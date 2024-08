- Ella ha experimentado la maternidad dos veces.

"Glee" actriz Lea Michele (37) se convirtió en madre nuevamente. El 25 de agosto (por la noche), compartió en Instagram la noticia del nacimiento de su segundo hijo, una hija. Compartió una foto y expresó: "Nuestros corazones están rebosando de alegría". El nombre de la recién nacida es Emery Sol Reich.

La instantánea muestra las piernitas del bebé acunadas íntimamente por Lea, su esposo Zandy Reich (40) y su hijo mayor Ever Leo (4), nacido en 2020. Ever recently celebrated his fourth birthday. Lea ha mantenido en secreto la fecha exacta del nacimiento del bebé.

Luchas de fertilidad de Lea Michele

Al hablar de sus luchas, Lea reveló en el podcast "BDA Baby" de Katherine Schwarzenegger (34) a finales de julio que había sufrido varios abortos espontáneos después del nacimiento de Ever. Sufrió "dos abortos espontáneos muy tempranos consecutivos". Después de otro aborto espontáneo, le diagnosticaron endometriosis en 2022. Después de una operación, múltiples medicamentos e inyecciones, logró volver a quedar embarazada.

Lea anunció su segundo embarazo en marzo de 2024, de nuevo a través de Instagram. También reveló el género de su bebé en el Día de la Madre en mayo, confirmando que daría la bienvenida a una hija. Lea y Zandy se casaron en 2018.

Después de compartir la feliz noticia del nacimiento de su hija, Lea Michele expresó en Instagram: "La noticia de que nuestra familia tendrá un nuevo miembro nos está trayendo mucha felicidad". A pesar de haber sufrido varios abortos espontáneos y un diagnóstico de endometriosis, la perseverancia de Lea llevó a otro embarazo exitoso.

Lea también: