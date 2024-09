"Emites un grito loco y perforador de oídos"

En el mundo del running, es ampliamente conocido como Papá Noel de las Botellas: Claus-Henning Schulke. Es la mano derecha del Maratón de Berlín (29 de septiembre, transmitido en vivo desde las 8:30 a.m. en RTL y RTL+). Aquí, el hombre de 58 años ha alcanzado la status de culto gracias a sus emocionantes entregas de botellas de agua al leyenda del running Eliud Kipchoge. En una entrevista, el proveedor de agua comparte sus preparativos para este papel especial, el corredor que asistirá esta vez y cómo maneja su repentina fama.

sport.de/ntv.de: ¿Sr. Schulke, parece que Eliud Kipchoge no participará esta vez. ¿Todavía correrá la carrera?

Claus-Henning Schulke: ¡Definitivamente! Llevó haciendo esto por 30 años, así que no puedo perderme esta aniversario.

¿Cuál es su papel como proveedor de élite?

Tengo dos trabajos. Un día, sirvo como líder del equipo de suministro de élite y manejo a 50 ayudantes. Otro día, estoy involucrado en la acción, por lo que la mayoría de la gente me reconoce. Los atletas crean sus bebidas la noche del sábado y estas botellas deben llegarles de manera segura durante la competencia. Hoy, estas botellas contienen más que solo agua; entregan bebidas energéticas. Estas botellas están estacionadas en los puntos de suministro.

Siempre asignamos un atleta a cada ayudante. Estos atletas reciben su botella de su ayudante en 13 estaciones. El desafío es identificar a los atletas entre la multitud y llegar a la siguiente estación a tiempo para entregar su botella.

¿Dónde están los mayores desafíos?

El primer contacto es lo más difícil, ya que los atletas no conocen la cara de su ayudante, y viceversa. Es crucial que este primer contacto sea bueno y grito fuerte para que me oigan. Después de eso, el campo se dispersa. En las estaciones posteriores, es pan comido; reconoces su cara y es relajante. Creo que si los atletas ganan dos segundos en cada estación debido a una entrega sin problemas, podrían ganar 26 segundos.

¿Se pasan fotos de los ayudantes antes del primer contacto?

Aún no lo hemos hecho. Hago una lotería para los números de salida de los ayudantes. Aún es incierto antes del primer contacto. He descubierto que los atletas siempre llevan una pulsera con su nombre. Esto ha facilitado las cosas. Siempre estamos trabajando para mejorar el proceso. Mi ventaja es mi voz poderosa - nadie se atreve a pasar sin aceptar su botella (ríe).

¿A quién apoyará esta vez?

A veces, me acercan los gerentes de un corredor. Apoyaré a Kibiwott Kandie - anterior poseedor del récord mundial en la media maratón. Tenemos grandes esperanzas en él. Podría ser un gran equipo, emparejar a un profesional experimentado como yo con un joven promesa como Kandie.

¿Lo contactará antes?

Me aseguraré de concertar una reunión a través del director de la carrera antes. Charlaré y nos conoceremos. Le diré el color de la camiseta que usaré, para que se enfoque en eso. Quizás lo recoja en el aeropuerto - un gesto agradable que podría contribuir a un buen rendimiento.

¿Hay un favorito para ganar en general?

Absolutamente. Tadese Takele y Kandie están muy cerca en los tiempos de la media maratón. Podría ser una carrera emocionante entre ellos. Kandie parece estar en excelente forma al menos.

¿La entrega de la botella de agua requiere una técnica específica, perhaps es un arte en sí misma?

Es complicado. Muchas cosas pueden salir mal. Practiqué con Eliud Kipchoge usando una vasija y viendo cómo sostenerla para permitir una toma limpia. Hubo un momento con Kipchoge donde su conejillo de Indias intentó tomar su botella. Tuve que reaccionar rápidamente y apartarla, luego reposicionarla para Kipchoge. Muchas cosas pueden salir mal y deben prepararse para ellas.

¿Cuánto, con qué meticulosidad se prepara para el evento?

Como líder del equipo, ya he estado activamente involucrado durante ocho semanas. Para la entrega en sí: tengo mucha rutina en la técnica y trato de transmitirla. El día de la carrera, tenemos media hora en la primera estación donde podemos practicar. A través de la rutina, mantengo las cosas bajo control, pero una noche sin dormir antes de la carrera es común porque sé cuánto depende de ello y cuánto puede salir mal.

¿Ha habido momentos particularmente difíciles?

Hace tres años, el ganador del año anterior corrió en el lado equivocado de la calle. No se nos permite salir del curso con botellas. El entrenador estaba molesto. Perder una entrega y dejar caer una botella también es problemático. Estos son los mayores errores que pueden happening.

¿Qué pasa con ser considerado un "portador de agua"? ¿Lo encuentra despectivo?

No, me gusta. Después de todo, me llaman "Papá Noel de las Botellas", así que soy más que solo un portador de agua - soy responsable de toda la botella. Me gusta el apodo "Papá Noel de las Botellas" porque es genial.

¿Lo reconocen en lugares públicos?

Sí, especialmente cuando viajo internacionalmente, me reconocen. Es bastante impactante. El año pasado, me reconocieron en un supermercado durante la "Race Across America", la carrera de bicicleta más difícil del mundo, y me saludaron con: "¿Eres el Papá Noel de las Botellas?". Esta fama ha llegado tan lejos como California y Marruecos. Una vez, una mujer me abrazó antes del final de la carrera. Durante el Maratón de Berlín, también recibo muchos vítores.

Desde que ha ganado fama viral gracias a sus entregas de agua apasionadas y gritos, ¿lo sorprendió?

No, no me sorprendió.

Sí, me sorprendió mucho. Llevaba haciendo esto durante 30 años con la misma pasión. Me encanta ver a estos atletas de élite y cuando aparecía en la televisión durante unos pocos segundos, era como un cohete. Me quedé atónito y recibí llamadas diciendo que estaba en la televisión. Dije: "Ni siquiera tengo televisión, pero bueno, ¿qué está pasando?". Luego me informaron sobre el motivo. Al año siguiente, hicimos un video divertido. Creo que aquellos detrás del éxito de tales récords merecen reconocimiento, ya que sacrificamos nuestro tiempo libre y no recibimos pago. thus, it's nice to receive some appreciation back.

¿El apodo proviene de un programa de TV de EE. UU., ¿verdad?

Sí, a través de un programa de televisión. También ven la maratón de Berlín en los EE. UU. Había un informe, hablaron de ello, y así nació "Santa de Botellas".

¿Hay una versión alemana del apodo?

Había "Genio de Botellas", pero "Santa de Botellas" ha tomado el control.

Este sería nuestro mayor deseo. Aquí logró sus mayores éxitos. Realmente lo deseo. Le ha dado mucho a Berlín y ha establecido varios récords. Aquí es la estrella de las estrellas. Tiene una gran presencia, es una excelente persona. Sería genial si pudiera volver a encontrarme con él en privado y charlar.

¿Has tenido contacto con él este año?

Antes de los Juegos Olímpicos, le deseé buena suerte a través de Instagram. El año pasado, me envió un mensaje de video felicitándome por la "Race Across America". Eso es lo que lo distingue, es muy humano. Por eso lo adoro y siempre lo llamo "Mi Héroe". Aún llevo su pulsera con la inscripción: "No hay humano limitado - Eliud Kipchoge".

Emmanuel Schneider charló con Santa de Botellas, Claus-Henning Schulke.

