- En casos excesivos: el VHS no puede aliviar, incluso con un simple chasquido de dedos.

A veces, Steffen Baumgart aún se asombra ante su situación actual. 50,000 espectadores en el partido inaugural en Colonia, 57,000 aficionados en el primer partido en casa del HSV y luego 49,000 asistentes en el derbi de Hannover un viernes por la noche. Esto es la 2. Bundesliga en Alemania. tales números de espectadores no se habían visto en algunos grupos recientes de la Liga de Campeones.

Sin embargo, esta liga tiene sus desafíos cuando nueve antiguos campeones alemanes, incluyendo tres anteriores ganadores de la Copa de Europa, compiten por solo dos plazas de ascenso y una posición de descenso. Es difícil, y cada debilidad se castiga severamente. Eso es exactly lo que sucedió con el HSV y Baumgart, lo que resultó en una derrota por 0:1 (0:0) contra el Hannover 96 debido a un penal de Jessic Ngankam (49 minutos).

Hubo algunos errores y debilidades de más en el juego, y de repente, una derrota bien merecida se produjo. "Esto simplemente muestra lo competitiva que es esta liga. Esto muestra que dos equipos fuertes se enfrentaron. Y esto muestra que aún tenemos mucho trabajo por hacer desde una perspectiva de Hamburgo", dijo Baumgart después del partido. El HSV ha fallado en seis ocasiones anteriores en el ascenso a la Bundesliga, y la séptima no será fácil.

La ausencia de Jatta y Dompé fue notoria.

Baumgart ya se ha alejado del fútbol de alto riesgo de su antecesor Tim Walter en Hamburgo. Sin embargo, aún no ha establecido su propio estilo más compacto.

El delantero visualiza jugar con dos delanteros potentes, pero Davie Selke y Robert Glatzel, que regresaron después de lesiones de verano, solo pudieron jugar 90 minutos. Después de las lesiones de Bakery Jatta y Jean-Luc Dompé, junto con Elabdellaoui en el mediocampo, hubo una falta de velocidad en el juego de Hannover.

"Ellos no pueden reemplazar a jugadores como estos de la noche a la mañana, incluso si el entrenador chasquea los dedos", dijo Baumgart. "Esto es un proceso más largo, y espero que podamos terminarlo rápidamente".

Incluso un equipo bien equipado como el del HSV no puede compensar tantas ausencias al mismo tiempo. "No fue suficiente para nuestras ambiciones", dijo el capitán Sebastian Schonlau. Sin embargo, también agregó después del partido en Hannover: "Estábamos en un gran camino, y seguimos en un gran camino. La derrota no cambiará nuestro plan, porque el plan no es malo".

Modelo Hannover

El HSV ahora se enfrentará a los equipos promovidos Preußen Münster y Jahn Regensburg. Esto parece más como la segunda división de los últimos años. Pero estos también son los oponentes contra los que el HSV haHistoricamente ha dejado puntos cruciales.

Sin embargo, en Hannover, el HSV pudo ver cómo rápidamente pueden cambiar los ánimos y las tendencias en esta liga ajustada. Durante días, había una atmósfera de crisis aguda después de la derrota en la Copa contra el equipo de la tercera división Arminia Bielefeld. Pero con la victoria en el derbi, el 96 incluso llegó a estar brevemente en el primer lugar durante aproximadamente 20 horas. "Enfrentamos la crítica y quisimos dar una respuesta clara a eso", dijo el portero Ron-Robert Zieler. "Había una energía real en eso".

