En Brandeburgo, hay una opción para desactivar las señales de tráfico.

Jan Redmann actualmente corre de reunión en reunión por Brandenburg. Como jefe del estado CDU, tiene un objetivo claro: convertirse en el Ministro Presidente de Brandenburg. Sin embargo, la política no es el tema principal de conversación, sino algo más: fue sorprendido conduciendo una patineta eléctrica mientras estaba ebrio por la policía. En una entrevista, articula su ambición de suceder a Dietmar Woidke.

ntv.de: Sr. Redmann, está buscando convertirse en el primer Ministro Presidente de la CDU en Brandenburg. Las elecciones son dentro de once días, el 22 de septiembre - ¿cómo se siente?

Jan Redmann: Mi moral está alta. Dentro de once días habrá elecciones y estoy seguro de que lograremos nuestros objetivos. Dietmar Woidke ha anunciado que no volverá a presentarse como Ministro Presidente si el SPD no es el partido más fuerte.**

¿Se refiere a su declaración de que no se presentará a otro mandato como Ministro Presidente si el SPD no es el partido más fuerte?

Jan Redmann: Exactamente. Durante los últimos años, el SPD ha estado consistently en segundo lugar en todas las encuestas. Por lo tanto, los votantes de Brandenburg decidirán el 22 de septiembre quién sucederá a Dietmar Woidke. A mi juicio, no hay nadie más adecuado, ni siquiera en el SPD.**

Está recorriendo el campo con un banco de madera antiguo de la casa de sus padres, lo que ha generado conversaciones. ¿Qué conclusiones saca de estas interacciones?

Es siempre interesante y revelador cómo Brandenburg es diverso. Cómo las vidas cotidianas de las personas dependen de dónde vivan. A menudo, las decisiones se toman con un enfoque en las ciudades más grandes, mientras que los problemas en los pueblos pequeños son completamente diferentes.**

¿Cómo es eso?

Por ejemplo, en el transporte público, y no solo eso. Si quieres renovar una casa de campo de 200 años según los estándares de la transición energética, es mucho más complicado que en un edificio nuevo. Muchos están preocupados por su futuro. No se sienten como si se estuviera haciendo suficiente para asegurar la prosperidad, por ejemplo, en política económica o educativa.**

¿Todavía le preguntan a menudo sobre su incidente con la patineta eléctrica? Hace dos meses, fue sorprendido conduciendo una mientras estaba ebrio por la policía. Tuvo que entregar su licencia de conducir y pagar una multa de 8.000 euros.

Sin duda, he oído todos los chistes posibles al respecto en los últimos dos meses. Eso es lo que pasa cuando cometes un error así. Tienes que aguantar las burlas. Pero ahora la gente está más interesada en otros temas, especialmente en cómo se gobernará esta tierra en el futuro.**

Fue un delito, ya que se midieron niveles de más de 1,1 promiles. Fue 1,3. ¿Se puede seguir aspirando al cargo más alto en Brandenburg después de un error así? ¿Perdonaría a un rival político tan fácilmente?

Una cosa son los errores en el cargo, pero otra son los errores personales. Tengo la impresión de que los votantes de Brandenburg pueden juzgar este error por sí mismos.**

¿Ha vuelto a subirse a una patineta eléctrica desde entonces?

No.**

Vamos a hablar de contenido, como perhaps el tema más importante del estado: la educación. ¿Cómo piensa abordar la escasez de maestros?

La escasez de maestros afecta a todos los estados federales. Por ejemplo, en Sajonia también hay escasez de maestros. Sin embargo, Sajonia encabeza el monitor de educación de la Iniciativa Nueva Economía de Mercado Social. Brandenburg, sin embargo, está en segundo lugar en la lista. El Ministerio de Educación de Brandenburg ha estado bajo el control del SPD durante 30 años. La mitad de los niños luchan para leer, escribir o calcular correctamente al final del cuarto grado. Eso molesta a muchos padres, y lo entiendo.**

¿Qué planea hacer al respecto?

**Las competencias fundamentales deben volver a estar en primer plano: leer, escribir, matemáticas. Por lo tanto, planeamos establecer un programa preescolar vinculante en jardines de infancia para reducir las diferencias al comenzar el primer grado. Y: Las calificaciones son una retroalimentación crucial para los padres, los niños y los maestros. Por lo tanto, deben proporcionarse antes de lo que se hace ahora en algunas escuelas, en el cuarto grado. Aquellos que luchen deben recibir clases adicionales. Los niños merecen nuestra mejor ayuda posible.**

Incluso los empresarios de Brandenburg se quejan de la burocracia excessive. ¿Qué se puede hacer a nivel estatal? Muchos requisitos provienen de Berlín y Bruselas.

