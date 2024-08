Elvis Costello continúa transformando su identidad musical.

Elvis Costello, ampliamente aclamado por la crítica, no ha alcanzado del todo la fama mainstream, y a sus 70 años, perhaps that's just how he likes it. Este versátil músico ha estado cambiando de forma en la industria musical desde los '70, a menudo considerado un artista de pop y rock de primera categoría a pesar de no ser un nombre conocido en todos los hogares. Nació como Declan Patrick MacManus el 25 de agosto de 1945 en Londres, y comenzó su carrera como D.P. Costello, adoptando más tarde Elvis después de que su discográfica sugiriera alinear su imagen con la creciente escena punk rock.

El álbum debut de Costello, "My Aim Is True" (1977), fue una fusión de punk, new wave, pub rock, rockabilly y rhythm and blues. Con éxitos como "Alison" y "Less Than Zero", el álbum obtuvo la aclamación de la crítica y estableció a Costello como un influyente compositor de su generación gracias a sus letras inteligentes y ingeniosas que lo etiquetaron como un intelectual outsider en la escena del rock.

Lazos Familiares

Sus raíces musicales son profundas, gracias a su padre, Ross MacManus, cantante y trompetista, y su madre, Lillian, obsesionada con la música y trabajadora en una tienda de discos. Esta rica educación musical jugó un papel significativo en la carrera de Costello.

Costello compartió con Esquire: "El mejor consejo que he recibido vino de mi madre, Lillian. Me enseñó a escribir lo que no podía decir, y eso me ayudó mucho. Una vez que podía verlo por escrito, podía cantarlo o hablarlo".

Evolución y Experimentación Estilística

Como un camaleón, Costello ha explorado diferentes territorios musicales a lo largo de su carrera. Con The Attractions, su banda de apoyo de toda la vida, ha lanzado álbumes que abarcan múltiples géneros, desde el punk hasta el pop, e incluso el soul. Álbumes como "Armed Forces" (1979) y "Get Happy!!" (1980) mostraron su habilidad para mezclar diferentes estilos musicales.

La década de 1980 presentó varios proyectos sorpresivos para los fans de Costello. Su álbum "Almost Blue" (1981) se adentró en la música country, mientras que "Imperial Bedroom" (1982) experimentó con arreglos orquestales e instrumentos poco convencionales, como el clavicémbalo y el acordeón. Uno de sus álbumes más comercialmente exitosos, "Punch The Clock" (1983), presentó el éxito pop "Everyday I Write The Book".

A pesar de su aclamación crítica y popularidad entre los amantes de la música, Costello nunca logró breakthrough a la fama mainstream. Perhaps that's just how he likes it.

"Las Canciones Tienen el Poder"

Costello es celebrado por su habilidad para escribir canciones, entregando mensajes hilarantes y emotivos a través de sus letras. Su trabajo a menudo lleva tonos de ironía, y su voz cantante a menudo transmite un sentido de vulnerabilidad.

Su vida personal ha proporcionado terreno fértil para su música. Su matrimonio con su novia de la infancia Mary Burgoyne se desmoronó a medida que se convirtió en famoso y tuvo affaires, una realidad que reconoció. Sus luchas personales inspiraron gran parte de su música, y los fans a menudo especulaban sobre las inspiraciones detrás de sus canciones. Según una entrevista en "GQ", declaró famously, "It's all in the songs".

Estuvo en una relación con la músico Cait O'Riordan, bajista de The Pogues, durante más de 15 años. Desde 2003, ha estado casado con la pianista y cantante de jazz Diana Krall. Sus colaboraciones llevaron al álbum exitoso "North" en 2003, y tienen dos hijos nacidos en 2006.

Un Escritor de Escritos

El talento lírico de Costello a menudo le granjea popularidad entre otros compositores. Entre otras colaboraciones notables, coescribió el éxito "Veronica" con Paul McCartney en 1989, con McCartney en el bajo. La colaboración con el compositor icónico Burt Bacharach, detrás de clásicos como "I Say A Little Prayer" y "Walk On By", resultó en el álbum "Painted From Memory" en 1998 y un Grammy. El dúo también hizo una aparición humorística en "Austin Powers: The Spy Who Shagged Me" y ha seguido actuando juntos desde entonces.

A lo largo de su carrera, Costello ha lanzado más de 30 álbumes de estudio. Una sesión de grabación espontánea con la banda de Jimmy Fallon The Roots resultó en su último lanzamiento, "The Boy Named If", en 2022.

Después de una aparición en el "Tonight Show" de Jimmy Fallon, Costello está emprendiendo una gira con su compañero musical de toda la vida, Steve Nieve, que comenzará en septiembre. Los espectáculos cubrirán 15 canciones de su carrera de 50 años, con presentaciones programadas primero en Gran Bretaña e Irlanda, seguidas de los EE. UU. Según el sitio web de Costello, no se han anunciado espectáculos planeados en Alemania.

