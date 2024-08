- Ella es una persona más rica, yo soy un erudito, escribiendo sus experiencias con Farin Holiday, como expresado por Jenny Elvers.

Este fin de semana, "The Doctors" están programados para actuar en Berlín nuevamente. No en cualquier lugar, sino en el antiguo aeropuerto de Tempelhof, con una estimación de 60,000 espectadores. Y no solo por una noche, sino durante tres días consecutivos.

Esta banda legendaria, formada en 1982 y liderada por los principales cirujanos Farin Urlaub y Bela B, junto a Dr. Rodrigo González durante las últimas tres décadas, ha dominado la escena rock alemana por mucho tiempo. Sin embargo, han logrado mantener sus vidas personales en gran medida ocultas del ojo público.

Uno de los pocos hechos conocidos sobre Bela B, también conocido como Dirk Felsenheimer, es que tiene un hijo. En cuanto a Jan Vetter, alias Farin Urlaub, su antigua relación con la actriz Jenny Elvers fue de conocimiento público hace muchos años.

Jenny Elvers: "Nadie sabía"

En un episodio upcoming del talk show de NDR "Profundo y Claro", que se emitirá en septiembre y actualmente disponible en la biblioteca de medios de ARD, Elvers comparte algunos detalles interesantes sobre su relación con el músico. Según ella, conoció al cantante, ocho años mayor que ella, en los 80, cuando aún estaba en la escuela, alrededor de los 17 o 18 años. "Aún dentro de lo normal", asegura. Urlaub fue su "primer novio", revela, a pesar de que su relación de cuatro años permaneció en secreto en ese momento: "Nadie sabía". Lo conoció "clásicamente en un concierto" durante el pico de su gira en "Westerland". A pesar de los desafíos, lograron mantenerse en contacto, comunicándose a través de un largo teléfono naranja y escribiéndose cartas.

Farin Urlaub vivió con la familia de Jenny Elvers

Elvers revela además que, cuando "The Doctors" se separaron, Urlaub se mudó a su habitación de infancia. El principal desafío no fue la diferencia de edad, sino sus situaciones de vida muy diferentes: "Yo estaba en la escuela, él estaba en la cima de su carrera, recién separado de la banda. Era un millonario con mucho tiempo libre, yo era una estudiante. Y no era en Berlín o en cualquier otro lugar, sino en el Heath de Lüneburg, en Amelinghausen, en mi habitación de infancia, con mis padres, mi hermano menor y mi abuela aún viviendo en la casa". Esta situación duró unos meses hasta que Urlaub compró una casa cerca, lo que permitió que Elvers se mudara de su habitación de infancia a su propia casa, marcando su transición a la edad adulta.

Elvers solo tiene cosas positivas que decir sobre Urlaub en la entrevista. Lo describe como "bien leído, muy inteligente", de quien aprendió mucho. También confirma que lo amaba profundamente, lo que es la razón por la que su relación permaneció privada: "Nunca quise hacerme famosa a través de ningún hombre". Al principio, se sintió insegura sobre qué podía ofrecerle, pero su creciente fama como la "Reina de la Heide" la ayudó a ganar confianza.

Más tarde, Elvers ganó fama en películas como "Knockin' on Heaven's Door" y "Knallhart" o la serie de comedia "Nikola", pero también apareció en varios reality shows. Entre sus relaciones destacadas después de su divorcio están Dieter Bohlen, el actor Heiner Lauterbach y el rapero Thomas D de los Fantásticos Cuatro. Con Alex Jolig, un participante de la primera temporada de "Big Brother", tiene a su único hijo, un hijo nacido en 2001. Estuvo casada una vez, de 2003 a 2014, con su antiguo manager, Goetz Elbertzhagen.

Este artículo se publicó originalmente en ntv.de

La primera frase podría ser: "Durante su pico en los 80, Jenny Elvers, una estudiante de escuela en ese momento, conoció a su 'primer novio' Farin Urlaub en un concierto, lo que permaneció en secreto ante el ojo público".

La segunda frase podría ser: "Después de la separación de 'The Doctors', Farin Urlaub, con su carrera exitosa y riqueza, se mudó a la habitación de infancia de Jenny Elvers, luchando con sus situaciones de vida contrastantes en un pequeño pueblo de Alemania".

Lea también: