En Cataluña, un opositor a la secesión se convierte en jefe de gobierno

Los medios españoles hablan de una elección histórica: con una mayoría ajustada, el Parlamento regional catalán elige a Salvador Illa como presidente. Pero otro hombre está causando revuelo en Barcelona hoy: Carles Puigdemont apareció, vio y desapareció.

El socialista Salvador Illa ha sido elegido presidente de Cataluña. El hombre de 58 años se opone a la secesión de la rica región en el noreste de España. 68 miembros del Parlamento regional de Barcelona votaron por Illa, 67 en contra de él. Illa aseguró el apoyo del partido separatista moderado de izquierda ERC con promesas de concesiones financieras y fortalecimiento del idioma catalán.

Los periódicos españoles escribieron sobre una elección histórica que abre un nuevo futuro para la región conflictiva. Sin embargo, la mayor atención se centró en el más destacado representante de los separatistas radicales, Carles Puigdemont. Apareció en el centro de Barcelona por la mañana después de casi siete años en el exilio, rodeado de los principales políticos de su partido Junts, caminando por las calles sin ser molestado y saludando a los transeúntes.

La policía, que estaba presente con fuertes medidas de seguridad, no intervino a pesar de una orden de arresto para el hombre de 61 años. Puigdemont había huido del país secretamente en un coche después de un referéndum ilegal de independencia en 2017 y el posterior intento de secesión fallido.

Puigdemont luego dio un discurso breve a varios miles de simpatizantes cerca del parlamento, que querían darle una "bienvenida institucional". "He venido aquí hoy a recordarles que todavía estamos aquí, todavía estamos aquí porque no tenemos derecho a rendirnos", dijo en un tono combativo, refiriéndose a su lucha por la independencia de Cataluña, que quiere lograr incluso en contra de la voluntad y en conflicto con el gobierno central. "No tenemos interés en vivir en un país donde las leyes de amnistía no amnistían", agregó Puigdemont, criticando a partes del poder judicial que se niegan a aplicar la ley de amnistía para separatistas aprobada por el Parlamento central en Madrid para él.

Policía como ayudantes de fuga?

Poco después, comenzó la sesión para elegir a Illa en el parlamento. Puigdemont había anunciado repetidamente que quería participar en esta sesión a toda costa. Era su derecho democrático como miembro elegido, había dicho en un mensaje de video publicado en la plataforma X el día anterior. Pero en lugar de ir al parlamento después de su discurso, como la policía podría haber esperado, fue rápidamente llevado detrás del escenario por su abogado y no se ha vuelto a ver desde entonces. Los periódicos "El País" y "La Vanguardia" informaron que dos oficiales de policía fueron arrestados como sospechosos de ayudar en la fuga.

Mientras tanto, la policía, según informes de los medios, se centró en evitar que Puigdemont entrara al parlamento y llegó a revisar túneles bajo el edificio parlamentario, Puigdemont aparentemente se alejó sin ser detectado en un coche blanco perteneciente al policía arrestado más tarde.

Cuando la policía se dio cuenta de que Puigdemont se había escapado, lanzó una búsqueda masiva con el código nombre "Jaula". Se establecieron controles en las principales salidas de la metrópolis mediterránea, con la policía revisando cada vehículo que salía de la ciudad, como se mostró en el canal de televisión estatal RTVE. En algunos casos, se inspeccionaron los maleteros y se pidió a los motociclistas que se quitaran los cascos. Incluso en la frontera con Francia, buscaron a Puigdemont en caso de que intentara huir del país de nuevo. Miles de vehículos quedaron atascados en kilométricos embotellamientos en el calor del verano.

Las fuerzas de seguridad responsables habían preparado para todos los posibles escenarios, excepto para otra fuga de Puigdemont, quien había regresado voluntariamente a España, según "La Vanguardia" citando fuentes policiales. Todos los miembros de la unidad de policía catalana Mossos d'Esquadra, responsables del arresto de Puigdemont, habrían quedado impactados por el fracaso.

Victoria significativa para Sánchez

A pesar de una ley de amnistía para separatistas, todavía hay una orden de arresto para Puigdemont debido a la interpretación controvertida de la ley por el juez investigador Pablo Llarena. La ley de amnistía excluye los casos de enriquecimiento personal del perdón. Aunque Puigdemont no es acusado de malversación de fondos públicos, el juez lo acusa de enriquecimiento personal. Argumenta que Puigdemont utilizó fondos públicos en lugar de los propios para sus objetivos políticos ilegales durante el referéndum de independencia de 2017, lo que considera equivalente al enriquecimiento personal. La aclaración legal de esta disputa podría tardar meses.

El partido de Illa salió como la fuerza más fuerte de las elecciones anticipadas de mayo. Sin embargo, gobernar con un partido que quiere llevar a Cataluña a la independencia podría ser desafiante. A pesar de esto, para el primer ministro socialista español Pedro Sánchez, que quiere aliviar el conflicto catalán a través de concesiones y diálogo, la elección de Illa es aún una victoria significativa. Sin embargo, también depende de los votos de Junts en el Parlamento central. La oposición conservadora y los partidos de derecha continúan criticando sus políticas, acusándolo una vez más de llevar a España al abismo.

