- Ella va a la selva como una "mujer fuerte"

Cuatro años después de su primer intento, Daniela "Danni" Büchner (46) volverá a probar suerte en el Campamento de la Selva en unos días. Pero esta vez, en "Soy una celebridad - La batalla de las leyendas del Dschungel", todo debería ser diferente. En 2020, Büchner llegó incluso a la tercera posición, pero la estrella de la realidad no mira hacia atrás en la experiencia únicamente de forma positiva. "La última vez, fui la marginada, la menos querida en el campamento", Danni Büchner le dijo al periódico "Bild".

Para refrescar tu memoria: Daniela Büchner estaba originalmente programada para participar en "Soy una celebridad - ¡Sáqueme de aquí!" en enero de 2019, pero su esposo Jens Büchner (1969-2018) falleció dos meses antes debido a las consecuencias del cáncer de pulmón. La participación de Büchner se pospuso entonces un año. A pesar de haber quedado en tercer lugar, no siempre se hizo popular entre los espectadores y los compañeros de campamento. Hubo frecuentes conflictos con los otros residentes del Dschungel. La acusaron de no ser auténtica y "hacer un espectáculo", y de ponerse repetidamente en un "papel de víctima".

"Ahora regreso como una mujer fuerte, ya no como una viuda"

Desde entonces, Büchner ha cambiado no solo en lo físico sino también en su carácter, según ella, y quiere demostrarlo en el Allstar Dschungelcamp: "Ahora regreso como una mujer fuerte, ya no como una viuda. He encontrado la paz interior. También se trata de mostrar que se puede cambiar".

La madre de cinco ha cambiado "externamente e internamente", dice ella. "Un momento clave fue cuando miré a mis hijos y decidí ser un buen ejemplo. Aprendí a amarme y aceptarme. Mi círculo cercano de amigos y familiares también me da fuerza adicional", le dijo Büchner a "Bild".

Danni Büchner estaba "realmente al final" en el Dschungel en 2020

Cuando mira hacia atrás en su primera aparición en el Dschungel, es con sentimientos mixtos: "Recientemente lo vi de nuevo y me sorprendió. Estaba realmente al final, intimidada, maltratada. Fue poco después de la muerte de Jens - por supuesto, estaba triste y de mal humor. Cualquier otra cosa habría sido incorrecta. Pero hoy, lo veo con diferentes ojos".

Cuánto ha cambiado Daniela Büchner y si podría incluso llevarse la corona del Dschungel se podrá ver el viernes 16 de agosto a las 8:15 PM en RTL. A partir de entonces, uno de los 17 episodios de la temporada jubilar se emitirá diariamente a la misma hora. En total, RTL enviará a 13 campistas de temporadas anteriores al Dschungel en Sudáfrica.

