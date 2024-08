- En 2025, los proveedores de seguros se enfrentan a gastos elevados de primas.

En el año electoral de 2025, muchos asegurados podrían tener que pagar más por su seguro de salud y cuidado, según el Ministro de Salud Karl Lauterbach del SPD. Él mencionó a "Der Spiegel" que es probable un aumento en la tasa de contribución. Este aumento se debe a la reforma planeada de los hospitales, explicó Lauterbach, stating that este paso requiere inversiones tanto del gobierno como de los contribuyentes. Él cree que estas inversioneseventualmente fomentarán reformas que controlarán la escalada de costos a largo plazo y mejorarán el sistema.

En respuesta a preguntas sobre la carga para los contribuyentes, Lauterbach reconoció: "Tiene razón". Sin embargo, él enfatizó que también disfrutarán de servicios de atención médica mejorados, como tratamientos mejorados para enfermedades cardíacas o cáncer. "No quiero despojar el sistema. Necesitamos estas inversiones", afirmó Lauterbach.

Este año, la contribución adicional obligatoria de los seguros de salud estatales para sus miembros aumentó en 0.1 puntos porcentuales a un promedio del 1.7%. Esta cantidad, compartida por empleadores y empleados, también consiste en la tasa general del 14.6% de los salarios brutos. Con una membresía de más de 58 millones de personas y 16 millones de asegurados, los seguros de salud estatales gastan casi 300 mil millones de euros anuales en gastos de rendimiento.

Sin embargo, los críticos no están de acuerdo con Lauterbach. La asociación de seguros de salud estatales remarked que en lugar de un plan concreto para estabilizar financieramente el sistema, Lauterbach parece estar bien con perpetuar contribuciones adicionales acumuladas. De manera similar, la Asociación Alemana de Seguros argumentó que los gastos aumentados no deberían recaer solely en los hombros de los contribuyentes; también deberían utilizarse fondos fiscales para la financiación.

Según la asociación, un aumento de al menos 0.6 puntos porcentuales podría ser necesario al comienzo de 2025 debido al crecimiento de los costos y los gastos de la reforma hospitalaria. Solo en el primer trimestre de 2024, los aseguradores informaron un déficit de 776 millones de euros.

"El ministro de salud más costoso de la historia"

La seguridad social a largo plazo prevé números rojos para 2024 y 2025. En el próximo año, estoWould theoretically require an increase in the contribution rate of 0.2 points, as calculated by the association of statutory health insurers, which also represents the long-term care insurers. The head of the Federal Association of General Local Health Insurers (AOK), Carola Reimann, criticized Lauterbach for continuing to spend contributors' money while the costs risk spiraling out of control. The Swiss cheesing of contributions under Lauterbach may earn him the title of "most expensive federal health minister in history."

Germany, with its aging population, is confronted with higher expenditures due to increasing demands for care and healthcare - medicines, treatment methods, care personnel, and overhead costs like energy. There are also numerous projects aimed at enhancing care, from emergency treatment to bigger reimbursements to preserve the GP network, to more prevention against heart attacks. On the other hand, savings are also projected.

A second healthcare reform is on the horizon

Both Lauterbach and Chancellor Olaf Scholz (SPD) have ruled out performance cuts for insured individuals despite the challenging financial landscape. A further stabilization measure for care is planned, following the coalition's execution of an initial one. This move alleviated burdens on individuals in need of care in terms of personal contributions but also increased the contribution: For those without children, it climbed to 4% in mid-2023, and for contributors with one child, it soared to 3.4%. Families with at least two children currently pay less than before in relation to the employee's share.

