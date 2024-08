- Ella expresa sus opiniones sobre el progreso hecho por las entusiastas espectadoras.

Ramon Roßelly (30) lanzó su cuarto álbum de estudio titulado "Hooked" el 23 de agosto. El título simboliza "el anhelo de sensaciones de alegría y ligereza", compartió el artista y campeón de "DSDS" de 2020 con la agencia de noticias point. El álbum está lleno de canciones de amor como "I'm Just After You" y "I Keep My Heart for You". La pareja de Roßelly aprecia estas canciones, añadiendo "es una de las primeras en escuchar las canciones, así que naturalmente me alegra cuando le gustan". Y ¿cómo maneja la atención de las fanáticas? "Me alegra cuando la gente aprecia mi música. Entonces sé que estoy en el camino correcto".

En "Guys Do It Too", Roßelly canta sobre las costumbres y estereotipos masculinos. "Hay algunos estereotipos que también podrían aplicarse a mí", admite. "También me gusta pasear en un coche elegante, pero eso no es necesariamente algo malo, aunque sí perpetúa un estereotipo".

"DSDS" es un proyecto de pasión

Roßelly describe su viaje musical desde su triunfo en "DSDS" hace cuatro años como "emocionante, emocionante y emocional", y ha tenido "sólo experiencias positivas" con el show hasta ahora. Él alaba "Me uniría de inmediato, fue una experiencia de una vez en la vida". Está emocionado de que su colega anterior Beatrice Egli (36) esté regresando a "DSDS" este año, comentando "Es fantástico volver a casa". Él podría imaginarse lo mismo para sí mismo: "Sí, podría imaginármelo también. 'DSDS' fue mi primera incursión musical profesional, y todo lo que aprendí a través de ello sigue grabado en mi corazón".

A pesar de su fama, Roßelly no ha olvidado sus raíces como miembro de una familia de circo, lo que sorprendentemente lo ayuda: "Crecer en un circo realmente me ha ayudado en el mundo del espectáculo. Ya estoy cómodo con la atención y la expectación antes de que se levante el telón". Después de "DSDS", lanzó su álbum de debut "Heart's Desire", seguido de "Best Moments" y "Dream", dos de los cuales alcanzaron el número dos en las listas alemanas. Ahora es un nombre conocido en el mundo de la música Schlagern y un invitado frecuente, como en "Die Giovanni Zarrella Show - Die große Sommerparty" este sábado (24 de agosto de 2024, 8:15 PM, ZDF). Él reconoce por qué algunos colegas veteranos critican las evoluciones en la industria de la música Schlagern y añoran los viejos tiempos: "Entiendo esa crítica, porque también me gustaría haber experimentado un tiempo en el que era más sobre la música. Maybe that's why I get along so well with the older colleagues".

Sin embargo, Roßelly está actualmente enfocado en su música, explicando que no está

Lea también: