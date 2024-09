- Ella respondió al ser diagnosticada con cáncer de mama de esta manera.

La supermodelo Elle Macpherson (60) habla abiertamente sobre su enfoque único para lidiar con un diagnóstico de cáncer de mama. Hace siete años, recibió la noticia inesperada. "Fue un shock, algo desconocido, complicado y desalentador de muchas maneras", compartió con la "Australian Women's Weekly".

La supermodelo reveló que un médico la llamó después de extraer un pequeño tumor de su pecho y declaró que era un "carcinoma intraductal positivo para HER2, receptivo a los estrógenos", un tipo de cáncer de mama. Los profesionales médicos sugirieron que se sometiera a un tratamiento contra el cáncer, incluyendo una mastectomía y quimioterapia.

Sin embargo, ignorando los consejos médicos, las preocupaciones personales y incluso la consternación de su familia, optó por un camino alternativo. "Quería un plan que se ajustara a mí", dijo, adoptando un enfoque holístico sin quimioterapia ni medicamentos. Explicó: "Resistir las soluciones médicas convencionales fue la decisión más difícil que he tomado en mi vida. La gente me consideraba loca".

Perspectivas diversas en la familia

Elle Macpherson ahora está en "remisión clínica", como lo describió, pero prefiere llamarlo "bienestar completo". Repitió en la entrevista: "En todos los aspectos, desde todas las pruebas de sangre, escaneos, imágenes... pero también emocionalmente, espiritualmente y mentalmente - no solo físicamente".

Reconoce que sus hijos Flynn (26) y Cy (21), y su antiguo pareja, el manager francés Arpad Busson (61), desde 1996-2005, tenían opiniones diferentes sobre su enfoque poco convencional para su diagnóstico de cáncer.

Su hijo menor la apoyó completamente, mientras que el mayor tenía dudas. "Flynn, que es más ortodoxo, no estaba de acuerdo con mi decisión. Pero es mi hijo y me respalda incondicionalmente, aunque no esté de acuerdo con mis elecciones", compartió Elle.

En cuanto a Arpad Busson, se separaron en 2005 después de casi una década, pero le envió su apoyo mediante una carta escrita.

