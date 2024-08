En ausencia de una supercomputadora, el viaje de la Liga de Campeones se detiene.

La Liga de Campeones de la UEFA está adoptando la Inteligencia Artificial en la actualidad. Esta noche, un potente ordenador participará en el complicado sorteo de la fase de grupos de este torneo, que será la más compleja hasta la fecha. Sin embargo, no es solo la competición la que está siendo renovada; el himno también suena diferente. Pero no es una transformación completa; simplemente tiene una sensación fresca. El tema original, compuesto por Tony Britten en 1992 e inspirado en "Zadok the Priest" de Handel, ha logrado labrarse su propia identidad.

La nueva versión del himno mantiene las letras características sobre lo mejor, pero ha sido reorchestada y ajustada ligeramente, según UEFA. El coro "Tenebrae" lidera la nueva grabación, añadiendo un tono más tranquilo y sereno. Lo que antes evocaba emociones en los aficionados ahora roza la agradabilidad. Este himno marca un cambio en la marca de la liga, que tendrá poco que ver con la temporada anterior, en la que Dortmund alcanzó sorpresivamente la final.

El cambio más destacado desde la creación de la Liga de Campeones en 1992-1993 es la eliminación del formato tradicional de fase de grupos. Ahora, los 36 equipos (en lugar de los habituales 32) competirán en una liga única. Después de jugar ocho partidos, los ocho primeros avanzarán a los dieciseisavos de final, mientras que los equipos clasificados del noveno al vigésimo cuarto competirán en una ronda de play-off para determinar las ocho plazas restantes. Clubs alemanes como Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Bayern Munich, RB Leipzig y Borussia Dortmund disfrutarán del fútbol internacional de élite en esta nueva versión de la Liga de Campeones.

La cuota de entrada para los clubs ha aumentado de €15.64 millones a €18.62 millones, con €2.1 millones adicionales por victoria (anteriormente €2.8 millones), y los premios por posición van desde €275,000 para el puesto 36 en la fase de liga hasta €10 millones para el equipo mejor clasificado. En el mejor de los casos, UEFA pagará más de €112 millones a un participante, casi el doble de la cantidad anterior.

Además de estos ingresos por partidos y fondos del nuevo pool de mercado, UEFA distribuirá €853 millones del pool. La distribución de estas dos fuentes principales y los bonos es bastante equitativa, lo que hace felices al Director Financiero y al director deportivo.

Ahora, exploremos la Liga de Campeones renovada.

¿Cómo funciona el sorteo? Casi nada remains the same. In the past, 32 teams were rigidly segregated into eight groups of four. But that's not the case anymore. The 36 teams will compete in a league system, playing eight group stage matches - four home games and four away games - against eight different opponents. Each team will face two opponents from each pot, including themselves.

The 36 teams are categorized into four pots based on their UEFA coefficient. Bayern Munich, Borussia Dortmund, and RB Leipzig are in Pot 1. Champions Bayer Leverkusen is in Pot 2, and returnees VfB Stuttgart joined Pot 4. Being in Pot 1 no longer provides an advantage, as each team faces opponents from all pots. The UEFA guarantees that top teams will play in the group stage, adding excitement to the competition. Finances likely played a significant role in this reform as well, with 144 group stage matches instead of 96, including 40 involving German teams.

Matches between teams from the same country will continue to be avoided. Given that three German teams are in Pot 1, it is evident that German representatives will face two of the remaining six opponents: Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, and FC Barcelona.

Pot 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich , Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund , RB Leipzig , FC Barcelona

, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, , , FC Barcelona Pot 2: Bayer Leverkusen , Atlético Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Benfica Lisbon, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan

, Atlético Madrid, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Benfica Lisbon, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, AC Milan Pot 3: Feyenoord Rotterdam, Sporting Lisbon, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, FC Salzburg, Lille OSC, Red Star Belgrade, Young Boys Bern, Celtic Glasgow

Pot 4: Slovan Bratislava, AS Monaco, Sparta Prague, Aston Villa, Bologna, Girona, VfB Stuttgart, Sturm Graz, Stade Brest.

La novedad en el sorteo: El método tradicional de sorteo a mano ya no será el único utilizado. UEFA indica que considerar todas las posibilidades con 1000 bolas podría llevar varias horas, por lo que se utilizará un software de una empresa con sede en Londres con amplia experiencia en este campo. Este superordenador impulsado por IA tiene como objetivo completar la tarea en solo 35 minutos. El proceso implica el sorteo manual de cada club, seguido de la selección aleatoria de los oponentes restantes y la determinación de los partidos en casa y fuera para cada equipo.

Posibles rivales para los cinco equipos alemanes podrían aparecer así:

Bayern Munich: Manchester City (F), París (C), Atlético (F), Atalanta (C), Feyenoord (F), Young Boys (C), Bratislava (F), Mónaco (C)

Borussia Dortmund: Real (C), Liverpool (F), Milán (F), Brujas (C), Lille (F), Salzburgo (C), Girona (F), Praga (C)

RB Leipzig: Inter (F), Barcelona (C), Arsenal (F), Juventus (C), Celtic (F), Estrella Roja (C), Graz (C), Brest (F)

Bayer Leverkusen: Atlético (C), Atalanta (F), PSG (F), Real (C), Feyenoord (C), Young Boys (F), Aston Villa (C), Bolonia (F)

VfB Stuttgart: Bratislava (C), Mónaco (F), Inter (F), Barcelona (C), Milán (F), Brujas (C), Lille (F), Eindhoven (C)

¿Cómo prosigue después de la fase de grupos? Los 36 equipos competirán en un sistema de liga, lo que resultará en una sola tabla que incluirá a todos los equipos. Los 8 primeros equipos después de ocho jornadas avanzarán directamente a los octavos de final de la Liga de Campeones. Los equipos clasificados del 9 al 24 avanzarán a los nuevos playoffs de eliminación directa. Los equipos clasificados del 25 al 36 serán eliminados.

Los equipos clasificados del 9 al 24 determinarán el resto de los participantes en los octavos de final en ocho partidos de ida y vuelta. Los ganadores entonces avanzarán al sistema de eliminación directa tradicional a partir de los octavos de final, con el objetivo de competir en la final en Múnich. Este año, por primera vez, los equipos no serán redistribuidos para cada ronda, sino que se colocarán en un árbol de torneo basado en sus clasificaciones en la fase de grupos, similar al tenis o al dardo.

¿Cuándo se jugarán los partidos? Con ocho jornadas de la fase de grupos en lugar de seis, habrá más fechas de partidos disponibles. Anteriormente, la fase de grupos terminaba en diciembre, pero ahora se extenderá hasta enero. Los partidos se jugarán los martes y miércoles a las 18:45 y 21:00. Hay dos excepciones: algunos partidos de la primera jornada se jugarán un jueves porque la Liga Europa y la Liga Conferencias aún no han comenzado. En la última jornada, todos los 18 partidos comenzarán simultáneamente. Los organizadores de la conferencia de DAZN sin duda se alegrarán. DAZN y Amazon Prime continuarán transmitiendo la Liga de Campeones en Alemania, con solo la final siendo transmitida por ZDF.

1ª jornada: 17/18/19 de septiembre de 2024

2ª jornada: 1/2 de octubre de 2024

3ª jornada: 22/23 de octubre de 2024

4ª jornada: 5/6 de noviembre de 2024

5ª jornada: 26/27 de noviembre de 2024

6ª jornada: 10/11 de diciembre de 2024

7ª jornada: 21/22 de enero de 2025

8ª jornada: 29 de enero de 2025

Playoffs de eliminación directa: 11/12 y 18/19 de febrero de 2025

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025

Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo de 2025

Final: 31 de mayo de 2025 en Múnich

¿Cómo funcionarán la Liga Europa y la Liga Conferencias? Grundsätzlich gleich. Die Europa League, in der deutsche Teams Frankfurt und Hoffenheim spielen, wird im selben Format wie die Champions League ausgetragen. Die Conference League wird jedoch weiterhin nur sechs Spiele in der Gruppenphase haben. Die 36 Teams werden in sechs Gruppen zu je sechs Teams aufgeteilt. Wenn 1. FC Heidenheim durch den Playoff-Sieg gegen BK Häcken heute Abend in die Gruppenphase einzieht, wird er in Topf 2 sein und gegen ein Team aus jedem Topf gelost. Sie werden drei Heimspiele und drei Auswärtsspiele bestreiten.

¿Habrá de nuevo relegación en la Liga Europa y la Liga Conferencias? No. Los equipos eliminados serán eliminados de la competencia. Esto se aplica tanto a la Liga de Campeones como a la Liga Europa.

¿Quién se llevará el título de la Liga de Campeones? El superordenador con inteligencia artificial no puede predecirlo.

El nuevo formato del sorteo de la Liga de Campeones utiliza un superordenador con inteligencia artificial de una empresa con sede en Londres, que busca completar la tarea en solo 35 minutos, significativamente más rápido que el método tradicional de sorteo manual.

