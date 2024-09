En 2001, un individuo alega que Sean 'Diddy' Combs y su guardaespaldas la drogaron y la agredieron, con el incidente también capturado en video.

Thalia Graves ha afirmado que se cruzó con Combs cuando tenía 25 años, gracias a su novio que trabajaba para la discográfica Bad Boy de Combs. A mediados del verano de 2001, se encontraba en un vehículo con Combs y Joseph Sherman, su guardaespaldas y jefe de seguridad. Aceptó una copa de vino de Combs en esas circunstancias, lo que provocó que se sintiera desorientada, mareada y débil, según la demanda.

Se desmayó y despertó más tarde, desnuda en un estudio de Manhattan con las manos atadas a la espalda, según la demanda. Combs luego supuestamente se abalanzó sobre ella y, cuando intentó resistirse, le golpeó la cabeza contra una mesa de billar. Sherman, también, presuntamente la agredió mientras estaba inconsciente, según la demanda.

Los representantes de Combs y Sherman han sido contactados por CNN para obtener comentarios. Graves y su abogada, Gloria Allred, tienen previsto celebrar una rueda de prensa el martes.

La demanda marca la última acusación de abuso sexual contra Combs. Llega una semana después de que fuera acusado de conspiración de racketeering, tráfico sexual y transporte para prostituirse. Combs, de 54 años, negó los cargos y se le negó la libertad bajo fianza.

La acusación afirma que Combs dirigía una "organización criminal" junto con otros asociados y empleados. Se mencionan "Freak Offs" con drogas con víctimas y trabajadores sexuales masculinos, abuso físico y sexual, y el hallazgo de drogas, aceite de bebé y lubricante en las casas de Combs durante un registro.

Combs también ha sido acusado en 10 demandas civiles por diversos delitos e ilegalidades, incluyendo conducta sexual inapropiada.

Después del asalto, Graves estaba dolorida y angustiada y buscó ayuda en un hospital, pero no salió del coche debido a su miedo a Combs, ya que creía que podría hacerle daño a ella y a su familia si lo denunciaba, según la demanda.

A causa del trauma del asalto, Graves supuestamente lucha con depresión severa y trastorno de estrés postraumático, y hasta ha intentado suicidarse.

En noviembre de 2023, Graves descubrió que Combs y Sherman habían grabado y distribuido pruebas en video del asalto, que supuestamente mostraban a otros, según la demanda.

La demanda acusa a Combs, Sherman y empresas relacionadas con Combs de violar la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Motivada por el Género de Nueva York, y alega que Combs y Sherman han violado la ley de derechos civiles del estado y el código administrativo de la ciudad.

Combs ahora comparte una habitación estilo dormitorio con otros reclusos de alto perfil en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, incluyendo al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Estos reclusos residen en una unidad de contención más grande que está aislada del público en general y no tienen acceso a áreas comunes de la prisión, según una fuente de CNN.

Kara Scannell de CNN contribuyó a esta información.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

A pesar de los problemas legales en curso, las autoridades estadounidenses continúan investigando a Combs y a sus asociados por varios delitos presuntos. Dado

Lea también: