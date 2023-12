Empieza la semana con inteligencia: Navidad en Belén, el caso penal de Trump, los mapas de Wisconsin, Elijah McClain, Praga de luto

Esto es lo que necesita saber para empezar la semana con inteligencia.

El fin de semana que fue

- Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Belén debería estar repleta de visitantes. Pero este año, la ciudad de Cisjordania, ocupada por Israel, está casi desierta. Los líderes locales decidieron reducir las festividades debido a los intensos combates entre Israel y Hamás en la devastada Franja de Gaza.- El Tribunal Supremo rechazó una petición del abogado especial Jack Smith para acelerar los argumentos sobre si Donald Trump tiene alguna inmunidad frente a la acusación federal por presuntos delitos que cometió mientras ocupaba el cargo. Trump instó a un tribunal federal de apelaciones a desestimar el caso, argumentando que está protegido por la inmunidad presidencial.- El Tribunal Supremo de Wisconsin dictaminó que los mapas legislativos del estado, que dan ventaja a los republicanos, son inconstitucionales y ordenó trazar nuevas líneas para las elecciones de 2024. La decisión de 4-3 en un estado clave en la batalla conlleva importantes implicaciones para las elecciones de 2024.- Dos paramédicos fueron declarados culpables de homicidio por negligencia criminal en la muerte de Elijah McClain, un hombre negro de 23 años que fue sometido por la policía e inyectado con ketamina en Aurora, Colorado, en agosto de 2019. Jeremy Cooper y Peter Cichuniec se habían declarado inocentes.- La República Checa observó un día de luto nacional después de que el peor tiroteo en tiempos de paz en la historia del país dejara 14 muertos y decenas de heridos en la Universidad Carolina de Praga. Las campanas repicaron en todo el país por las víctimas del atentado.

La semana que viene

Lunes¡FelizNavidad a todos los que la celebran en todo el mundo! El 25 de diciembre, Ucrania celebra su primera fiesta oficial de Navidad, distanciándose aún más de las tradiciones de la Iglesia Ortodoxa Rusa, alineada con Putin, que celebra la Navidad el 7 de enero. El Parlamento ucraniano votó durante el verano el traslado de la fiesta para ayudar a Ucrania a "abandonar la herencia rusa de imponer la celebración de la Navidad el 7 de enero" y ayudar a los ucranianos a "vivir su propia vida con sus propias tradiciones (y) fiestas".

MartesEsel Boxing Day -festividad oficial en el Reino Unido que no tiene nada que ver con cajas de regalo vacías ni con golpear a alguien en la cara- y el comienzo de Kwanzaa, una fiesta no religiosa de siete días que se celebra en Estados Unidos para celebrar la cultura afroamericana.

Según la FAA, también se espera que el martes sea uno de los días de mayor tráfico de la semana de Navidad, con más de 41.000 vuelos que transportarán viajeros de vuelta de sus destinos navideños.

MiércolesTrasuna llamada la semana pasada entre el presidente Joe Biden y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para abordar la crisis de los migrantes en la frontera entre EE.UU. y México, se espera que el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood-Randall viajen a México para discutir nuevas medidas con funcionarios mexicanos. La seguridad fronteriza -que sigue siendo un punto vulnerable para Biden en 2024- ha estado en primer plano este mes, mientras los negociadores del Senado intentaban alcanzar un acuerdo sobre inmigración vinculado a la petición de suplemento de seguridad nacional de la Administración. Esas conversaciones se estancaron, lo que impidió a Biden conseguir ayuda adicional para Ucrania e Israel antes de finales de año. La petición de la Casa Blanca también incluía 14.000 millones de dólares para seguridad fronteriza.

JuevesSpaceXplanea una doble cita bicoastal el 28 de diciembre. La empresa de cohetes reutilizables de Elon Musk espera poner en órbita el secreto avión espacial robótico X-37B del ejército estadounidense a bordo de su cohete Falcon Heavy. La ventana de lanzamiento de cuatro horas en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida se abre a las 7 p.m. ET. Unas horas más tarde, en la Base Espacial Vandenberg de California, SpaceX tiene previsto lanzar 21 satélites Starlink a la órbita terrestre baja a bordo de un cohete Falcon 9. El despegue está previsto para las 9.00 horas. El despegue está previsto para las 21.09 horas PT.

2023: El año en imágenes

2023: El año en imágenes es una galería de fotos interactiva que se actualizará semanalmente durante el mes de diciembre.(Nota del editor:Algunas de las imágenes son gráficas. Se recomienda discreción al espectador).

Entretenimiento

TV y streamingLa 46ª edición de los Kennedy Center Honors se emitirá el miércoles a las 9 p.m. ET en la CBS. Entre los homenajeados de 2023 figuran el cómico y presentador Billy Crystal, la soprano Renée Fleming, el cantautor y productor Barry Gibb, la rapera, cantante y actriz Queen Latifah y la cantante Dionne Warwick. Latifah es la primera mujer rapera galardonada en esta prestigiosa ceremonia.

La nueva serie de animación stop-motion "Pokémon Concierge " llega a Netflix el jueves. A diferencia de los videojuegos, las películas y las series de anime, estos Pokémon no buscan una batalla, sino un poco de cariño en un apacible complejo turístico.

En los cinesLa Navidadse presenta ajetreada en las taquillas. En primer lugar, se estrena "El color púrpura ", una nueva versión musical del clásico de 1985 protagonizada por Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, H.E.R, Colman Domingo, Phylicia Pearl Mpasi, Corey Hawkins y Danielle Brooks. (La película es una producción de Warner Bros. Pictures, que, como CNN, forma parte de Warner Bros. Discovery).

Si lo que necesitas es velocidad, llega a la gran pantalla "Ferrari ", del director y productor Michael Mann, protagonizada por el nominado al Oscar Adam Driver y la ganadora del Oscar Penélope Cruz. Driver interpreta al legendario fabricante de automóviles Enzo Ferrari, y Cruz a su esposa Laura Garello Ferrari.

Por último, "Los chicos del barco" narra la historia del equipo de remo de la Universidad de Washington en los años 30, desde sus comienzos en la época de la Depresión hasta la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. La película está protagonizada por Joel Edgerton y dirigida por George Clooney. Piense en "Carros de fuego" con remos ...

La actualidad del deporte

Deun vistazo ...¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? El deporte. No faltarán partidos para ver el lunes a partir de mediodía.

En la NFL, los Raiders de Las Vegas se enfrentan a los Chiefs de Kansas City, seguidos de los Giants de Nueva York y los Eagles de Filadelfia, y los Ravens de Baltimore y los 49ers de San Francisco. Hablando de los Ravens(¿nunca más?), son el único equipo de la AFC que ya ha asegurado su plaza en los playoffs. En la NFC, los 49ers de San Francisco, los Cowboys de Dallas y los Eagles de Filadelfia han asegurado su presencia en la postemporada.

El baloncesto es otra tradición navideña, con cinco partidos en el calendario de la NBA: Milwaukee Bucks contra New York Knicks, Golden State Warriors contra Denver Nuggets, Boston Celtics contra Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers contra Miami Heat y Dallas Mavericks contra Phoenix Suns.

Y estamos en plena temporada de fútbol universitario, con varios partidos diarios de martes a sábado.

