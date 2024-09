- Ellos conmemoraron su 35 aniversario.

Bill y Tom Kaulitz (35) celebraron su cumpleaños el 31 de agosto con Heidi Klum (51). La fiesta de cumpleaños, que los gemelos de Tokio Hotel organizaron, también contó con la presencia de sus compañeros de banda, según reveló Heidi Klum en su publicación de Instagram. La fiesta comenzó en el Festival Summerdays en Arbon, Suiza, con un concierto de Tokio Hotel y dos tartas de cumpleaños de los organizadores. Bill expresó su emoción con una publicación, "¡Guay, estamos recibiendo regalos de cumpleaños anticipados, uau!". Sin embargo, la fiesta principal tuvo lugar más tarde en un club, como se muestra en los clips de video de Klum.

Heidi Klum lució su vestido brillante con metálico con pilas de billetes en su escote y bromeó con Tom Kaulitz, "¡Muestra cómo te ves, aún tienes 34 años!". Tom respondió, "Nos estamos acercando a los 40". Klum bromeó diciendo que ya no estaba en sus tempranos 30 años. A medianoche, todos cantaron "Cumpleaños feliz" después de contar hacia abajo. Los gemelos compartieron un abrazo apretado.

Sin regalos para Tom Kaulitz

Mientras que Bill recibió otro regalo de su hermano, Tom no recibió nada. Bill se disculpó, "Mierda, se me olvidó conseguirte algo, Tom. Pensé que no íbamos a dar regalos". Tom le recordó, "Normalmente no lo hacemos, pero la cagaste la última vez". Bill explicó, "Pensé que esto era una excepción". La noche se desentrañó con globos en forma de corazón flotando sobre la habitación del hotel de Bill, pero no reveló quién era el responsable.

En 2020, los gemelos Kaulitz celebraron su 34 cumpleaños en la "Casa Invisible" en el Parque Nacional Joshua Tree, California, con una fiesta temática de alienígenas para la serie de Netflix "Kaulitz & Kaulitz". Ambos gemelos intercambiaron regalos: Bill le regaló a Tom un viaje en carretera y Tom le regaló a Bill una máquina para hacer gofres en forma de corazón.

A pesar de no recibir un regalo de Bill, Tom disfrutó de la fiesta de cumpleaños en el club. Más tarde, al recordar la noche, Tom dijo, "Al menos tuve una gran fiesta de cumpleaños, aunque no recibí un regalo".

En un año diferente, la fiesta de cumpleaños de los gemelos Kaulitz dio un giro único, ya que celebraron su cumpleaños en la "Casa Invisible" en el Parque Nacional Joshua Tree, lanzando una fiesta temática de alienígenas para su serie de Netflix. Esta vez, ambos hermanos intercambiaron regalos, con Bill regalando a Tom un viaje en carretera y Tom regalando a Bill una máquina para hacer gofres en forma de corazón.

