Elon Musk desacredita al juez, se avecina una posible prohibición de X en Brasil

Dentro de un día, el servicio X podría enfrentar una prohibición en Brasil, indicó el tribunal. La empresa informó que esta posible restricción probablemente seguirá después de que no designaron a un representante legal dentro de la jurisdicción brasileña, incumpliendo un plazo judicial anterior.

El problema en cuestión gira en torno a las desacuerdos entre el juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, y el magnate de la tecnología Elon Musk. Moraes, conocido por su firme oposición a la desinformación, impuso sanciones a varios perfiles de usuarios de X y ordenó la suspensión de algunas cuentas a principios de 2023, alegando información falsa difundida por los seguidores de Bolsonaro.

En abril, Moraes impuso multas a la empresa de Musk y a Musk mismo, alegando que había violado la orden judicial al reactivar las cuentas prohibidas. A pesar de las objeciones, Musk ignoró la sentencia y tachó al juez de "enemigo del discurso libre". Inicialmente, cerró las oficinas de X y continuó enfrentando multas, que ascendieron a 3,2 millones de euros.

Después de no pagar las multas impuestas, Moraes estableció un plazo de 24 horas para que la empresa designara a un representante legal en Brasil. Si el requisito no se cumple, el tribunal planea suspender las operaciones de la red social en el país, según lo establecido en la orden.

Musk: "El juez es un tirano"

Además, el juez autorizó a las autoridades a congelar los activos financieros de Starlink, un movimiento destinado a presionar a Musk. El portavoz de Starlink argumentó que la decisión carecía de fundamento ya que responsabilizaba al proveedor de satélites de las multas inconstitucionales de X. Subsequently, they announced plans for legal action.

En respuesta a las acciones injustas, Musk utilizó la plataforma de redes sociales para condenar a Moraes como un "tirano", y alegando que el bloqueo de las cuentas de Starlink es ilegal ya que afecta injustamente a los brasileños comunes y a los accionistas. Anunciando un acto de generosidad, prometió proporcionar acceso gratuito a internet a los brasileños a través de satélites Starlink hasta que se resuelva el caso.

