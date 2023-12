Emma Raducanu promete "volver con más fuerza" tras el final de una carrera de ensueño en Wimbledon

La británica de 18 años, que participaba por primera vez en un Grand Slam, perdió el primer set y perdía 0-3 en el segundo contra Ajla Tomljanovic cuando llamó a un entrenador.

Durante el segundo set, se agachó con frecuencia llevándose la mano al estómago, dando muestras de malestar. A un primer entrenador le siguió poco después un segundo, que parecía escuchar su respiración mientras estaba sentada en la pista uno.

Tras abandonar la pista para recibir tratamiento, se anunció minutos después que Raducanu no regresaría. Wimbledon confirmó más tarde que se había retirado de su partido.

La popularidad de Raducanu se ha disparado esta semana, y la jugadora acudió a las redes sociales para asegurar a sus nuevos seguidores que todo iba bien.

"Quería que todo el mundo supiera que me encuentro mucho mejor esta mañana", escribió en Twitter el martes.

"En primer lugar, quiero felicitar a Ajla por su increíble actuación y siento que nuestro partido acabara como acabó. Estaba jugando el mejor tenis de mi vida ante un público increíble esta semana y creo que toda la experiencia me pasó factura".

Después de varios "peloteos superintensos", empezó a "respirar con dificultad y a sentirse mareada", antes de que el equipo médico le aconsejara que dejara de jugar.

"Aunque me pareció lo más duro del mundo no poder terminar mi Wimbledon en la pista, no estaba lo suficientemente bien como para continuar. Quiero dar las gracias a la gente que me ha animado en cada partido, ¡tenía tantas ganas de ganar por vosotros!

"También quiero dar las gracias al All England Club, a mi equipo, a la LTA, a mis padres y a mis amigos. Lo de anoche me ayudará mucho a aprender lo que se necesita para rendir al máximo nivel.

"¡Atesoraré todo lo que hemos conseguido juntos esta semana y volveré más fuerte! No puedo esperar a ver qué sigue en mi viaje".

Tras avanzar a los cuartos de final del primer Grand Slam de su carrera, donde se enfrentará a su compatriota Ashleigh Barty, Tomljanovic admitió que sentía "pena" por Raducanu.

"Estoy realmente sorprendida", declaró Tomljanovic, de 28 años. "Es obviamente agridulce.

"Emma debe estar muy dolida si ha tomado la decisión de retirarse. Jugar como británica en casa es increíble, así que lo siento mucho por ella. Ojalá hubiéramos podido terminarlo. Es deporte, son cosas que pasan. Le deseo todo lo mejor".

Wimbledon expresó su agradecimiento por el debut de Raducanu en un comunicado el martes.

"Nos entristeció mucho ver a Emma obligada a retirarse de su partido de anoche y le deseamos lo mejor en su recuperación. Debemos felicitarla por el aplomo y la madurez que ha demostrado a lo largo de la Quincena de Wimbledon y estamos deseando darle la bienvenida de nuevo a Wimbledon el año que viene y en los años venideros."

El final del camino

Ha sido un final decepcionante para la joven jugadora británica, que ocupaba el puesto 338 antes del comienzo del torneo.

Raducanu venció a dos rivales del Top 50, Marketa Vondrousova y Sorana Cirstea, en su camino hacia los octavos de final y se convirtió en una auténtica favorita de los aficionados no sólo por sus habilidades tenísticas, sino también por sus actos de humildad, después de que se la viera limpiando su propia basura tras su victoria en segunda ronda.

Raducanu y Tomljanovic se vieron obligadas a esperar hasta bien entrada la noche para comenzar su encuentro de cuarta ronda debido a un emocionante partido a cinco sets entre Alex Zverev y Felix Auger-Aliassime.

El 75% del público estaba claramente del lado de Raducanu, aplaudiendo cada punto que ganaba como si fuera un ganador del partido.

Sin embargo, Tomljanovic, número 75 del mundo, demostró su experiencia y se llevó el primer set bajo el techo de la Pista Uno.

Cuando Raducanu se retiró, Tomljanovic ya tenía el control del segundo set, y la posibilidad de enfrentarse a su compatriota en la siguiente ronda le ha entusiasmado.

"Debido a las circunstancias, no me he dado cuenta de que estoy en cuartos", declaró. "Pero jugar contra Ash, dos australianas, y que una de las dos pase a semifinales, es genial. Creo que todo el mundo en casa está muy contento. Estoy encantada de jugar contra Ash. Será un gran partido".

Pasar sin apuros

Roger Federer, ocho veces campeón de Wimbledon, avanzó el lunes a cuartos de final del grand slam por 18ª vez, ampliando su propio récord en la competición.

El suizo se mostró relativamente cómodo en su camino para vencer al 23º cabeza de serie, Lorenzo Sonego, por 7-5 6-4 6-2 en la Pista Central en la cuarta ronda, ampliando su ventaja al frente de la lista de todos los tiempos con más presencias en cuartos de final de Wimbledon, por delante de Jimmy Connors.

"Estoy muy contento", dijo Federer. "De nuevo, condiciones complicadas -dentro y fuera- contra Lorenzo, que siempre es peligroso, pero sentí que después de ese primer set, pude controlar las cosas. Ha sido un gran partido y no podría estar más emocionado por estar en cuartos de final. Es un gran momento y estoy muy, muy feliz".