Desafortunadamente, esto a menudo se usa como excusa. Mire a Renania del Norte-Westfalia. El gobierno liderado por la CDU ya ha aprobado varios paquetes de deregulación. Eso también podría funcionar en Brandenburg. Debemos escuchar a los artesanos, las empresas y los ciudadanos sobre qué reglas specifically obstaculizan su progreso y luego implementar los cambios necesarios. Por lo tanto, planeamos introducir solo nuevas leyes por un período limitado de cinco años. Es una promesa de revisar y potencialmente reemplazar estas leyes si surgen soluciones más eficientes, perhaps a través de inteligencia artificial. También necesitamos un cheque digital para actualizar los

El problema del conflicto con Rusia, especialmente en la Uckermark en la refinería PCK en Schwedt, ha sido una preocupación. Nuestra postura siempre ha sido que las sanciones deben afectar principalmente a Rusia y no perjudicar a Alemania. Se ha encontrado una solución temporal con Kazajistán, pero falta una perspectiva a largo plazo, lo que causa incertidumbre.

En Schwedt se procesa petróleo. ¿Podría el gas ruso ser una opción nuevamente para nuestro suministro de energía?

La refinería actualmente depende del petróleo kazajo transportado a través de un oleoducto que atraviesa territorio ruso. Sin embargo, esto es solo una solución a corto plazo. Después de la resolución del conflicto de Ucrania, otras fuentes de energía, ya sea gas o petróleo, probablemente vuelvan a ser opciones viables para Alemania. Creo que sería incorrecto descartar permanentemente tales posibilidades.

Actualmente, la SPD gobierna en alianza con la CDU y los Verdes. ¿Sería esa su coalición preferida?

Estoy trabajando hacia un fuerte resultado de la CDU. En este momento, parece posible una coalición del centro en Brandeburgo. Por supuesto, espero un resultado que nos dé poder de negociación. Pero, en última instancia, eso depende de los votantes.

Si la CDU emergiera como la fracción más fuerte en Brandeburgo, ¿el Ministro de Educación sería entonces de la CDU?

La CDU asume la responsabilidad de todos los ámbitos. La asignación de ministerios resulta de las negociaciones de la coalición.

La AfD también podría convertirse en la fuerza más fuerte en Brandeburgo. Usted se distancia claramente de la posibilidad de formar una coalición con ellos. Usted quiere hacer un llamado a los votantes. Sin embargo, ¿no son ellos demasiado xenófobos, pro-rusos y de extrema derecha?

Sería un grave error descartar a todos los votantes de la AfD de plano. Si bien es cierto que hay elementos extremistas en sus filas, muchos otros ven una oportunidad para expresar su descontento con los partidos establecidos y abogar por una política diferente, que se centre más en las necesidades de la gente. Me propongo abordar a estas personas y ofrecerles una alternativa atractiva.

En Turingia y Sajonia, el descontento con la coalición de semáforo en Berlín jugó un papel significativo, según muchos comentaristas. ¿Cómo ve esta situación?

El descontento con la coalición de semáforo en Brandeburgo es igual de presente que en Turingia, Sajonia y en todo el país. Pero en Brandeburgo, hay una oportunidad de apagar las luces de semáforo. La SPD no puede simplemente descartar una pérdida en su último bastión. Incluso Saskia Esken y Olaf Scholz tendrán que considerar si las cosas pueden continuar como están. Aquellos que buscan un gobierno estable en Brandeburgo y un fin al caos de la coalición de semáforo en Berlín deben votar por la CDU el 22 de septiembre.

Pero, ¿no es gobernar de nuevo con la SPD y los Verdes una contradicción con su argumento?

No. La SPD ha gobernado este estado desde la cancillería del estado durante más de 30 años. Es hora de un cambio. Y la elección del presidente del gobierno puede marcar una gran diferencia. Me propongo formar un gobierno de cambio con nuevas prioridades en educación, seguridad interior y migración.

¿La BSW sería un posible socio viable?

Sus posiciones políticas estatales se superponen en ciertas áreas, como la seguridad interior. Pero, ¿quieren gobernar? Ahí está la pregunta. La señora Wagenknecht parece más interesada en poner obstáculos para evitar asumir la responsabilidad de gobierno al final. Mi principal preocupación es su postura sobre la Bundeswehr. Durante el próximo período legislativo, como estado, tenemos tareas cruciales para hacer a la Bundeswehr apta para la defensa, incluyendo la infraestructura y las ubicaciones de la Bundeswehr que necesitan expansión. Estamos detrás de nuestros soldados. Cualquiera que quiera formar una coalición con la CDU debe alinear sus puntos de vista con esta postura.

Después de las elecciones, también se decidirá la pregunta K en la Unión. ¿Su favorito es el señor Merz, el señor Söder o el señor Wüst?

Decidiremos eso colectivamente después de las elecciones, como se había acordado anteriormente.

