En Alemania, el interés por emprender empresas sigue disminuyendo.

El interés de Alemania por embarcarse en viajes empresariales ha disminuido, según la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK). Según su comunicado del miércoles, la DIHK asistió a alrededor de 150,000 reuniones informativas y de asesoramiento sobre empresas emergentes en 2022, en comparación con las 431,000 reuniones similares en 2010. Además, los jóvenes empresarios han expresado su descontento con el entorno empresarial de Alemania, considerándolo peor que nunca.

"I'm really worried about our situation," dijo el presidente de la DIHK, Peter Adrian. El interés en emprender había disminuido en los últimos tres años. Adrian expresó sus preocupaciones sobre "una salida sutil resultado de las restricciones de producción en aumento y un cambio hacia la migración". Tal tendencia llevaría a una pérdida significativa de potencial de crecimiento e innovación, agregó.

La disminución no se atribuyó únicamente a los cambios demográficos. Los gastos más altos y "una carga regulatoria inusualmente alta" desanimaban a muchos a emprender en solitario. En una encuesta de la DIHK, aproximadamente el 75% de los casi 1,000 participantes pidieron menos regulaciones políticas, y el 66% abogó por un sistema tributario más simple.

En resumen, los participantes asignaron una calificación de 3.6 al entorno empresarial de Alemania, considerándolo "satisfactorio", la calificación más baja registrada hasta ahora. Los años anteriores, específicamente 2022 y 2023, tuvieron calificaciones ligeramente mejores, con puntuaciones de 3.4.

