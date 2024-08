En Brandeburgo, la ira por Elon Musk está creciendo

Las declaraciones confrontacionales de Elon Musk a menudo causan indignación. Esto también ocurre en Brandeburgo, donde se encuentra la única fábrica de Tesla en Europa, y el empresario se está volviendo cada vez más impopular. El ministro de Economía Joerg Steinbach critica duramente al multimillonario, pero elogia su trabajo en Grünheide.

El ministro de Economía de Brandeburgo, Joerg Steinbach, ha criticado duramente las declaraciones políticas del CEO de Tesla, Elon Musk. "No solo considero que sus declaraciones son erróneas, sino que además socavan activamente la estructura de nuestra sociedad alemana y europea", dijo el político del SPD al "Handelsblatt". Brandeburgo es un estado abierto y tolerante. "El antisemitismo, el racismo, el discurso de odio y la exclusión no tienen cabida aquí", afirmó Steinbach.

Recientemente, Musk ha causado indignación con sus declaraciones sobre los disturbios de extrema derecha en el Reino Unido. Escribió en X que una "guerra civil es inevitable" en el Reino Unido. Cuando el gobierno desmintió esto, Musk llamó al primer ministro británico Keir Starmer "Keir el doble", aparentemente en referencia a una afirmación que circula en los círculos de extrema derecha de que la policía británica es más dura con los manifestantes de extrema derecha que con otros manifestantes.

Sus declaraciones sobre el AfD después de las elecciones europeas también han sido criticadas. "Siempre se llama 'de extrema derecha', pero la política del AfD, que he leído, no suena extrema", explicó. El partido, que es en parte de extrema derecha, suele encabezar las encuestas para las próximas elecciones estatales de Brandeburgo el 22 de septiembre, por delante del gobernante SPD y la CDU.

Rossmann boicotea a Tesla

Tesla opera su única fábrica de automóviles en Europa en Grünheide, en Brandeburgo, y emplea a alrededor de 12.000 personas. El ministro de Economía Steinbach dijo que valora a Musk como un "empresario innovador y audaz". "No comparto sus opiniones políticas personales".

El ministro también dejó claro que espera que las empresas en Brandeburgo hagan una clara declaración de sus valores. "En el caso de la fábrica de Grünheide, donde trabajan personas de 50 naciones diferentes, podemos decir que así es", dijo al "Handelsblatt".

Hace solo unos días, la cadena alemana de tiendas de droga Rossmann anunció que no compraría ningún Tesla para su flota. La razón es el apoyo de Musk al expresidente estadounidense Donald Trump. La negación abierta de Trump del cambio climático está "en stark contrast con la misión de Tesla de contribuir a la protección del medio ambiente mediante la producción de vehículos eléctricos", explicó el CEO Raoul Rossmann.

La Comisión de la Unión Europea podría expresar su preocupación por las declaraciones divisivas de Musk dadas su repercusión en la armonía social. Como ministro de Economía de Brandeburgo, Joerg Steinbach condenó firmemente los comentarios políticos de Musk, stating that they are detrimental to German and European values.

Lea también: