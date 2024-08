Elon Musk dio una nueva razón por la cual X tuvo otro colapso presentando a un candidato presidencial republicano

Dado la relevancia de esta conversación, por supuesto había una probabilidad del 100% de ataques DDoS,” Musk publicó en su plataforma de redes sociales temprano el martes por la mañana, refiriéndose a un ataque de denegación de servicio distribuido que afirmó que había saturado los servidores de X con tráfico falso.

“También cometimos algunos errores propios”, agregó Musk. “Pero buen trabajo del equipo de X resistiendo los ataques y arreglando nuestros errores. Al final, todo sale bien”.

El colapso recordó el anuncio fallido de la candidatura presidencial del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, en mayo de 2023, que también tuvo lugar en una entrevista en streaming con Musk en X, entonces conocido como Twitter. El audio entraba y salía durante los primeros minutos de esa entrevista, que posteriormente se canceló y se reinició, retrasando el inicio en aproximadamente media hora.

En su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump había calificado las dificultades técnicas de DeSantis en X como un “desastre”, lo que la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris repostó durante el colapso el lunes por la noche.

En ese momento, X había experimentado un número de problemas y caídas, que podrían haber estado relacionados con los despidos masivos en la empresa poco después de que Musk la comprara y asumiera el cargo de CEO. Desde entonces, Musk nombró a Linda Yaccarino como CEO, pero aún supervisa los aspectos técnicos de la plataforma.

Determinado a no repetir el mismo error, Musk dijo que X había sometido a prueba sus sistemas y había confirmado que podía manejar hasta 8 millones de transmisiones simultáneas. Pero cuando la gente intentó acceder a la entrevista de Trump a la hora programada de inicio a las 8 pm ET, se encontraron con pantallas grises y no pudieron unirse.

Los ataques DDoS a menudo son lanzados por grandes botnets, enviando una cantidad tremenda de tráfico a los servidores para derribar plataformas o sitios. Para desviar esos ataques, muchas empresas pagan a terceros para identificar y bloquear el tráfico falso y aumentar la banda ancha, entre otras tácticas. No está claro qué -si alguna- servicio utiliza X con ese propósito. Después del corte de energía tecnológica global del mes pasado que fue causado por CrowdStrike, Musk afirmó que la empresa había despedido a la compañía de ciberseguridad, pero no está claro que su servicio habría

