- En 2024, la Asociación de Agricultores informa un déficit en su rendimiento de cultivo.

La Asociación de Agricultores de Alemania no está contenta con los resultados de la cosecha de este año. Según el presidente de la Unión de Agricultores, Joachim Rukwied, en el Magacín Matutino de ZDF, los agricultores están descontentos debido a los rendimientos más bajos en comparación con los años anteriores. Además, el nivel de precios también ha caído significativamente por debajo de los estándares anteriores. "El descontento en la agricultura es alto después de esta cosecha, que también se vio afectada por lluvias frecuentes", compartió Rukwied.

Durante la última década, los rendimientos de trigo y colza han disminuido, agregó Rukwied. La calidad también ha sufrido. Esto se atribuye al cambio climático y a las regulaciones gubernamentales, señaló Rukwied. "En algunos lugares ya no se permite la fertilización óptima, y no podemos defender las plantas de plagas y enfermedades tan efectivamente como antes", afirmó.

Sorprendentemente, Rukwied no espera un aumento de los precios para los consumidores, stating, "No lo veo happening right now." Los precios de los alimentos han jugado un papel crucial en estabilizar la inflación durante años. En el período entre 2022 y 2023, hubo un aumento significativo de los precios de los alimentos. "Nuestros precios han vuelto a un nivel insatisfactorio, y nuestra parte del precio final está disminuyendo continuamente", agregó Rukwied.

Las lluvias recientes en varias regiones de Alemania han retrasado a los cosechadoras combinadas, lo que ha causado un retraso en las estimaciones iniciales de granos en julio que casi eran promedio. Las expectativas se ajustaron posteriormente.

Reflexionando sobre las protestas de los agricultores en Alemania y Europa hace unos meses, Rukwied dijo, "Se evitaron aumentos fiscales innecesarios". "Logramos cambiar el discurso de la política agrícola en Europa". Sin embargo, en Alemania, siguen surgiendo nuevas propuestas legislativas impracticables e irrealistas, lo que deja a Rukwied y a los agricultores frustrados, con un llamado a "hacer ajustes".

