Elon Musk amplifica la amenaza de bomba fabricada para el mitin de Trump y las acusaciones infundadas sobre las elecciones.

El hecho de que Musk publique contenido inflamatorio en X no es nada nuevo, pero la rapidez con la que ha difundido afirmaciones falsas recientemente es digna de mención, dada la envergadura de la influencia digital de Musk. Sus publicaciones suelen aparecer en la parte superior de los feeds de los usuarios.

Una de las publicaciones especulativas más controvertidas de Musk surgió después de un supuesto segundo intento de asesinato del expresidente Trump. Musk, un partidario de Trump, publicó supuestamente en X que "nadie está siquiera intentando asesinar a Biden/Harris". Después de enfrentar críticas, finalmente eliminó la publicación, afirmando que se trataba de una broma.

Durante el mismo fin de semana, Musk también contribuyó a un grupo de usuarios de X con mentalidad conspirativa que difundían un falso "juramento" de un supuesto "chivato". Este documento afirmaba que el debate de ABC News de la semana anterior estaba amañado para beneficiar a Harris. ABC estableció más tarde que el documento era un engaño.

Luego, un miércoles, Musk reenvió una afirmación falsa sobre una bomba descubierta cerca de una planeada concentración de Trump en Long Island. La policía declaró más tarde que tales afirmaciones carecían de fundamento.

A pesar de que la publicación inicial de la falsa amenaza de bomba sigue activa en X, el poste original ha sido eliminado. El poste de Musk ha sido anotado con una verificación de hechos de la comunidad, aclarando que la afirmación era falsa. A pesar de esto, el poste recibió 4,3 millones de vistas y fue reenviado 9.800 veces en sus primeras 2,5 horas.

El mismo miércoles, Musk reenvió un video engañoso que afirmaba que el administrador de la ciudad de Springfield, Ohio, había admitido informes de inmigrantes haitianos comiendo mascotas. Musk captionó el poste "Always Be Cheating News", dirigiéndose a los moderadores de ABC. El video estaba manipulado para tergiversar la declaración del residente de Springfield sobre informes no confirmados de animales domésticos siendo dañados. Tanto el alcalde como el administrador de la ciudad afirmaron que no se había presentado tal evidencia.

El poste de Musk, que difundió información falsa sobre inmigrantes haitianos que había sido defendida por Trump y su compañero de fórmula, obtuvo más de 7,9 millones de vistas y 36.000 reenvíos.

Más tarde, Musk compartió un mapa supuestamente de Nate Silver, el renombrado estadístico, que predecía una victoria de Trump en el Colegio Electoral de 312-226 en noviembre. El mapa era falso.

El mapa genuino de la plataforma de boletines de noticias de Silver, "Silver Bulletin", publicado el miércoles, indicaba varios estados en juego, incluyendo Nevada, Wisconsin, Michigan y Pennsylvania. Silver reconoció que la elección era "una incógnita". Mientras tanto, en simulaciones de FiveThirtyEight, que Silver dejó el año pasado, Harris se proyectaba como ganadora de la elección en 64 de 100 simulaciones.

X no respondió a la solicitud de comentarios de CNN sobre los posteos de Musk del miércoles pasado.

Musk no es el único individuo que difunde información falsa en la plataforma, aunque ciertamente es una de las voces más destacadas. Muchas de las afirmaciones falsas impulsadas por Musk en los últimos días también fueron amplificadas por otras figuras importantes de la derecha.

Desde que adquirió Twitter en 2022, Musk ha reducido drásticamente los equipos de moderación de la empresa y ha alterado sus políticas, lo que ha permitido que la desinformación y el discurso de odio proliferen en la plataforma. Musk también ha restablecido las cuentas de teóricos de la conspiración anteriormente prohibidos, ha creado incentivos financieros para contenido viral y ha invalidado las insignias verificadas.

Sin embargo, la follower

Lea también: