- Ella se aleja de la serie "Cómo conocí a tu padre".

En una charla con "Gente", la actriz Alyson Hannigan, conocida por su papel como Lily Aldrin en "Cómo conocí a vuestra madre", habló sobre por qué no ha visto la serie derivada, "Cómo conocí a tu padre". Admitió que su nostalgia es la razón detrás de su evasión. Durante un encuentro, su coprotagonista Cobie Smulders le mostró a Hannigan algunas fotos del set de la serie derivada, lo que lamentablemente removió algunas emociones. Hannigan mencionó: "No creo que esté preparada para ver esto aún". Smulders, quien interpretó a Robin Scherbatsky en la serie original, dirigió un episodio para la serie derivada.

El esposo de Hannigan, Alexis Denisof (quien interpretó al presentador de TV Sandy Rivers), también apareció en la serie derivada, y Pamela Fryman, quien dirigió numerosos episodios de "Cómo conocí a vuestra madre", estuvo al frente de muchos episodios de la secuela. A pesar de admitir que probablemente debería haberla visto, Hannigan reveló que no pudo hacerlo debido a la nostalgia. "Ver las fotos del set me hizo un poco triste", compartió.

La serie derivada, que siguió un formato similar al original pero no reveló la identidad del padre titular, solo duró dos temporadas. "Cómo conocí a vuestra madre", que se emitió durante nueve temporadas entre 2005 y 2014, ha tenido un impacto duradero en Hannigan. En abril, rindió tributo al final de la serie en Instagram, que marcó una década desde que el show dejó de emitirse, compartiendo una colección de fotos de la sitcom. Expresó: "No puedo creer que han pasado 10 años desde que el show terminó".

