Emma Raducanu abandona la pista lesionada y entre lágrimas antes del Abierto de Australia

La británica Emma Raducanu se retiró con 6-0 y 5-7 en su partido de segunda ronda contra la eslovaca Viktoria Kuzmova en el WTA 250 Auckland Classic el jueves después de torcerse el tobillo, poniendo en duda su participación en el Abierto de Australia de este mes.

Raducanu, ex campeona del Abierto de Estados Unidos, barrió el primer set en 22 minutos, pero flaqueó en el segundo y se sometió a un examen médico del tobillo izquierdo durante un tiempo muerto, antes de abandonar la pista entre lágrimas tras ser incapaz de completar el primer punto del decisivo.

"He trabajado mucho físicamente en los últimos meses y me he sentido bien y optimista", declaró Raducanu a Stuff Media.

"Así que una lesión inesperada, una torcedura de tobillo, me ha decepcionado bastante, además en la primera semana. Pensaba que estaba jugando un tenis bastante decente.

"Las pistas son increíblemente resbaladizas, como muy resbaladizas, así que para ser honesto no es una sorpresa que esto le haya pasado a alguien... evaluaremos en los próximos días y veremos cuáles son los siguientes pasos".

El Open de Australia comienza el 16 de enero.

Antes, Coco Gauff venció a su compatriota Sofia Kenin por 6-4 y 6-4 y se enfrentará en cuartos de final a la china Zhu Lin, que superó a Venus Williams por 3-6, 6-2 y 7-5 en un partido que se disputó bajo la lluvia y duró 2 horas y 23 minutos.

Williams, de 42 años, sirvió para el partido con 5-4 en el último set, pero Zhu quebró y superó cuatro puntos de ruptura antes de cerrar la victoria.

Azarenka pasa

En el Adelaide International 1 WTA 500, Victoria Azarenka, dos veces campeona del Abierto de Australia, se deshizo de Zheng Qinwen por 6-2 y 7-5 para alcanzar los cuartos de final junto a Irina-Camelia Begu y Linda Noskova.

La china Zheng, que fue nombrada Jugadora Revelación de la WTA en 2022, logró 10 aces y 34 golpes ganadores, pero también cometió 35 errores no forzados en el torneo de preparación para el Abierto de Australia.

"Es un gran talento", dijo la ex número 1 del mundo Azarenka. "Creo que va a ser una jugadora muy, muy buena.

"Creo que hoy me he ceñido bastante bien a mi plan de juego... Fui consistente, aproveché mis oportunidades cuando pude. Seguí creando más ocasiones. Estuve mucho más agresiva, un poco más cómoda hoy en la pista".

La bielorrusa Azarenka se enfrentará a continuación a la checa Noskova, que se impuso en la primera ronda a Daria Kasatkina por 6-2 y 6-2 a la también jugadora de la fase previa Clair Liu.

La rumana Begu alcanzó los cuartos tras derrotar por 6-3 y 6-0 a la séptima cabeza de serie, la letona Jelena Ostapenko, que cometió 41 errores no forzados en una actuación errática.

Begu ganó 11 juegos consecutivos para remontar una desventaja de 3-1 en el primer set y adjudicarse la victoria en 73 minutos. Se enfrentará a la cuarta cabeza de serie, Veronika Kudermetova, por un puesto en semifinales.

Ons Jabeur, que estuvo a punto de ganar su primer Grand Slam al quedar subcampeona en Wimbledon y el US Open el año pasado, luchó hasta el final del primer set para derrotar a Sorana Cirstea por 7-6(3) y 6-1 y plantarse en cuartos de final con Marta Kostyuk en Adelaida.

"(Cirstea) es una gran jugadora, me empujó a hacerlo cada vez mejor en el primer set", declaró Jabeur.

La tunecina, segunda cabeza de serie, también esbozó sus objetivos para el año: "Quiero el número 1, quiero ganar Grand Slams".

