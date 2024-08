- Ella está haciendo su primer comentario sobre Ralph saliendo.

Hace aproximadamente un mes, Ralf Schumacher (49) anunció públicamente su relación con un hombre, celebrando su salida del armario. El apoyo llegó de muchos lugares, incluyendo a su hijo David (22) que dio su bendición a la relación de su padre. La ex-esposa Cora Schumacher (47) se ha mantenido en silencio hasta ahora. En una reciente entrevista con la revista Spiegel, habló sobre sus sentimientos por primera vez.

"I feel compelled to correct my public image," explains Cora Schumacher in the interview. "Just like Mr. Schumacher has the right to come out. Did he consider the consequences for me even for a moment?"

She claims to have found out about the news "like the rest of Germany" through the media. It wasn't easy for her that "suddenly the whole of Germany is speculating about my inner life and well-being," she says, crying. A heads-up would have been "a sign of respect." It's unclear whether she was surprised by the relationship or the public announcement.

According to Spiegel, Ralf Schumacher did not want to comment on the matter. His lawyers stated that reporting on family matters invades his privacy. The claim that Cora only found out about Ralf's relationship with his partner Étienne through the public coming out is incorrect.

Declaraciones Contradictorias

En la emotiva entrevista de Spiegel, Cora Schumacher también tiene palabras positivas para su ex-pareja. Ella le desea felicidad y está contenta de que Ralf finalmente se haya encontrado y pueda defender su sexualidad, dice. Para el futuro, puede imaginarse que "tal vez encontremos nuestro camino de vuelta el uno al otro como una familia de patchwork". Eso es lo que ella desea para su hijo compartido.

Pero no sabe cómo manejar el hecho de que Ralf no habló con ella antes de su salida del armario. "Porque una salida del armario también afecta al entorno, incluyendo a la ex-esposa con la que tienes un hijo", dice Cora Schumacher. "Y sí, me hubiera gustado que Ralf me hubiera incluido o al menos me hubiera informado".

Su principal preocupación ahora es mantener su credibilidad y reputación. No quiere ser acusada de "haber entrado en un matrimonio supuesto falso o haber tenido un arreglo".

