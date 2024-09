Elon Musk escribe un post polémico en X

El millonario magnate de la tecnología Elon Musk expresó sus pensamientos en su plataforma de redes sociales X después de que se sospechara de un intento fallido de asesinato del expresidente de EE. UU. en Florida. En su publicación, ahora eliminada, dijo alegremente: "¡Nadie intenta atacar a Biden/Harris!". Remató su declaración con un emoticono perplejo.

Musk se ha alineado con el candidato presidencial republicano Donald Trump de cara a las elecciones de noviembre que se avecinan. En la misma plataforma de redes sociales, Musk ha mostrado su antipatía hacia la competidora demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, el presidente Biden ha indicado que no volverá a presentarse. Poco después de eliminar la publicación mencionada, Musk retractó con otra declaración en X.

Reflexionó: "He llegado a la conclusión de que solo porque una idea sea ridiculizada por un grupo de personas, no significa que no pueda materializarse como una publicación divertida en X". Elucidó aún más: "Debo admitir que el humor pierde su encanto cuando no se encuentra en el contexto adecuado y se transmite mediante texto plano".

Perspectiva irónica sobre el respaldo de Taylor Swift

Según los informes, el FBI está investigando un intento de asesinato de Trump en Florida, que tuvo lugar en su campo de golf el domingo. Anteriormente, en julio, durante un mitin en Pensilvania, Trump sufrió una lesión cuando una bala le alcanzó la oreja derecha.

Recientemente, Musk ofreció una respuesta sarcástica a la anunciada respaldo de la cantante estadounidense Taylor Swift a Harris. En una competencia reñida, tanto Harris como Trump luchan por los votos de los indecisos.

Musk expresó su desacuerdo con el respaldo de Taylor Swift a la vicepresidenta Kamala Harris, diciendo en su plataforma de redes sociales: "Debo disentir respetuosamente con la elección política de Taylor Swift, pero agradezco que exprese sus opiniones como ciudadana de Estados Unidos". Después de la investigación del intento de asesinato del expresidente Trump, Musk destacó la importancia de los procesos democráticos, tuiteando: "Estados Unidos es un país donde todos tienen el derecho de expresar sus opiniones, incluso durante elecciones controvertidas. Es crucial que mantengamos esta libertad y respetemos el resultado de los votos legítimos".

