como el reciente en Bautzen, son comunes. Las historias positivas, como los éxitos de las fábricas de VW y BMW, la industria de semiconductores o incluso el atractivo paisajístico de la región y las ciudades, quedan en un segundo plano.

A pesar de ello, se acerca la elección estatal del 1 de septiembre. Pero, ¿cuál es la situación real en el terreno? Evitando las ciudades principales como Dresde, Leipzig o Chemnitz, ¿cómo es la vida en los pueblos más pequeños? Auerbach, una ciudad en el Vogtland, es uno de esos lugares. Con alrededor de 18,000 residentes, parece familiar, no solo a Sajonia. Tres torres, de dos iglesias y un castillo, destacan en el skyline de la ciudad. Al entrar en la ciudad por la calle Oberer Bahnhofstraße, las opulentas villas de la época Gründerzeit llaman la atención. Hacia el final del siglo XIX, alrededor de 40,000 personas residían en Auerbach, con una parte significativa trabajando en la industria textil.

Pero el tiempo ha avanzado. Durante la era de la RDA, la población había disminuido a la mitad, manufacturando encaje de Plauen, ropa de noche y cortinas incluso para empresas de venta por correo occidentales. Después de la reunificación, la mayoría de las empresas cerraron, y cambiar al D-Mark dejó a muchas empresas como Quelle, Neckermann o Otto financieramente inviables. Sin embargo, Auerbach ha recuperado, en cierta medida.

Durante las elecciones al consejo municipal a principios de junio, la AfD recibió el 28,1 por ciento, un aumento de 9 puntos porcentuales. La CDU sigue siendo la fuerza más fuerte con el 30 por ciento. Sin embargo, las discusiones políticas no son el único tema este verano. Los habitantes de Auerbach celebraron su festival de la ciudad, con Stefanie Hertl y su banda de Dirndl, así como bandas de covers de Depeche Mode y Rod Stewart. También se llevó a cabo el campeonato alemán de watersliding en una piscina local.

El alcalde Jens Scharff y su portavoz, Hagen Hartwig, dedicaron tiempo para una conversación en su oficina del ayuntamiento.

ntv.de: Sr. Scharff, ¿cómo está su ciudad?

Jens Scharff: Nos va bien. El problema es que estamos disminuyendo. En el momento de la reunificación, teníamos alrededor de 25,000 habitantes. Ahora estamos en poco más de 18,000. Después del colapso de la industria textil, muchas mujeres se fueron y las típicas costureras no tuvieron hijos aquí. La tendencia poblacional para los próximos 10 a 15 años apunta a 15,000. Esperemos que se estabilice en ese nivel.**

¿Cómo combate esta situación?

Los gobiernos federal y, en cierta medida, estatal han enfocado en la "política faro" durante décadas. El objetivo: atraer a todos a los centros! Están desbordados. Implementar mi enfoque podría cambiar las cosas.

¿Y cuál sería ese enfoque?

Hemos completado la expansión de la banda ancha. Tener una mejor conexión ferroviaria, permitiendo a la gente desplazarse fácilmente a Dresde o Leipzig, mejoraría significativamente el atractivo de establecerse aquí. Las empresas de IT podrían ofrecer a sus empleados un espacio de vida de alta calidad a precios bajos, y todos se beneficiarían. No necesariamente construyendo más apartamentos en Berlín, Hamburgo o Múnich.

¿Qué debería hacer el ministro presidente Kretschmer para facilitar su trabajo?

Reunirse con más frecuencia y escucharnos sería beneficioso. Sin embargo, los fondos no son abundantes. En el futuro, enfrentaremos restricciones financieras. Con menos residentes, recibimos menos asignaciones clave del estado. Nuestra infraestructura no puede mantenerse como está sin el financiamiento necesario, lo que lleva a la insatisfacción entre los locales.

¿Su trabajo es esencialmente el de una "administración de escasez"?

Aún no, pero es una preocupación. Hace tres meses se impuso un congelamiento del presupuesto a nivel de distrito debido al aumento agudo de los gastos sociales. El último acuerdo salarial del sector público cuesta a la ciudad 800,000 euros anuales. Con un presupuesto total de 33 millones, estos problemas me preocupan.

Pero aún hay un destello de esperanza.

El proveedor suizo de automoción EAO, presente en Auerbach desde 1991, tiene la intención de expandir significativamente su sitio. Actualmente emplea a 105 personas y planea crear 150 nuevos empleos. Después de la expansión, EAO será el mayor empleador en producción. Algo verdaderamente impactante se está desarrollando aquí, irradiando positivamente por toda Europa.

¿Tiene suficientes trabajadores calificados en la región para esta expansión?

Tener un costo de vida asequible aquí es, de hecho, una ventaja, lo que lleva a algunas personas a mudarse aquí. Se puede llevar una vida lujosa con un ingreso moderado.

Dado su esperanza en la afluencia de mano de obra calificada, ¿las éxitos electorales de la AfD, presente también en Auerbach, plantean un desafío?

En Auerbach, no ha habido problemas significativos hasta ahoraRegarding individuals without German citizenship. Esta ciudad es el hogar de 850 no alemanes, procedentes de países como Hungría, República Checa, Austria, Francia y incluso Venezuela.

¿Y los refugiados?

Acerca de un cuarto de los 850 son refugiados de Ucrania. Los países de la UE conforman los siguientes grupos más grandes, seguidos de alrededor de 50 refugiados de Siria. También hemos tenido algunos menores no acompañados. Afortunadamente, hemos estado alojando principalmente a familias, que hemos integrado de manera descentralizada para evitar grandes alojamientos de refugiados y posibles conflictos. Hemos manejado esto bien, con suficientes apartamentos para alojarlos. En 2015, experimentamos una oleada de aproximadamente 150 a 180 refugiados, lo que nos llevó a establecer alojamiento de emergencia durante un breve período. Sin embargo, la comunidad de la ciudad mostró una inmensa amabilidad durante ese tiempo.

¿Y los ucranianos? ¿Cuál es la sensación general?

La sensación depende de su comportamiento al llegar. Si alguien aparece con un abrigo de piel y conduciendo un SUV, la recepción no es tan cálida. Sin embargo, estas personas suelen marcharse debido al pequeño tamaño de Auerbach. Los que se quedan suelen ser madres o padres con sus hijos, aprendiendo alemán e integrándose en el mercado laboral.

¿Fue correcto proporcionar apoyo financiero a los refugiados ucranianos de inmediato?

Este es un tema de debate, especialmente con las personas que no buscan empleo. No tengo las cifras específicas para esto. Pero es cierto que algunos se niegan a trabajar.

¿Pero la escala parece manejable para Auerbach?

El concejal Hagen Hartwig: En comparación con ciudades como Plauen, lo hemos tenido relativamente fácil. Muchos personas ya no se sienten seguras en el centro de la ciudad de Plauen debido a la delincuencia extranjera.

¿Es eso realmente así o simplemente es una sensación?

Scharff: La sensación es significativamente peor que los hechos reales. Incluso si consideramos las estadísticas de delitos de Auerbach, hemos visto una disminución en los casos durante años. Hemos presentado estas cifras en una reunión del consejo municipal para tranquilizar los temores del público: no enfrentamos este problema. Aunque pueda sentir como un problema, no puede ser probado empíricamente.

Hartwig: También depende de la gestión. Tenemos un hogar para refugiados menores no acompañados en nuestra zona, dirigido por la Diakonie. Inicialmente, solicité un lugar de aparcamiento diferente por temor a que sus acciones dañaran mi coche. Sin embargo, la Diakonie gestiona efectivamente la situación.

En 2015, mi esposa y yo acogimos en casa a dos refugiados sirios. Esta experiencia me hizo más humilde y cambió mi perspectiva. Uno de ellos perdió el brazo izquierdo en un ataque de cohete en Alepo, dejándolo a él y a su hermano menor como refugiados. Mi esposa y yo los acogimos en nuestra casa. Muchos residentes de Auerbach admiraron nuestras acciones y comprendieron nuestras intenciones.

¿Por qué solicitó un lugar de aparcamiento diferente para el hogar de refugiados, si usted mismo acogió a refugiados sirios?

Hartwig: También encontré esta confusión en mí mismo. Por un lado, temía posibles daños a mi coche. Por otro lado, dos refugiados sirios se mudaron a mi casa. La gente solía preguntarme: ¿Por qué haces esto? Respondí: He visto su sufrimiento y necesitan ayuda. Esperaba un mejor resultado para esos dos chicos, y así fue. Muchos residentes de Auerbach compartieron esta sensación.

En el recién elegido consejo municipal, el AfD obtuvo cinco escaños de 18.

