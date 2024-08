- Empiricamente probado: 14 comportamientos que aumentan nuestros niveles de alegría

La cosa más curiosa es que la alegría es algo que muchas personas persiguen con tanto ahínco que están dispuestas a hacer casi cualquier cosa para experimentar esta deliciosa sensación. Y cuando finalmente la obtienen, es efímera, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Experimentar alegría no es un estado constante. Es más como los puntos altos que hacen que nuestras vidas sean interesantes y momentos emocionales dignos de saborear.

Sin embargo, existen métodos para aumentar nuestra satisfacción general. El campo de la investigación de la felicidad ha estado explorando qué desencadena la alegría y qué comportamientos contribuyen a una profunda sensación de plenitud en la vida durante mucho tiempo.

¿Qué es lo que realmente me hace feliz?

Una de las figuras clave en este campo fue Michael W. Fordyce, un psiquiatra que también desarrolló la terapia de la felicidad enfocada en el comportamiento, que tiene en cuenta los factores emocionales, situacionales, físicos, cognitivos y biográficos que contribuyen al bienestar.

De esto, derivó 14 guías para la felicidad. Estas costumbres, creía él, podrían aumentar la alegría de cualquiera. Un resumen de los consejos de Fordyce se puede encontrar en la galería de fotos. Aunque no se han probado ni refutado científicamente, estas guías suelen generar debates interesantes sobre lo que realmente nos hace felices.

Fuente: La psicología de la felicidad

Desarrollar hábitos basados en las guías de Fordyce puede aumentar significativamente la felicidad. Incorporar regularmente estos hábitos en el estilo de vida, como expresar gratitud, practicar el perdón y centrarse en el presente, puede ayudar a cultivar una sensación duradera de alegría.

Mantener estos hábitos con el tiempo se convierte en un componente crucial en el camino personal hacia la felicidad, ya que romperlos puede llevar a la disappearance of the joy they once brought.

