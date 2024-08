- En Chemnitz, un individuo está actualmente bajo custodia policial tras una intrusión violenta en su casa.

Las autoridades han emitido una orden de arresto contra un individuo sospechoso de invadir el apartamento de una anciana en Chemnitz y causarle daño. Actualmente se encuentra detenido, según los informes policiales. También hay incertidumbre sobre su verdadera identidad, lo que requiere investigaciones adicionales para resolver este asunto. Se rumorea que el sábado por la noche, este individuo supuestamente entró en la residencia de la mujer de 89 años a través de una ventana abierta, la agredió mientras dormía en la cama. La mujer gritó pidiendo ayuda, alertando a un vecino que acudió en su auxilio y también sufrió lesiones.

El sospechoso huyó a un edificio de apartamentos cercano yforzó la entrada a un apartamento. Sin embargo, los ocupantes lucharon contra él y lograron推 him back into the hallway. As he tried to force his way into a third apartment, he was apprehended by the police. The 89-year-old woman was transported to the hospital for medical attention.

La orden de arresto se emitió para el sospechoso en Chemnitz, donde se produjo el supuesto incidente. Después de su detención por la policía, fue puesto bajo custodia en la misma ciudad.