Scharff: Pero ya están discutiendo entre sí, habiendo perdido uno de sus escaños. No puedo entender del todo sus dinámicas internas. Uno de los artesanos en sus filas es bastante orientado a la comunidad, habiendo recibido formación adicional con la asociación de hospicio. Vive en un pueblo cerca del nuestro con su pareja. No encaja en mi estereotipo de miembro del AfD en absoluto. Tampoco he oído informes negativos sobre otro joven miembro orientado a la comunidad.

Auerbach es un pueblo encantador, bien cuidado, limpio y ordenado. Parece poco probable que el 30% de la población apoye al AfD si se mira desde la perspectiva de un外

Creo que muchas de las políticas federales de los últimos 20 años están calando en la conciencia colectiva de Auerbach. El tema más controvertido en 2015 fue permitir la entrada de refugiados sin una regulación adecuada.

¿Cuáles son sus pensamientos al respecto?

Si alguien me pregunta, siempre respondo: No puedo decir cómo habría manejado la situación en ese momento. No querría estar en los zapatos del Canciller Merkel, lidiando con miles de refugiados en las fronteras. No había otra opción que permitirles entrar, ya que dispararles estaba fuera de cuestión. Soy cristiano, así que entiendo por qué se permitió la entrada a las personas.

¿Qué factores contribuyeron al éxito del AfD en Auerbach?

La COVID-19 ha causado estragos y ha dividido a la sociedad en dos campos, dejando la confianza en las autoridades casi obsoleta.

¿Debería este tema ser reabierto políticamente?

No lo sé. Algunos ciudadanos se han vuelto desconfiados, lo que probablemente provocará acusaciones de encubrimiento de la verdad si se vuelve a abordar este tema.

¿El AfD está avivando la intensidad de esta situación?

Es difícil decirlo.

Veo al AfD imitando las tácticas de Trump. Se presentan de manera populista y se alinean con las creencias populares entre la gente. Dado que ya hay una desconfianza hacia los broadcasters privados y públicos, se reduce a: si todo lo demás es falso, entonces todo lo que dice el AfD debe ser verdad. Esa es su perspectiva. No es positivo, pero también juega un papel la política federal.

¿De qué manera?

Este gobierno lucha por comunicar una visión clara al pueblo. Solo discuten y discuten, con eslóganes como "Ya no debemos quemar nada y todos deben instalar una bomba de calor" que solo crean más confusión. La estrategia de comunicación es un desastre.

Como alcalde independiente, que es más común en Alemania Oriental, ¿por qué no se ha unido a un partido?

Me benefició correr como independiente y nunca haber estado asociado con un partido. La pérdida de confianza en los partidos establecidos también se ha vuelto común, lo que lleva a la gente a preferir a un candidato independiente para un cargo como este. En general, se asume que los miembros del partido solo son leales a la ideología de su partido. Sin embargo, no siempre es así.

¿Esta desconfianza surge del pasado en la DDR? En ese entonces, la gente fue engañada tanto por los medios como por el gobierno.

Oigo a menudo: "Ahora es peor que en la DDR. Al menos entonces sabíamos que nos estaban engañando".

Recientemente, Dirk Neubauer, el administrador del distrito de Mittelsachsen, renunció debido al acoso intenso a su familia.

Quizás el estilo polarizante de Mr. Neubauer atrajo más insultos. Durante mi mandato, solo recibí una carta amenazante.

¿Por qué?

Expresé la opinión de que nadie debería demonizar a personas sin ciudadanía alemana.

¿Fue eso demasiado provocador? ¿Cuál era su contenido?

No fue una amenaza de muerte, pero decía: "Sabemos dónde vives y quiénes son tus familiares". De todos modos, todo el mundo en Auerbach generalmente sabe esta información. Pero recibir una carta así en tu buzón fue preocupante. Sin embargo, no tengo miedo.

Jens Scharff entrevistó a Volker Petersen.

La Comisión podría estar interesada en discutir el impacto de los resultados electorales en pueblos pequeños como Auerbach con el alcalde Scharff. A pesar del reciente éxito de la AfD en las elecciones al consejo municipal de Auerbach, el alcalde Scharff destaca la necesidad de mejorar las conexiones ferroviarias y la expansión de la banda ancha para atraer empresas y trabajadores cualificados y mantener la vitalidad de la ciudad.

