Emma Raducanu: la extraordinaria trayectoria de la británica de 18 años en Wimbledon se acelera

Raducanu, que accedió al torneo como wild card, aún no ha cedido un set en su debut en un Grand Slam, al imponerse a Sorana Cirstea por 6-3 y 7-5 en la pista número 1 de Wimbledon.

Raducanu, la británica más joven en alcanzar la cuarta ronda de Wimbledon en la era Open, rindió homenaje al apoyo de los aficionados que recibió durante su partido contra Cirstea.

"Estoy muy agradecida por todo el apoyo que he recibido hoy", declaró Raducanu, nacida en Canadá, a la página web de Wimbledon. "Realmente lo aprecio. Esta es, con diferencia, la pista más grande en la que he jugado.

"Creo que lo he afrontado bastante bien. Perdía por 3-1 en el primer set, pero intenté mantener los nervios. Me sacaste adelante en el segundo set, en el primero y en todo el partido".

LEA: Los organizadores de Wimbledon "contentos" con las condiciones de la pista mientras Serena Williams y Adrian Mannarino sufren resbalones

"Estoy bien"

La prolongada racha de Raducanu, número 338 del mundo, en Wimbledon también debe estar sorprendiendo a sus padres.

"Es curioso, porque cuando estaba haciendo la maleta para entrar en la burbuja mis padres me dijeron: '¿No llevas demasiados juegos de equipación de partido?", dijo Raducanu.

"Creo que voy a tener que hacer algo de colada esta noche, pero creo que tienen servicio de lavandería en el hotel, así que estoy bien".

A pesar de haber debutado en el Tour en Nottingham en junio, Raducanu ya ha ganado casi 40.000 dólares en premios.

No sólo se está saneando económicamente en Wimbledon.

"Acabo de ver el final del partido de Emma Raducanu", tuiteó la ex estrella estadounidense James Blake después de que Raducanu venciera a Markéta Vondroušová el jueves en la segunda ronda.

"Tremenda actuación para una [wild card] de 18 años pero, posiblemente más impresionante, la vi limpiar su propia basura al final del partido. No se ve a menudo. Un gran hábito. No cambie", observó Blake sobre Raducanu, que ahora se enfrentará el lunes a la australiana Ajla Tomljanovic, no cabeza de serie.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com