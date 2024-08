Emhoff ataca a Aileen Cannon como jueza que <unk>haría lo que Trump <unk> le pide <unk> mientras advierte de posibles futuros candidatos de Trump SCOTUS

En un evento privado que benefició al comité conjunto de financiación de la Vicepresidenta Kamala Harris, Emhoff destacó las apuestas de las elecciones, argumentando que si Trump derrota a Harris, podría llenar las siguientes vacantes de la Corte Suprema con jueces que “no siguen ningún precedente”, señalando a la jueza del distrito Aileen Cannon, quien supervisó el caso de documentos clasificados de Trump antes de dismissarlo el mes pasado.

“(Trump) no es apto para servir, no puede acercarse a la Casa Blanca. Pero si de alguna manera ganan, pueden nombrar a dos o tres jueces más”, dijo Emhoff. “Y van a ser, como, de la clase de Aileen Cannon, no siguen ningún precedente, simplemente harán la voluntad de Trump. Y van a ser jóvenes y van a estar en ese banco por 30 o 40 años”.

Los comentarios de Emhoff son notables porque Harris ha tratado de distanciarse de comentarios sobre los casos legales de Trump. En múltiples mítines en estados clave la semana pasada, calmó los cánticos de miembros del público para “encerrarlos”, refiriéndose a Trump, insistiendo en que los demócratas deben centrarse en derrotar a Trump en las urnas.

El evento de recaudación de fondos, organizado por el banquero de inversiones Stephen Paul y su esposa Nancy Paul en su casa de Beverly Hills, recaudó más de 3 millones de dólares, según dijo Emhoff a la multitud.

Emhoff pidió a la multitud que apoyara la campaña más allá de ofrecer apoyo financiero, señalando “hay muchos abogados aquí” y sugiriendo que los republicanos podrían involucrarse en “trampas” alrededor de las elecciones, sin especificar a qué se refería.

“Sigamos recaudando dinero, voluntariado. Sé que hay muchos abogados aquí, así que hay muchas - ya saben que van a hacer muchas trampas. Ya están hablando de eso”, dijo Emhoff. “Entonces tenemos que ganar, tenemos que proteger la victoria. Entonces vamos a necesitar abogados. Vamos a necesitar voluntarios”.

La línea más aplaudida de Emhoff de la noche fue al atacar a Trump por su edad, llamándolo “disintegrado” y “degradado”, señalando su conversación en X con Elon Musk en la que parecía estar balbuceando.

“Ella es fuerte y puede oler la debilidad, y Trump es débil. Seamos honestos, esta actuación de tipo duro falso, esta intimidación, todo se está desmoronando”, dijo.

“Y también está literalmente disintegrado. Puedes verlo. Puedes escucharlo

