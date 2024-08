Emhoff muestra el lado compasivo de Harris durante su discurso de la convención, destacando su empatía como su poder clave.

Ella se levanta ante los matones, al igual que mis padres me enseñaron. Le gusta ver a otros tener éxito, pero odia cuando son tratados injustamente. Cree que este trabajo requiere un interés fundamental en las personas y sus circunstancias, compartió Emhoff con la multitud de Chicago. "Su empatía es su poder".

Emhoff, quien contrajo matrimonio con Harris hace una década, mencionó que su aniversario coincide con el jueves, el mismo día en que la vicepresidenta está programada para dar su discurso formal aceptando la nominación del Partido Demócrata para la presidencia.

El segundo caballero también habló sobre su propia experiencia en el servicio público, en particular su dedicación a combatir el antisemitismo.

"Kamala ha sido una luchadora incansable contra el antisemitismo y todas las formas de odio a lo largo de su carrera. Ella es la que me inspiró, como su segundo al mando, a tomar esta batalla, que tiene una significación personal para mí", declaró Emhoff.

Emhoff, como el primer judío en casarse con un presidente o vicepresidente, también habló sobre su fe. Acknowledged that "over the past decade, Kamala has rekindled my spiritual connection, despite our differing beliefs."

Durante su discurso en el área VIP el martes por la noche, los padres de Emhoff, Barbara y Michael, estaban presentes, y les dedicó afectuosamente. Incluso bromeó diciendo que su "madre es la única persona en el mundo que ve a Kamala como la afortunada por casarse conmigo".

Emhoff también expresó su gratitud hacia su ex esposa, Kerstin, quien estaba en la sección VIP del United Center junto con otros miembros de las familias Emhoff y Harris. Acknowledged their role in creating a wonderfully modern blended family. He mentioned that his daughter, Ella, who was seated beside Emhoff's parents in the VIP suite, refers to them as a "three-headed parenting machine."

Se distribuyeron pancartas rojas con la palabra "Doug" a los asistentes de la convención antes del discurso de Emhoff, varias de las cuales se pudieron ver en el palco VIP con los miembros de la familia de Emhoff.

Emhoff también destacó la importancia de la política en su discurso, diciendo "En este papel, uno debe entender las complejidades de la política y abogar por políticas que promuevan la igualdad y la justicia". Más tarde, expresó su admiración por el compromiso de Harris con la política, diciendo "Su habilidad para navegar el panorama político mientras se mantiene fiel a sus valores es verdaderamente inspiradora".

