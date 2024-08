- En Baviera, la esperanza de vida media es ligeramente inferior a la de la República Federal.

Factores que influyen en la esperanza de vida: Variedades y variaciones

La esperanza de vida de un individuo puede verse influida por numerosos elementos. En Baviera, estos elementos tienden a ser más favorables que en otras partes de Alemania. Un varón nacido hoy en Baviera puede esperar una esperanza de vida de aproximadamente 78,9 años, mientras que una mujer puede esperar 83,5 años. Estas estimaciones se derivaron de los datos del censo reciente por la Oficina Estadística en Fürth.

Baden-Wurtemberg a la cabeza

Los varones recién nacidos en Baden-Wurtemberg disfrutan de una esperanza de vida ligeramente más alta que sus contemporáneos en Baviera, lo que convierte a Baden-Wurtemberg en el líder a nivel nacional. Todos los demás estados federados quedan atrás del Estado Libre. Las niñas recién nacidas en Sajonia empatan entre Baden-Wurtemberg y Baviera en cuanto a esperanza de vida.

Según las estadísticas publicadas, un hombre de 67 años en Baviera puede esperar vivir otros 16,4 años, mientras que una mujer puede esperar otros 19,3 años. Esto representa una ligera disminución en comparación con la tabla de mortalidad de 2020/2022.

En Baviera, las condiciones son relativamente buenas en comparación con el resto de Alemania. Alguien nacido allí hoy puede esperar vivir 78,9 años como varón y 83,5 años como mujer. Esto se determinó por la Oficina Estadística en Fürth basándose en los nuevos datos del censo.Impacto del coronavirus

Esto indica una tendencia contraria a la población alemana en general – después de la pandemia, la esperanza de vida ha aumentado marginalmente en Alemania, pero ha disminuido ligeramente en Baviera debido al exceso de muertes.

A largo plazo, la esperanza de vida ha experimentado un crecimiento significativo – casi se ha duplicado desde la primera tabla de mortalidad en Baviera en 1891/1900. Desde la tabla general de mortalidad en 1986/1988, calculada utilizando el censo de 1987, la esperanza de vida de los varones recién nacidos en Baviera ha aumentado significativamente de 72,4 años a 78,9 años, mientras que la de las niñas recién nacidas ha mejorado de 78,7 años a 83,5 años.

La brecha entre sexos ha permanecido constante a lo largo de los cálculos. Sin embargo, los estadistas predicen que esta brecha específica de género disminuye con la edad. Según la tabla general de mortalidad de 2021/2023, las niñas recién nacidas pueden esperar vivir 4,6 años más que los varones recién nacidos. Sin embargo, entre los de 67 años, la diferencia esperada en la esperanza de vida se reduce a solo 2,9 años.

Baden-Wurtemberg tiene la mayor esperanza de vida para varones recién nacidos en Alemania en la actualidad, superando las cifras de Baviera. Sin embargo, en los Países Bajos, la esperanza de vida media para varones y niñas recién nacidos es significativamente más alta.

A pesar de tener estimaciones de esperanza de vida más bajas en comparación con Baden-Wurtemberg y Baviera dentro de Alemania, los Países Bajos siguen estando entre los países con mayor esperanza de vida a nivel mundial.

