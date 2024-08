En 2023, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (BKA) registró un aumento significativo de aproximadamente el 60% en las infiltraciones.

La Policía Criminal Alemana (BKA) ha notado un aumento en el contrabando de personas a Alemania. Esta tendencia está en alza, y tanto contrabandistas como inmigrantes están tomando riesgos más audaces, utilizando métodos que antes no se habían utilizado.

El año pasado, la policía registró un aumento masivo en los incidentes de contrabando de personas en Alemania. Se informaron aproximadamente 7.920 casos, lo que representa un aumento significativo de más del 60% en comparación con el año anterior, según la BKA con sede en Wiesbaden. Simultáneamente, el número de personas sospechosas aumentó en alrededor del 25% a 4.404. La mayoría de los sospechosos en casos de contrabando de personas eran de origen sirio, alemán, turco y ucraniano.

Las autoridades expresaron su preocupación por el aumento de personas transportadas en peligrosos contenedores. "A menudo se utilizan pequeños vehículos para este propósito, ya que son fáciles de alquilar y no requieren una licencia de conducir especial", explicó la BKA. Estos viajes planteaban riesgos de insuficiencia de oxígeno o agua, hipotermia o lesiones por accidentes. El número de personas descubiertas en la zona de carga de un pequeño vehículo en Alemania casi se duplicó en la comparación 2022/2023, según el Informe Alemán sobre Contrabando de Personas.

Técnicas de escape después de intentos de contrabando

Los grupos de contrabando estaban actuando cada vez de manera más temeraria y descuidada hacia las personas que transportaban, terceros y agencias de aplicación de la ley para eludir la detección. "Sin considerar la seguridad de los pasajeros o de otros usuarios de la carretera, el vehículo de contrabando se convierte en un vehículo de escape", dijo la BKA. Se informaron más de 200 intentos de escape en Alemania en 2023 en relación con lo que se llama contrabando de contenedores, con un incidente en uno de cada cuatro casos.

La BKA también reveló que las estadísticas criminales de la policía mostraban que se registraron 266.224 sospechosos por entrada y residencia ilegales el año pasado. "Sospecha de contrabando a Alemania" se asoció con alrededor de 39.700 personas, lo que representa un aumento de alrededor del 33,4% en comparación con el año anterior. Los orígenes principales de los sospechosos eran Siria (54.207 personas), Turquía (35.732 personas) y Afganistán (35.370 personas).

Las cruces ilegales de frontera por migrantes en la frontera alemana disminuyeron en un 7% en comparación con el año anterior, según anunció la Policía Federal a finales de julio de 2024. La Ministra Federal del Interior, Nancy Faeser, ordenó controles fijos en las fronteras terrestres con Polonia, la República Checa y Suiza a mediados de octubre del año anterior y los extendió en varias ocasiones. Sin embargo, las cifras semestrales no son del todo fiables debido a la falta de la tendencia anual completa.

Contrabandistas optan por rutas alternativas

La experiencia de la BKA sugiere un cambio en las rutas de contrabando en 2023. En comparación con el año anterior, aumentaron las cruces de frontera por las fronteras exteriores de la UE/Schengen a través del Mediterráneo central a Italia (ruta del Mediterráneo central) y vía el Mediterráneo oriental a Grecia (ruta del Mediterráneo oriental). Por el contrario, las cruces de frontera en la ruta de los Balcanes occidentales, por ejemplo, a través de Albania, y la ruta oriental, por ejemplo, a través de Rusia a Polonia, disminuyeron.

No obstante, casi la mitad de las personas contrabandeadas, según esto, llegaron a través de Polonia (41,9%), alrededor de una tercera parte desde Austria (29,4%) y alrededor de una quinta parte desde la República Checa (22,5%). Los refugiados que lograron llegar a Alemania lo hicieron principalmente a pie (37,1%), en pequeños vehículos (25,6%) o en coches (24,3%). Muchos de los que fueron atrapados a pie podrían haber sido llevados cerca de la frontera en coches o pequeños vehículos antes, según el informe de la BKA.

Los servicios de mensajería como Telegram y WhatsApp se utilizaron predominantemente para la comunicación en operaciones de contrabando de personas, según informó la BKA. Además, las organizaciones de contrabando utilizaron las redes sociales para publicitar sus servicios. Principalmente a través de Facebook, Instagram y TikTok, se llevó a cabo un reclutamiento activo para contrabandear a Alemania. El mismo enfoque se utilizó para reclutar conductores.

Wagenknecht: Ningún país de la UE es tan atractivo como Alemania

La presidenta de BSW, Sahra Wagenknecht, culpó al gobierno federal por el aumento de migrantes contrabandeados. "Alemania ofrece incentivos financieros sustanciales y muy pocas deportaciones, incluso si se niega la solicitud de asilo", dijo Wagenknecht. "Esta mezcla tóxica hace que Alemania sea tan atractiva para la migración no controlada como ningún otro país de la UE".

Wagenknecht criticó a la coalición por crear un problema a largo plazo y difícil de resolver al permitir la inmigración ilegal. "Esta desafortunada herencia de la 'coalición de tráfico luminoso' sigue existiendo, incluso si se disuelve mañana", dijo la fundadora del partido.

Como ejemplo, Wagenknecht sugirió Dinamarca, donde un gobierno socialdemócrata sigue una política de migración rigurosa. "Alemania debe enviar finalmente un mensaje al mundo de que el descontrol ha terminado, como lo ha hecho Dinamarca", dijo Wagenknecht. "Those without protection status should not expect financial aid - except for departure".

