- Ella está participando en la adaptación estadounidense de "Dance Today".

¿Va a moverse al ritmo de "Jailhouse Blues"? Parece que la estafadora Anna Sorokin (33), previamente condenada, se unirá a "Bailando con las Estrellas", la versión estadounidense de "Bailando con las Estrellas". Según informes del New York Post, Sorokin ha recibido el permiso para participar en la temporada 33 del programa, a pesar de estar bajo arresto domiciliario judicial en Nueva York. A pesar de no poder salir de la ciudad, su portavoz confirmó que su tobillera electrónica solo limita su movimiento dentro de un radio de 70 millas (112 kilómetros) de su apartamento. Sin embargo, el programa se graba en Los Ángeles, lo que significa que hay una distancia aproximada de 2.800 millas entre los dos lugares. Los detalles de los arreglos especiales para su aparición en televisión aún no se han revelado, pero se le exigirá que use una tobillera electrónica durante sus apariciones para evitar cualquier movimiento no autorizado.

La timadora de Soho pisará el escenario de baile

Sorokin fue arrestada en 2017 y sentenciada a un mínimo de cuatro años de prisión en 2019 por sus actividades fraudulentas. Se había hecho pasar por una rica heredera alemana llamada Anna Delvey y había estafado su camino hacia el círculo social de élite de Nueva York, recibiendo servicios e items valorados en más de $200,000. Esto le valió el apodo de "Timadora de Soho". Recientemente, estuvo en custodia debido a una visa caducada.

Las actividades deshonestas de Sorokin llamaron la atención del público después del lanzamiento de la serie de Netflix "Creando a Anna". Esta miniserie de nueve episodios, lanzada en la plataforma de streaming en febrero de 2022, ofrece una representación dramatizada de los esquemas de Sorokin. La actriz Julia Garner (28) interpreta a Sorokin/Delvey en el programa de Netflix, que se basa en el artículo de la periodista Jessica Pressler "Cómo Anna Delvey engañó a los fiesteros de Nueva York".

