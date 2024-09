En agosto, la Casa Blanca propuso una expansión de la financiación del Servicio Secreto al Congreso, con un enfoque en las próximas elecciones.

Según fuentes internas, tras el intento de asesinato del ex presidente Donald Trump el 13 de julio en Butler, Pennsylvania, la Oficina de Presupuesto y Gestión envió una solicitud inusual que incluye las adiciones solicitadas por la Casa Blanca a los contenidos habituales de una ley de financiación temporal. Es probable que el Congreso y la Casa Blanca lleguen a un acuerdo en las próximas semanas para financiar el gobierno durante un período prolongado, incluyendo el período electoral, mediante un plan conocido como resolución continuada o "CR".

La demanda de la Casa Blanca, según fuentes, indica que si no se realizan los ajustes necesarios, el Servicio Secreto no contará con los recursos necesarios para mantener y fortalecer las medidas de protección durante este período. Sin embargo, la solicitud no proporcionó una cifra precisa para el aumento del gasto, sino que solicitó un lenguaje más flexible que permita al Departamento de Seguridad Nacional asignar fondos según sea necesario para continuar las operaciones de protección y las operaciones de la campaña presidencial durante el período de CR.

Las agencias federales presentan regularmente estas solicitudes a la Oficina de Presupuesto y Gestión antes de las negociaciones sobre la financiación gubernamental temporal. En ellas se detallan las adiciones deseadas por la administración al lenguaje estándar de una resolución continuada, a menudo como una advertencia de que ciertos programas podrían estar subfinanciados si el presupuesto se mantiene en el nivel del año anterior, incluso durante un período breve.

Previamente, la administración había agrupado estas solicitudes con financiación adicional para ayuda humanitaria, ayuda contra el covid-19 y ayuda militar para Ucrania. Estas solicitudes agrupadas eran menos populares en el Congreso debido a su naturaleza política.

El lenguaje propuesto para el aumento de la financiación del Servicio Secreto hasta las elecciones de 2024 se ha incluido en al menos un proyecto de ley de financiación patrocinado por republicanos, lo que sugiere un apoyo bipartidista a esta iniciativa en el Capitolio.

Durante una entrevista radial transmitida el martes, el presidente Joe Biden reiteró su creencia de que el Servicio Secreto necesita más personal para hacer frente al entorno de amenaza elevado para los candidatos políticos.

"Una de las cosas es que necesitamos más recursos", dijo Biden. "Necesitamos más agentes, necesitamos más protección, necesitamos ampliar la disponibilidad de ayuda".

Biden describió la situación como "peligrosa" en general, explicando cómo la seguridad reforzada había alterado su estilo de campaña.

"Todo es aterrador", dijo.

La solicitud de la Casa Blanca de lenguaje flexible de financiación en la resolución continuada está impulsada en gran medida por la política, con el objetivo de garantizar recursos suficientes para el Servicio Secreto y las operaciones de la campaña presidencial durante el período electoral. A pesar de la historia controvertida de las solicitudes agrupadas, parece haber un apoyo bipartidista para aumentar la financiación del Servicio Secreto, tal como se ha propuesto en un proyecto de ley patrocinado por republicanos.

